Почему не работает отделение в Зеленограде

Отделение спортивной медицины в поликлинике на Каштановой аллее приостановило работу в марте из-за угрозы распространения коронавируса. Это сделали, чтобы посетители подразделения (в том числе около четырех тысяч детей) не пересекались с другими пациентами поликлиники — на ее базе работал ИФА-центр, где ежедневно проходили обследование на ковид около 200 человек.

Горбольница сообщала, что зеленоградские спортсмены могут вместо этого ездить в «Московский научно-практический центр медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины» на метро Курская. В итоге вопрос с поиском другого помещения для спортивного врача в нашем городе решен не был. Департамент здравоохранения не ответил на вопрос, что именно ведомство сделало, чтобы найти для спортсменов другое помещение, и когда местное отделение снова откроется.

Как рассказывали «Зеленоград.ру» родители, за справками в Москву вынуждены ездить все дети, которые занимаются в спортивных школах и платных секциях. Без справки от врача их не допускают к участию в соревнованиях, а в некоторых видах спорта и к тренировкам. Для многих родителей это было неудобно: не всех отпускают с работы для сопровождения ребенка, а на дорогу нужно дополнительно тратиться.

Вопросы у родителей вызывало и то, почему в условиях эпидемии всех школьников заставили ездить в Москву, если поездки в транспорте являются дополнительным риском заражения.