Москва готовится ко второй волне эпидемии: компаниям рекомендуют продлить удаленку, пожилым — самоизолироваться, школы тестируют дистанционку 18.09.2020 ZELENOGRAD.RU

Разговоры о том, что ковид стал протекать в более легких формах — это лишь ощущения врачей, а не реальная ситуация, сказал в интервью телеканалу «Россия-24» Сергей Собянин. Он рекомендовал руководителям предприятий продлить режим дистанционной работы для сотрудников, «если это не является каким-то серьезным ущербом для работы организации». По словам мэра, чем больше людей будет находиться на дистанционной работе, «тем меньше будет передвижений по городу, меньше контактов, ситуация будет более стабильна».

Также он попросил пожилых москвичей ограничить контакты: «Расслабляться ни в коем случае нельзя. Надо аккуратно себя вести, и я бы очень рекомендовал родным и близким пожилых людей беречь их. И самим москвичам старшего поколения беречь себя и оградить от внешних контактов. Ни в коем случае нельзя расслабляться и обнадеживаться, говоря о том, что теперь это не такая страшная болезнь, что люди старшего поколения могут вести себя более расслабленно» , — добавил мэр в эфире.

По словам Собянина, главные врачи ковидных клиник говорят, что «вирус стал не настолько злобным, и тяжесть болезни стала меньше, она стала протекать менее тяжело», но в реальности количество больных и тяжело больных с коронавирусом остается достаточно большим, есть больные, которые находятся на искусственной вентиляции легких, есть умершие от ковида, подчеркнул мэр.

Похоже, к возможной вспышке заболеваемости готовятся и в школах. Некоторые школы активно тестируют платформы для дистанционной учебы. Например, в одной зеленоградской школе субботу сделали «учебным днем онлайн» для тестирование дистанционной работы. Учителя объясняют родителям, что сами не знают, когда произойдет переход на дистанционное обучение, но если возникнет необходимость, они должны быть готовы. Это прописано в правилах для школ, которые еще в мае разработал Роспотребнадзор: на случай ухудшения эпидемиологической ситуации школам нужно предусмотреть возможность возвращения к дистанционному обучению.

При этом повторяющиеся слухи о второй волне коронавируса и возврате масштабных ограничений в сентябре 2020 года в мэрии регулярно опровергали. Еще 14 сентября Собянин говорил, что никаких «дополнительных мер ограничения, дополнительных санитарно-защитных мер мы в настоящее время не планируем».

По данным сайта стопкоронавирус. рф, на 17 сентября в Москве было 34,9 тысяч активных случаев болезни коронавирусом. Это число постоянно уменьшается.

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Метки:
коронавирус, Собянин Сергей Семенович, школа, дистанционное обучение, самоизоляция
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