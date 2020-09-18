Отопление в Москве включат раньше срока, чтобы люди не болели 18.09.2020 ZELENOGRAD.RU

В этом году отопление в Москве включат досрочно, не дожидаясь, когда среднесуточная температура пять дней будет ниже +8 градусов. Об этом заявил Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24». Конкретной даты подачи тепла в дома мэр не назвал.

«Постараемся в этом году включить отопление раньше, не по стандартной процедуре. У нас обычно — если несколько дней подряд среднесуточная температура плюс восемь градусов и меньше. Но мы не будем дожидаться этого стандартного температурного режима, будем включать отопление раньше. Для того чтобы как раз меньше москвичи замерзали, чтобы было самочувствие лучше, чтобы не болели. Это очень важно в этом году. Мы будем следить за погодой и, как только почувствуем ухудшение, похолодание серьезное, сразу будем включать отопление», — заверил Собянин.

Как сообщали «Известия», в Московской области начало отопительного сезона планировалось на конец сентября: по прогнозу Гидрометцентра, в регионе погода с температурой ниже +8 градусов установится после 28 сентября.

В Москве в этом году гидравлические испытания и профилактический ремонт систем тепло- и водоснабжения вели в сжатые сроки, сообщается на сайте мэрии, работы завершились к 1 сентября. После включения отопления в холодное время года в комнате должно быть не ниже +18, в угловой комнате +20; в кухне +18; в ванной +24.

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Метки:
Собянин Сергей Семенович, отопление
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