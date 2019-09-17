На холод в квартирах, а особенно в детсадах и школах жалуются жители Зеленограда. «Приводишь здорового ребёнка — а забираешь с соплями до колен, — жалуются родители. — Руки ледяные, нос холодный, и это при том, что ребёнок в двух кофтах». Разбирались, почему тепло не включают, когда на улице уже холодно.
По действующим в Москве нормативам, отопление начинают включать после того, как в течение пяти суток среднесуточная температура воздуха будет держаться ниже 8 градусов и по прогнозу погоды ожидается ее дальнейшее снижение.
Температура в жилых помещениях регулируется санитарными правилами. Есть два понятия — оптимальная и допустимая температура воздуха. Если не углубляться, то в холодное время года в комнате должно быть не ниже +18, в угловой комнате +20; в кухне +18; в ванной +24. Температуру воздуха замеряют на внутренней стене каждой комнаты на расстоянии одного метра от наружной стены и 1,5 метра от пола.
Не обязательно. За отопление в Москве отвечает «Московская объединенная энергетическая компания». МОЭК не может начать подавать тепло без распоряжения, подписанного заммэра по вопросам ЖКХ Петром Бирюковым. Это же скажут, если позвонить на горячую линию МОЭК. Технически можно подать отопление и в конкретный дом, но никто не возьмет на себя такую ответственность без разрешения властей.
Причем, коммунальщики сначала подают тепло в социальные учреждения — больницы, поликлиники, детские сады, школы. Следующие на очереди — жилые дома, их включают в течение недели. Тепло на предприятиях могут подавать позже — зачастую это зависит от готовности самой организации.
Если пять дней со средней температурой +8 прошли, а в вашем доме батареи по-прежнему холодные, надо звонить в управляющую компанию. Проблема может быть техническая — например, плохое состояние коммуникаций внутри дома. А может быть экономическая — например, отсутствие договора управляющей компании с энергетиками. При этом отключать отопление за долги нельзя.
В нежилые помещения тепло подают в последнюю очередь. Проблема может быть ещё в неготовности коммуникаций вашей организации принять тепло.
По закону при восьмичасовом рабочем дне температура воздуха в офисном помещении должна составлять 22—24 °С в холодное время года (при относительной влажности 40—60%). Отклонение от нормы разрешено на 1—2 градуса. Если температура не соответствует нормам, то рабочий день сокращается. При 19 °C — до 7 часов, 18 градусов — до 6. И далее, минус один час при снижении на каждый градус. Меряют температуру на высоте один метр от пола.
Звоните и пишите в префектуру, мэрию, жалуйтесь на холод. Возможно, количество жалоб подтолкнет мэрию к более быстрому включению отопления или пересмотру нормативов. Ранее мы проводили опрос наших читателей и большинство участников высказались за пересмотр нормативов.
Включайте электронагреватели, но учитывайте возможности вашей электропроводки. В конце концов, займитесь физическими упражнениями — это тоже согревает.
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Отличный совет!!!!! Давайте всю зиму так будем делать! И ничего включать не надо!
Для детей очень актуально!!!
Они же у нас все летают!!!
Уже давно есть современные системы отопления от пола, которые в ходе эксплуатации обходятся дешевле чем центральное отопление! И включить можно когда сам захочешь и температуру выставить комфортную, а не ждать пока комунальщики что-то включат и подпишут кучу бумаг!
Граждане, ну взрослые же люди, пора бы понять, что существуют *НОРМЫ* и им (нормам) плевать, что кому-то холодно, а кому-то жарко. Они приняты по средним значениям. Ну невозможно у нас индивидуально температуру в квартирах и учреждениях настраивать. Точнее, возможно, но это будет дорого, и все взвоют еще сильнее. Поэтому у нас центральное отопление - оно дешевое (относительно), но у него вот такие вот ограничения. Либо терпите, либо покупайте себе кондиционеры/обогреватели для компенсации личных неудобств в межсезонье.
> Они же у нас все летают!!!
Надо ещё больше истерики и эмоций. И тогда всё сразу заработает как надо!
> Уже давно есть современные системы отопления от пола, которые в ходе эксплуатации обходятся дешевле чем центральное отопление!
Можно, пожалуйста, пример расчета, в котором будет видно, что электрическое отопление выходит дешевле, чем центральное отопление?
берут за отопление:
2199,24 руб / Гкал
1квтч = 0,00086 Гкал
2199,24 * 0,00086 = 1,8913464 руб / квтч
Электричеством:
Двухтарифный учёт с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток
ночная зона Т2(23.00-7.00) 1,79 руб/квт*ч
дневная зона Т1(7.00-23.00) 6,19 руб/квт*ч
Таким образом, дешевле будет, если только ночью обогревать.
Однако, думаю, стоит учесть поправку на потребляемый объем тепла: при индивидуальном обогреве (когда каждый платит за обогрев своего жилья) - есть шансы сэкономить раза в 1.5 за счет прикрытых форточек и минимизации отопления когда дома нет никого. Тут экономия "на любителя".
Интересней расчеты с водой: Пару лет назад соотносил тарифы на нагрев воды электричеством (считал через теплоемкость воды). Выходило, что на нагрев воды с нас берут по цене Дневного тарифа (потом тарифы изменились и стало чуть-чуть меньше дневного). Но нагревать 80-100 л бойлер ночью вполне себе реально, и он будет давать воду в течение дня. Это также решит проблему летнего отключения и утренний недогрев, когда надо пропустить пару минут, чтобы тепленькая пошла.
Если что, обращайтесь!
Всегда рады помочь!
Нормативы вполне приемлимые, я бы еще температуру подачи бы снизила.
Всю зиму отапливаем улицу.
Жаль, что нельзя поставить индивидуальные счетчики
Иногда правда натягиваю футболку, под веч0р.
Утеплите окна! Хотя у меня древние, резинка уже разваливается. Но не жалуюсь на холод.