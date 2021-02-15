Основной корпус детской больницы, который расположится в здании бывшего роддома (строение 5), начнет принимать пациентов во втором квартале 2021 года, то есть не позже конца июня. Действующий педиатрический корпус (строение 4) на Каштановой аллее будет готов к приёму пациентов в 2022 году.

Об этом «Зеленоград.ру» сообщили в департаменте здравоохранения. Сейчас в бывшем роддоме ведутся электромонтажные и отделочные работы, работы должны завершиться до конца марта. Вот что будет в новой больнице:

впервые будет организована работа детской хирургической службы и специализированной реанимации

появится диагностическое отделение для детей с круглосуточной лабораторией и кабинетом компьютерной томографии

будут работать отделения педиатрии, хирургии и травматологии

в структуре новой больницы будет инфекционное отделение с мельцеровскими боксами (решение для лечения инфекционных больных в условиях изоляции, чтобы исключить внутрибольничное заражение)

По информации департамента, всего для технического оснащения педиатрической службы больницы имени Кончаловского планируется закупить более 440 единиц медицинской техники: например, аппараты ультразвуковой диагностики, хирургический передвижной рентгенотелевизионный аппарат с С-дугой, ИВЛ, аппараты НДА, функциональные кровати.

В детской больнице будет работать больше двухсот человек, кадровый резерв из врачей, среднего и младшего медперсонала уже сформирован. Уровень их заработной платы в департаменте здравоохранения не назвали, уточнив, что она «будет предложена в соответствии со штатным расписанием и квалификацией».

Сейчас основной поток зеленоградских детей, нуждающихся в стационарном лечении, возят обычно в тушинскую больницу им.Башляевой — до неё около 30 километров и примерно 30 минут езды.