1 сентября — линейки только для первоклассников

Общешкольные линейки отменены, чтобы снизить количество контактов между учениками разных классов — 1 сентября в школах пройдут только линейки для первых классов, там они особенно важны и детям, и родителям. При этом родители на линейках должны быть в масках.

В зеленоградских школах уже планируют День знаний для своих первоклассников: например, в школе 854 (корпус 621А) их ожидает и праздничная встреча, и речь директора, и два урока с завтраком, и торжественное посвящение в первоклассники на школьном стадионе.

Учеников со второго по 11-й класс 1 сентября ждут классные часы, у каждого класса — в своё время, о котором проинформирует классный руководитель.