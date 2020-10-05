Отделение спортивной медицины в поликлинике на Каштановой аллее приостановило работу ещё в марте из-за угрозы распространения коронавируса. Из-за этого его посетители, в том числе около четырех тысяч прикрепленных детей, вынуждены ездить в Москву для получения справок и, вероятно, контактировать с гораздо большим числом людей.
Изначально о временном прекращении работы отделения спортивной медицины сообщалось в марте на фоне роста заболеваемости. В июле отделение все еще не работало. В августе в горбольнице сообщили, что его работа остановлена из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции «до особого распоряжения».
Это сделали, чтобы посетители подразделения (в том числе около четырех тысяч детей) не пересекались с другими пациентами поликлиники — на ее базе теперь работает ИФА-центр, где ежедневно проходят обследование на ковид около 200 человек.
По сообщению горбольницы от начала августа, «в настоящее время решается вопрос маршрутизации прохождения медицинского осмотра для лиц, желающих заниматься физкультурой в Зеленоградском округе». Однако за два месяца этот вопрос решен так и не был, другого помещения для спортивной медицины не нашли, посетителям по-прежнему предлагается ездить в Москву (ГАУЗ «Московский научно-практический центр медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины ДЗМ»).
Группа неравнодушных родителей отправила обращение с требованием разъяснить ситуацию и возобновить работу отделения. Письма отправлены в префектуру, департамент здравоохранения Москвы, правительство Москвы и приемную Президента РФ.
Как рассказали «Зеленоград.ру» родители, за справками в Москву вынуждены ездить все дети, которые занимаются в спортивных школах и платных секциях. «Справка действует всего шесть месяцев, иногда дают всего на месяц. Не все родители могут отпрашиваться с работы, детей одних не отправишь, да и денег на дорогу много. Без справки от врача не допускают к участию в соревнованиях, а в некоторых видах спорта и к тренировкам», — описала ситуацию Кристина.
Алексей обратил внимание на нелогичность решения депздрава: «Почему спортивный врач исчез из Зеленограда, и теперь все спортшкольники едут в Москву? А группа первоклашек из секции плавания, 75 (!) человек, едут в Москву своим ходом и там проходят диспансеризацию! Нормально? Что оттуда привезут в школу и домой? Маски и перчатки, говорите? Ну-ну».
В обращении на сайте Мосгордумы он потребовал указать, когда отделение откроют и кто конкретно будет нести ответственность за то, что «при объявленной ограничительной политике группы детей едут в Москву на общественном транспорте?»
«Зеленоград.ру» запросил в департаменте здравоохранения информацию о проделанной им работе: в частности, что именно ведомство сделало, чтобы найти для спортсменов другое помещение, и когда местное отделение снова откроется. Однако ответов по существу получено не было: депздрав просто указал, куда ехать в Москве, и уточнил, что об открытии предупредит жителей заранее.