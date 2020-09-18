Два класса отправили на карантин в 16 микрорайоне из-за заболевшего ковидом первоклассника 18.09.2020 ZELENOGRAD.RU

Первоклассников школы 1150 в 16 микрорайоне отправили на карантин по ковиду. Об этом «Зеленоград.ру» рассказал отец одного из учеников этого класса Владимир. На двухнедельный карантин отправляют весь класс, если ковид подтвердился хотя бы у одного ученика.

Вместе с классом, где учится сын Владимира, на дистанционное образование перевели другую параллель первого класса, так как у детей была общая продленка. Группу детского сада при школе, куда ходит сестра контактного первоклассника, закрывать не стали.

19 сентября первоклассников ждут в поликлинике на мазок, на десятый день карантина им надо идти сдавать тест на ковид повторно и «потом ждать результата». Родителям при этом можно ходить на работу, а младшим детям — в детский сад.

Обдумав ситуацию, семья Владимира решила самоизолироваться всем составом: «Младшая дочь продолжает посещать детский сад. Думали над этим и, не увидев логики в такой ситуации, решили, что будет правильно её все же снять из сада. Мне с супругой на работу ходить можно, но если анализ будет у сына положительный, то нас всех посадят на четырнадцатидневный карантин. Посовещались с коллегами и отправили сами себя в самоизоляцию до результатов анализов, работать будем из дома».

Директор школы 1150 Наталья Гурецкая подтвердила «Зеленоград.ру» выявленный ковид у первоклассника. По ее словам, сейчас этот ребенок чувствует себя удовлетворительно и находится дома. В кабинете, где занимался класс заболевшего, и в помещениях общего пользования провели дезинфекцию и генеральную уборку. Сотрудники школы сейчас следят за самочувствием детей из параллельных классов, им измеряют температуру несколько раз в день.

Отвечая на вопрос о детском саду, директор сослалась на Роспотребнадзора: «эпидемиологическое расследование» проводило это ведомство, и решение, кого отправлять на карантин, тоже принимали его специалисты. «На основании предписания ведомства, на карантин направлены только контактирующих с заболевшим ребята. Сестра одноклассника заболевшего мальчика в эту группу не вошла», — пояснила Гурецкая.

В Москве, по оценке мэра Сергея Собянина, около 99 процентов классов в работают в обычном режиме, то есть на карантине примерно каждый сотый класс. Всего в России, по данным министра просвещения РФ Сергея Кравцова, на карантин из-за коронавирусной инфекции закрыто всего 0,09 процента дошкольных учреждений и 0,1 процента школ.

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Мэрия, готовясь ко второй волне эпидемии коронавируса, напомнила пожилым москвичам, что им нужно соблюдать самоизоляцию, а компаниям и предприятиям рекомендовала вернуться к дистанционному режиму работы. Подготовку ведут и учебные заведения. Например, в одной зеленоградской школе субботу сделали «учебным днем онлайн» для тестирование дистанционной работы. Учителя объясняют родителям, что должны быть готовы вернуться к удаленке, если возникнет необходимость.

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Если в вашей школе тоже есть классы, отправленные на на карантин по ковиду, гриппу или ОРВИ, пожалуйста, сообщите нам об этом.

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Метки:
коронавирус, карантин, микрорайон 16, школа, Школа № 1150
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