В Москве досрочно начали подавать тепло в социальные учреждения. Если в садике, школе, поликлинике и больнице холодно, можно требовать у директоров и главврачей отправить заявку в мэрию или МОЭК.
«Поступило около 40 заявок от социальных учреждений о досрочном включении отопления, соответствующая работа уже проводится», заявил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Отопление включают постепенно, за несколько дней — сначала в соцучреждениях, потом в жилых домах, отметил Бирюков. МОЭК высказывается определеннее: 9 сентября около 40 зданий медицинских и образовательных учреждений подключены к отоплению — по их заявкам.
Если в школе и детсаду холодно, директор должен не бездействовать, а отправить такую заявку. Родители могут напомнить об этом директорам школ — хотя бы письменно через сайт школы или телефонным звонком.
Напишите в комментариях, включено ли отопление в детсаду или школе у ваших детей.
По московским нормативам, отопление включают, если среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней на протяжении пяти дней держится на уровне ниже 8 градусов и по прогнозу ожидается её дальнейшее снижение. Синоптики прогнозируют повышение — в ближайшие выходные до 20 градусов. Поэтому на скорое появление тепла в жилых домах рассчитывать не приходится.
Отопительный период (когда тепло включено и в жилых, и в нежилых зданиях) начинается в Москве обычно в конце сентября:
- в 2020 году — 28 сентября
- в 2019 — 23 сентября
- в 2018 — 25 сентября
- в 2017 — 28 сентября
- в 2016 — 20 сентября
В Подмосковье включать отопление планируют с 14 сентября. Но если погода ухудшится, то раньше.