Новый учебный год начнётся в очном режиме, но с соблюдением специальных санитарно-эпидемиологических мер — об этом объявила мэрия. Риск заражения коронавирусом в Москве не исчез, а осенью к нему добавится сезонный подъём заболеваемости ОРВИ и гриппом. Роспотребнадзор требует от школ максимально разделить потоки учащихся, постоянно контролировать состояние здоровья учеников и сотрудников, дезинфицировать и убирать школьные помещения. Уроки возобновятся с целым рядом новых «карантинных» правил, при этом в школах заработают и столовые, и продлёнка, и кружки с секциями.
Общешкольные линейки отменены, чтобы снизить количество контактов между учениками разных классов — 1 сентября в школах пройдут только линейки для первых классов, там они особенно важны и детям, и родителям. При этом родители на линейках должны быть в масках.
В зеленоградских школах уже планируют День знаний для своих первоклассников: например, в школе 854 (корпус 621А) их ожидает и праздничная встреча, и речь директора, и два урока с завтраком, и торжественное посвящение в первоклассники на школьном стадионе.
Учеников со второго по 11-й класс 1 сентября ждут классные часы, у каждого класса — в своё время, о котором проинформирует классный руководитель.
Для каждой параллели классов составят индивидуальный график начала уроков, перемен и посещения столовой с целью разделить потоки школьников и уменьшить количество контактов. Приоритет во времени прихода в школу обещают ученикам младших классов, которых сопровождают в школу родители — чтобы не создавать им сложности с работой. Школы должны по возможности составить расписание так, чтобы младшеклассники приходили пораньше.
Расписание уроков будет доступно в электронном дневнике. Классные руководители заранее проинформируют родителей о времени начала занятий, расписании уроков и перемен, в том числе через родительские чаты.
Будут задействованы дополнительные входы в здания школ, чтобы избежать скопления детей у входа. Работу гардеробов школы должны организовать в соответствии с графиком прихода учащихся. Возможна организация временных гардеробов у дополнительных входов в здание. А в некоторых школах, по отзывам родителей, уже объявили, что раздеваться дети будут в своём классе.
За каждым классом закрепят отдельный учебный кабинет, куда будут приходить учителя. Исключение — занятия по предметам, для которых нужны оборудованные специальные классы (по физике, химии, физкультуре, технологии, биологии, информатике и иностранным языкам).
При этом количество учащихся в классе не сократят, хотя ранее, во время весеннего пика коронавирусной эпидемии, Роспотребнадзор выдвигал подобное требование.
Общешкольные звонки для всех классов отменяются, так как перемены будут организованы на этажах для классов раздельно, с шагом в 15 минут.
В начале учебного года школьные уроки физкультуры собираются максимально проводить на улице — на школьных спортплощадках. Если уроки проходят в помещении, там обязаны регулярно дезинфицировать спортивное оборудование.
Занятия в бассейнах планируется начать после 1 октября, отдельно для каждого класса или группы учащихся.
Спортивных праздников и соревнований, как и других массовых мероприятий в образовательных учреждениях не будет до конца 2020 года.
Школьные столовые продолжат работать в обычном режиме. Так как занятия будут начинаться в разное время, то и посещать столовую ученики будут отдельно. Кроме того, школы могут разделить столовую на зоны. После каждого визита школьников в столовой обязаны проводить тщательную уборку помещений и всех поверхностей. Сотрудники пищеблока должны находиться в масках и перчатках.
Медицинские кабинеты в школах будут функционировать в обычном режиме: врачи и медсестры детских городских поликлиник присутствуют в школах в соответствии с установленным графиком. Как и раньше, в случаях, связанных с угрозой для жизни и здоровья, учителя вызовут скорую помощь, которая должна приехать в течение 5-7 минут.
Группы продленного дня в школах будут открыты, по решению школы и желанию родителей их организуют или по параллелям (отдельно для первых, вторых и других классов), или ступеням обучения (для начальной и средней школы). Подать заявку на их посещение групп можно через классного руководителя.
Школьные кружки и секции тоже планируется запустить, но организовать занятия в них для учащихся из одной параллели классов.
На входе в школу (всем) и в течение учебного дня (ученикам, каждые 3-4 часа) будут измерять температуру бесконтактными термометрами. Для таких дежурств планируется задействовать самих работников школ.
Учеников и сотрудников с признаками ОРВИ или контактировавших с заболевшими ковид-19 в школу не пустят — данные о них школа будет регулярно получать из межведомственной базы данных по заболевшим коронавирусом и контактным лицам.
Все учителя и сотрудники школ, в том числе работники пищеблоков, охрана и уборщики обязаны до 28 августа пройти бесплатное тестирование на коронавирусную инфекцию методом иммуноферментного анализа (ИФА-тестирование на антитела позволит выявить не только носителей вируса, но и тех, кто обладает иммунитетом к нему). В течение первых двух рабочих недель они будут протестированы также ПЦР-методом (которым проверяется текущее наличие заболевания). В дальнейшем ПЦР-анализы на ковид-19 обещают проводить регулярно, каждые две недели — для не менее чем 10% школьного персонала.
На входе в школу и в коридорах возле санузлов устанавливают санитайзеры с антисептиками. Безопасные для здоровья бактерицидные лампы закрытого типа для обеззараживания воздуха в школах и колледжах уже установили, сообщает мэрия (по одному передвижному на 4-5 кабинетов).
Перед началом учебного года школы и колледжи должны провести генеральную уборку с использованием дезинфицирующих средств, а затем проводить её еженедельно. И ежедневно — уборку помещений, санитарную обработку контактных поверхностей, оборудования в классах и спортивного инвентаря.
Ученики могут носить маски по желанию («маски желательны, но не обязательны», так формулируют в некоторых школах). Учителям рекомендовано использовать маски в классе — с оговоркой, что объяснять новый материал можно без маски, с соблюдением социальной дистанции. Вне классов педагоги обязаны одевать маски.
Все остальные сотрудники школы (пищеблоков, охраны, инженерных служб, администрации и т. д.) обязаны носить маски и перчатки постоянно. Родители и иные доверенные лица могут находиться на территории школы только в масках.
В каждой школе обещают необходимый запас медицинских масок, который будет пополняться — «средства на закупку дезинфицирующих средств уже входят в норматив финансирования школы, поэтому дополнительное финансирование не потребуется». Закупать отдельно рамки металлоискателей и турникеты для оборудования дополнительных входов школам не нужно. При необходимости охраной займутся сотрудники ЧОП.
Единственное, что должно остаться дистанционным после коронавирусной весны — это родительские собрания. Их «продолжат проводить в онлайн-формате», утверждает мэрия. Впрочем, несмотря на это в некоторых школах уже провели для родителей собрания «в мини-группах», которые были разрешены. При этом родителям предоставили выбор: встретиться с классным руководителем очно или пообщаться в интернете.
На вопрос об особых случаях, в которых родители могут продолжить обучение ребёнка в заочном формате, без посещения школы, в мэрии отвечают так: «Если ребенок воспитывается в большой семье, где есть пожилые родственники, с которыми он контактирует, предусмотрена возможность обучения дома с использованием образовательных ресурсов „Московской электронной школы“ и других образовательных платформ. Для этого родителям нужно обратиться к классному руководителю и оформить соответствующее заявление. Аттестация школьников будет проводиться с помощью „Московской электронной школы“, а также сервиса „Мои достижения“ и учебных диагностик МЦКО».
Так как симптомы ОРВИ и гриппа очень похожи на симптомы коронавируса, при любых симптомах простуды «родителям следует оставить ребенка дома и вызвать врача», настаивают власти. В видеоролике столичного департамента образования уточняется, что это необходимо сделать при кашле и повышенной температуре. «Берегите здоровье свое, детей и нас — учителей школы!» , — призывают в учреждениях.
Вместе с тем, школы сами устанавливают и объявляют режим пребывания детей дома «по семейным обстоятельствам»: например, до пяти дней — по записке от родителей об отсутствии контактов с заболевшими ковид-19, больше пяти дней — по справке от врача.
Если в классе заболеет коронавирусом ребёнок (с положительным результатом теста на коронавирус) — школа буквально в течение нескольких часов получит уведомление, а Роспотребнадзор соберет и проанализирует информацию о контактах заболевшего. Лиц, контактировавших с заболевшим (то есть, весь класс) направят на 14-дневный карантин, во время которого учёба для детей продолжится дистанционно. «Все технические ресурсы для этого есть. В первую очередь это „Московская электронная школа“, которая уже показала свою эффективность в период ограничений» , — считают в мэрии.
С родителями детей, отправленных на карантин, свяжутся сотрудники поликлиники, при необходимости врач приедет на дом. Если признаков заболевания у ребёнка нет, и он только контактировал с заболевшими одноклассниками, режим изоляции для его родителей не обязателен. По окончании изоляции и при отрицательном результате анализа на ковид-19 дети смогут вернуться в школу.
Если заболеет учитель или кто-то из школьных сотрудников — ни класс, ни школа не будут закрываться на карантин. Объясняют это так: «Все сотрудники в обязательном порядке носят маски, которые позволяют предотвратить распространение инфекционных заболеваний».
Как и прежде, вакцинация от гриппа в школах будет добровольной — решение будут принимать родители. … (когда начнут делать).
Мэрия убеждает не пренебрегать прививкой от гриппа: это самый эффективный и порой единственный способ защиты, который может спасти детей от тяжёлых осложнений и даже смерти. «Дети с большой долей вероятности не заболеют или перенесут болезнь в легкой форме. Современные вакцины безопасны и эффективны. Большинство из них формируют стойкий иммунитет, защищают организм от инфекций на долгие годы».
Детские сады продолжат работу в обычном режиме, к которому они постепенно возвращались с весны — соблюдая всех дополнительные санитарно-эпидемиологические меры: с термометрией на входе и в течение дня, дезинфекцией помещений, использованием бактерицидных ламп. Детей с ОРВИ не допустят в группу. Сокращать число детей в группах не планируется.
Сотрудники дошкольных учреждений должны носить маски, а для детей это не обязательно. Запрета на посещение родителями детских садов нет, но и они обязаны быть в маске на территории учреждения. Воспитатели и весь персонал, задействованный в образовательном процессе, будет регулярно проходить бесплатное тестирование на коронавирус.
Чтобы начать ходить в детский сад после каникул, справки по-прежнему не нужны — их отменили в прошлом году (справки об отсутствии контакта с инфекционными больными, которые раньше требовалось получить в поликлинике). Исключение составляет ситуация, когда ребенок, по данным Роспотребнадзора, находился вблизи очага инфекционного заболевания. В этом случае родителям придет уведомление о том, что посещать дошкольное учреждение ребенок может только после посещения врача.
Все правила и временные требования, связанные с коронавирусом, содержатся в приказе столичного департамента образования «Об организованном начале 2020/2021 учебного года в государственных образовательных организациях» от 21.08.2020.