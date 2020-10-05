Разделение потоков больных

Изначально о временном прекращении работы отделения спортивной медицины сообщалось в марте на фоне роста заболеваемости. В июле отделение все еще не работало. В августе в горбольнице сообщили, что его работа остановлена из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции «до особого распоряжения».

Это сделали, чтобы посетители подразделения (в том числе около четырех тысяч детей) не пересекались с другими пациентами поликлиники — на ее базе теперь работает ИФА-центр, где ежедневно проходят обследование на ковид около 200 человек.

По сообщению горбольницы от начала августа, «в настоящее время решается вопрос маршрутизации прохождения медицинского осмотра для лиц, желающих заниматься физкультурой в Зеленоградском округе». Однако за два месяца этот вопрос решен так и не был, другого помещения для спортивной медицины не нашли, посетителям по-прежнему предлагается ездить в Москву (ГАУЗ «Московский научно-практический центр медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины ДЗМ»).

Группа неравнодушных родителей отправила обращение с требованием разъяснить ситуацию и возобновить работу отделения. Письма отправлены в префектуру, департамент здравоохранения Москвы, правительство Москвы и приемную Президента РФ.