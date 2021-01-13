Ещё весной отделение спортивной медицины при 65-й поликлинике закрыли, чтобы его посетители не пересекались с больными коронавирусом. Спортсменам (в том числе родителям с детьми) предложили ездить за справками в Москву. Они хотят, чтобы спортивный врач вернулся в Зеленоград как можно скорей. Но тренеры призывают подождать, чтобы вместо кабинета спортивного врача, где выписывают формальные справки, добиться появления полноценного диагностического и реабилитационного комплекса со специальным оборудованием.
Отделение спортивной медицины в поликлинике на Каштановой аллее приостановило работу в марте из-за угрозы распространения коронавируса. Это сделали, чтобы посетители подразделения (в том числе около четырех тысяч детей) не пересекались с другими пациентами поликлиники — на ее базе работал ИФА-центр, где ежедневно проходили обследование на ковид около 200 человек.
Горбольница сообщала, что зеленоградские спортсмены могут вместо этого ездить в «Московский научно-практический центр медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины» на метро Курская. В итоге вопрос с поиском другого помещения для спортивного врача в нашем городе решен не был. Департамент здравоохранения не ответил на вопрос, что именно ведомство сделало, чтобы найти для спортсменов другое помещение, и когда местное отделение снова откроется.
Как рассказывали «Зеленоград.ру» родители, за справками в Москву вынуждены ездить все дети, которые занимаются в спортивных школах и платных секциях. Без справки от врача их не допускают к участию в соревнованиях, а в некоторых видах спорта и к тренировкам. Для многих родителей это было неудобно: не всех отпускают с работы для сопровождения ребенка, а на дорогу нужно дополнительно тратиться.
Вопросы у родителей вызывало и то, почему в условиях эпидемии всех школьников заставили ездить в Москву, если поездки в транспорте являются дополнительным риском заражения.
Тренер по регби 111-й спортивной школы Сергей Вельмушкин рассказал «Зеленоград.ру», почему отделение спортивной врача было бы лучше вернуть в виде целого комплекса специалистов с диагностическим оборудованием.
Когда у спортсменов в его школе заканчивался срок очередного осмотра, Москомспорт после просьбы директора школы выделил квоты на обследование в Москве в специализированных поликлиниках, «где есть углубленное спортивное медобследование». Вельмушкин объяснил, чем отличается осмотр в Зеленограде и в Москве: «У нас просто кабинет, углубленного обследования здесь не проходит. Ребята записываются к врача, приходят, он говорит: вы должны принести анализы, справку от того, этого, принести кардиограмму, и вот ребенок пошел по всем поликлиникам. [Потом] приходят со своими анализами, кардиограммой к врачу, тот им измеряет давление, просит сделать несколько приседаний, оценивает анализы и дает разрешение».
В Москве же, по его словам, ребята проходят углубленный осмотр у всех врачей и инструментальную диагностику. «Мне больше нравится, как дети проходят медосмотр в Москве: там все в одном месте, анализы берут и специалисты принимают. За 2,5 часа все можно пройти», — сказал Вельмушкин.
Обращаясь к зампрефекта, тренеры 111-й школы спрашивали в том числе о возможности сделать в Зеленограде не просто спортивный кабинет, а такое же углубленное обследование, как в Москве. Как объяснил Вельмушкин, это важно, так как «много случаев, когда на ранних стадиях не выявляют какие-то заболевания у ребенка».
Депутат Мосгордумы от Зеленограда Андрей Титов направлял запрос в префектуру, горбольницу и главе департамента здравоохранения Алексею Хрипуну с просьбой объяснить причину закрытия спортивного кабинета и назвать сроки возобновления его работы. С 22 октября ответы он еще не получил.
Вельмушкин считает, что если открывать отделение, то лучше поднимать вопрос о целом корпусе для обследования, выделении средств под комплекс по проверке и реабилитации спортсменов. «Мы так понимаем, что сейчас это обсуждается на уровне переговоров. Я думаю, Зеленограду нужен такой центр, его можно будет использовать и для реабилитации других людей, не обязательно спортсменов». По его словам, родители спортсменов его школы готовы ждать открытия такого комплекса: все выступают за углубленное обследование, к тому же они были бы рады перестать «бегать по поликлиникам».