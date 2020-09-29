Из-за эпидемии коронавирусной инфекции осенние каникулы во всех московских школах продлятся не одну неделю, а две, и пройдут одновременно — с 5 по 18 октября. Указ об этом подписал Сергей Собянин. Он попросил родителей на это время оставить детей дома или увезти их на дачу, а гулять только во дворе или ближайшем парке, не посещать «ради развлечения торговые центры и кататься на общественном транспорте».

По словам мэра, увеличить время каникул он решил по рекомендации врачей «с учетом осеннего подъема простудных заболеваний и роста выявленных заболеваний ковидом». На эти же две недели каникул приостановят свою работу учреждения дополнительного образования и детские досуговые организации, находящиеся в ведении правительства Москвы.

Дистанционных занятий во время каникул не будет, указал мэр, но учащиеся смогут «повторять пройденный и по желанию изучать новый материал с помощью Московской электронной школы». При этом детские сады и дошкольные группы продолжат работать по обычному графику.

Из-за роста числа заражений коронавирусом с 28 сентября в Москву возвращают некоторые ограничительные меры. Требования касаются только пожилых людей, а компании просят перевести сотрудников на удаленку, всем остальным напоминают о действующем правиле носить маски и перчатки в общественных местах.

Для граждан старше 65 лет и тех, у кого есть хронические заболевания, «возобновляется необходимость» не покидать место проживания, в том числе жилые и садовые дома, кроме случаев выхода в магазин, выноса мусора и прогулок. Работающим пенсионерам обещают автоматически оформить больничный.