Есть ли закон, обязывающий включать отопление, когда становится холодно?

По действующим в Москве нормативам, отопление начинают включать после того, как в течение пяти суток среднесуточная температура воздуха будет держаться ниже 8 градусов и по прогнозу погоды ожидается ее дальнейшее снижение.

Температура в жилых помещениях регулируется санитарными правилами. Есть два понятия — оптимальная и допустимая температура воздуха. Если не углубляться, то в холодное время года в комнате должно быть не ниже +18, в угловой комнате +20; в кухне +18; в ванной +24. Температуру воздуха замеряют на внутренней стене каждой комнаты на расстоянии одного метра от наружной стены и 1,5 метра от пола.