Рост новых случаев в Москве начался с 15 сентября. С 26 июля до этой даты график новых случаев был практически прямой линией: каждый день выявлялось 650-700 случаев. В середине сентября их стало 730, количество заболевших росло каждый день и сегодня превысило тысячу человек.

Число выздоровевших начало резко преобладать с 20 мая: тогда их было 5440 (при 2,7 тысячах новых заболевших). С конца июля число вылечившихся всегда было больше числа заболевших.

В мэрии рост заболеваемости объясняют увеличением числа сделанных тестов на ковид. Так, 18 сентября за сутки провели рекордное количество исследований — 69,5 тысячи тестов. «С окончанием летнего сезона и возвращением многих жителей к привычному темпу жизни увеличился и спрос на тестирование на коронавирус. Такой повышенный интерес понятен — многие вернулись с дач, вышли на работу, расширили круг контактов и хотят быть уверенными в безопасности своей и близких», — сказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Несмотря на то, что слухи о второй волне коронавируса и возврате масштабных ограничений в сентябре 2020 года в мэрии регулярно опровергали, а Собянин говорил, что никаких «дополнительных мер ограничения, дополнительных санитарно-защитных мер мы в настоящее время не планируем», подготовка к ней идет.

Так, 18 сентября в интервью телеканалу «Россия-24» Сергей Собянин сказал: разговоры о том, что ковид стал протекать в более легких формах — это лишь ощущения врачей, а не реальная ситуация. Он рекомендовал руководителям предприятий продлить режим дистанционной работы для сотрудников, а пожилым москвичам — ограничить контакты.

Отдельные школы активно проверяют платформы для дистанционной учебы. Например, в одной зеленоградской школе субботу сделали «учебным днем онлайн» для тестирование дистанционной работы. Учителя объясняют родителям, что сами не знают, когда произойдет переход на дистанционное обучение, но если возникнет необходимость, они должны быть готовы. Это прописано в правилах для школ, которые еще в мае разработал Роспотребнадзор: на случай ухудшения эпидемиологической ситуации школам нужно предусмотреть возможность возвращения к дистанционному обучению.

Голоса читателей «Зеленоград.ру» в опросе, верят ли они во вторую волну эпидемии, разделились практически поровну (44 процента считают ее возможной, 55 — нет).