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Основной корпус детской больницы начнет принимать пациентов не позднее июня 15.02.2021 ZELENOGRAD.RU

Основной корпус детской больницы, который расположится в здании бывшего роддома (строение 5), начнет принимать пациентов во втором квартале 2021 года, то есть не позже конца июня. Действующий педиатрический корпус (строение 4) на Каштановой аллее будет готов к приёму пациентов в 2022 году.

Об этом «Зеленоград.ру» сообщили в департаменте здравоохранения. Сейчас в бывшем роддоме ведутся электромонтажные и отделочные работы, работы должны завершиться до конца марта. Вот что будет в новой больнице:

  • впервые будет организована работа детской хирургической службы и специализированной реанимации
  • появится диагностическое отделение для детей с круглосуточной лабораторией и кабинетом компьютерной томографии
  • будут работать отделения педиатрии, хирургии и травматологии
  • в структуре новой больницы будет инфекционное отделение с мельцеровскими боксами (решение для лечения инфекционных больных в условиях изоляции, чтобы исключить внутрибольничное заражение)

По информации департамента, всего для технического оснащения педиатрической службы больницы имени Кончаловского планируется закупить более 440 единиц медицинской техники: например, аппараты ультразвуковой диагностики, хирургический передвижной рентгенотелевизионный аппарат с С-дугой, ИВЛ, аппараты НДА, функциональные кровати.

В детской больнице будет работать больше двухсот человек, кадровый резерв из врачей, среднего и младшего медперсонала уже сформирован. Уровень их заработной платы в департаменте здравоохранения не назвали, уточнив, что она «будет предложена в соответствии со штатным расписанием и квалификацией».

Сейчас основной поток зеленоградских детей, нуждающихся в стационарном лечении, возят обычно в тушинскую больницу им.Башляевой — до неё около 30 километров и примерно 30 минут езды.

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Метки:
медицина, детская больница, Городская клиническая больница имени М.П.Кончаловского
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