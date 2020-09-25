Без отопления остались два детских сада школы 1353, в том время как в других зеленоградских садиках его включили. Проблема возникла из-за технических особенностей системы теплоснабжения детского сада. Ситуация изменилась только после вмешательства прокуратуры.

Сотрудники прокуратуры со специалистом Роспотребнадзора проинспектировали детские сады в корпусе 419а и на Берёзовой аллее, 1А, после жалобы родителей, направленной в несколько ведомств.

Выяснилось, что ответственная теплоснабжающая компания (ТСК) «Мосэнерго» отказалась подавать тепло в два здания образовательного комплекса. Если дать отопление в этих садах, то тепло пойдёт и в жилые дома, подключённые к той же теплоцентрали. По правилам же, тепло в жилой фонд подают только после официального объявления городскими властями старта отопительного сезона. А такого распоряжения мэрия пока не давала.

Социальные объекты — детские сады, школы, больницы и т. п. — подключают к теплу раньше. В Зеленограде процесс начался в прошлую пятницу, 18 сентября. Делают это в течение дня по заявкам непосредственно от учреждений, но, как оказалось, не в том случае, когда соцобъект и жилые дома связаны одной теплостанцией.



До вмешательства прокуратуры ТСК «Мосэнерго» частично выполнило заявку директора школы 1353, к понедельнику подав тепло в остальные здания комплекса. После прокурорской и санитарной инспекции компания сдалась и в четверг, 24 сентября, включила отопление одновременно и в обделённых теплом детских садах, и в жилом фонде.

По какой причине теплоснабжающая компания выбрала первую позицию в дилемме — не включать отопление в детских садах, чтобы не давать тепло в жилые дома раньше отопительного сезона, или, наоборот, пустить тепло в квартиры раньше срока, чтобы не мёрзли и не простужались воспитанники детских садов, — неизвестно.