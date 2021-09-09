В Москве досрочно начали подавать тепло в социальные учреждения. Если в садике, школе, поликлинике и больнице холодно, можно требовать у директоров и главврачей отправить заявку в мэрию или МОЭК.

«Поступило около 40 заявок от социальных учреждений о досрочном включении отопления, соответствующая работа уже проводится», заявил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Отопление включают постепенно, за несколько дней — сначала в соцучреждениях, потом в жилых домах, отметил Бирюков. МОЭК высказывается определеннее: 9 сентября около 40 зданий медицинских и образовательных учреждений подключены к отоплению — по их заявкам.

Если в школе и детсаду холодно, директор должен не бездействовать, а отправить такую заявку. Родители могут напомнить об этом директорам школ — хотя бы письменно через сайт школы или телефонным звонком.

Напишите в комментариях, включено ли отопление в детсаду или школе у ваших детей.

По московским нормативам, отопление включают, если среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней на протяжении пяти дней держится на уровне ниже 8 градусов и по прогнозу ожидается её дальнейшее снижение. Синоптики прогнозируют повышение — в ближайшие выходные до 20 градусов. Поэтому на скорое появление тепла в жилых домах рассчитывать не приходится.