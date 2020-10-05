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Отделение спортивной медицины закрыли, чтобы разделить потоки больных и здоровых. Теперь четыре тысячи детей с родителями ездят к врачу в Москву 05.10.2020 ZELENOGRAD.RU

Отделение спортивной медицины в поликлинике на Каштановой аллее приостановило работу ещё в марте из-за угрозы распространения коронавируса. Из-за этого его посетители, в том числе около четырех тысяч прикрепленных детей, вынуждены ездить в Москву для получения справок и, вероятно, контактировать с гораздо большим числом людей.

Разделение потоков больных

Изначально о временном прекращении работы отделения спортивной медицины сообщалось в марте на фоне роста заболеваемости. В июле отделение все еще не работало. В августе в горбольнице сообщили, что его работа остановлена из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции «до особого распоряжения».

Это сделали, чтобы посетители подразделения (в том числе около четырех тысяч детей) не пересекались с другими пациентами поликлиники — на ее базе теперь работает ИФА-центр, где ежедневно проходят обследование на ковид около 200 человек.

По сообщению горбольницы от начала августа, «в настоящее время решается вопрос маршрутизации прохождения медицинского осмотра для лиц, желающих заниматься физкультурой в Зеленоградском округе». Однако за два месяца этот вопрос решен так и не был, другого помещения для спортивной медицины не нашли, посетителям по-прежнему предлагается ездить в Москву (ГАУЗ «Московский научно-практический центр медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины ДЗМ»).

Группа неравнодушных родителей отправила обращение с требованием разъяснить ситуацию и возобновить работу отделения. Письма отправлены в префектуру, департамент здравоохранения Москвы, правительство Москвы и приемную Президента РФ.

Отпрашиваться и тратиться на дорогу

Как рассказали «Зеленоград.ру» родители, за справками в Москву вынуждены ездить все дети, которые занимаются в спортивных школах и платных секциях. «Справка действует всего шесть месяцев, иногда дают всего на месяц. Не все родители могут отпрашиваться с работы, детей одних не отправишь, да и денег на дорогу много. Без справки от врача не допускают к участию в соревнованиях, а в некоторых видах спорта и к тренировкам», — описала ситуацию Кристина.

Алексей обратил внимание на нелогичность решения депздрава: «Почему спортивный врач исчез из Зеленограда, и теперь все спортшкольники едут в Москву? А группа первоклашек из секции плавания, 75 (!) человек, едут в Москву своим ходом и там проходят диспансеризацию! Нормально? Что оттуда привезут в школу и домой? Маски и перчатки, говорите? Ну-ну».

В обращении на сайте Мосгордумы он потребовал указать, когда отделение откроют и кто конкретно будет нести ответственность за то, что «при объявленной ограничительной политике группы детей едут в Москву на общественном транспорте?»

«Зеленоград.ру» запросил в департаменте здравоохранения информацию о проделанной им работе: в частности, что именно ведомство сделало, чтобы найти для спортсменов другое помещение, и когда местное отделение снова откроется. Однако ответов по существу получено не было: депздрав просто указал, куда ехать в Москве, и уточнил, что об открытии предупредит жителей заранее.

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Метки:
дети, спорт, коронавирус, Городская клиническая больница имени М.П.Кончаловского
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Обсуждение
A T
Вчера, 15:30
В Зеленограде около четверти миллиона человек (так солиднее звучит), а помещения для спортврачей или отдельного входа не нашлось. Нет, понимаю, что там не только тонометр, но и, допустим, велоэргометр, ещё что-то, но не мамонта же перевозить нужно... Видимо, так: 1 - распоряжение выполнено; 0 - не выполнено. А что там реально происходит, в отчёты, наверное, не идёт. Не отследишь же все контакты человека и не установишь, что заражение произошло там-то и там-то.
Ольга Каплина
Вчера, 16:25
И детскую инфекционку в Зеленограде закрыли некстати
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