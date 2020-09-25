Отопление в детских садах не давали, чтобы не включать раньше времени тепло в жилых домах 25.09.2020 ZELENOGRAD.RU

Без отопления остались два детских сада школы 1353, в том время как в других зеленоградских садиках его включили. Проблема возникла из-за технических особенностей системы теплоснабжения детского сада. Ситуация изменилась только после вмешательства прокуратуры.

Сотрудники прокуратуры со специалистом Роспотребнадзора проинспектировали детские сады в корпусе 419а и на Берёзовой аллее, 1А, после жалобы родителей, направленной в несколько ведомств.

Выяснилось, что ответственная теплоснабжающая компания (ТСК) «Мосэнерго» отказалась подавать тепло в два здания образовательного комплекса. Если дать отопление в этих садах, то тепло пойдёт и в жилые дома, подключённые к той же теплоцентрали. По правилам же, тепло в жилой фонд подают только после официального объявления городскими властями старта отопительного сезона. А такого распоряжения мэрия пока не давала.

Социальные объекты — детские сады, школы, больницы и т. п. — подключают к теплу раньше. В Зеленограде процесс начался в прошлую пятницу, 18 сентября. Делают это в течение дня по заявкам непосредственно от учреждений, но, как оказалось, не в том случае, когда соцобъект и жилые дома связаны одной теплостанцией.

До вмешательства прокуратуры ТСК «Мосэнерго» частично выполнило заявку директора школы 1353, к понедельнику подав тепло в остальные здания комплекса. После прокурорской и санитарной инспекции компания сдалась и в четверг, 24 сентября, включила отопление одновременно и в обделённых теплом детских садах, и в жилом фонде.

По какой причине теплоснабжающая компания выбрала первую позицию в дилемме — не включать отопление в детских садах, чтобы не давать тепло в жилые дома раньше отопительного сезона, или, наоборот, пустить тепло в квартиры раньше срока, чтобы не мёрзли и не простужались воспитанники детских садов, — неизвестно.

Правильно ли поступили в ТСК Мосэнерго, отказавшись включать отопление в детсаду, чтобы не дать его в жилые дома?
Да
Нет
Затрудняюсь ответить
Проголосовали 4 человека
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме



E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
детский сад, отопление
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
 Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Отопление в детских садах не давали, чтобы не включать раньше времени тепло в жилых домах Новости
История хлебозавода №28. Как вкус зеленоградского хлеба менялся вслед за изменениями в городе и стране Истории
Чемпионат по SUP-поло (и бесплатный тест-драйв) — 26 сентября на пляже парка Победы Афиша
Чиновникам приказали расследовать каждый пожар в мусорных баках. Три месяца спустя из почти 40 случаев только один довели до полиции Истории
Число новых случаев ковида в Москве превысило тысячу человек за сутки. Впервые за три месяца Новости
«За два дня нас превратили и в нацистов, и в кавказцев». Один из раненных ножом возле станции Крюково рассказал свою версию конфликта Истории
Автомобилист снял секцию газонного ограждения, чтобы парковаться на дорожке перед школой Новости
Дни науки МИЭТ онлайн — для программистов и маркетологов, студентов и школьников Афиша
В школах и детсадах начали включать отопление. В роддоме и больнице тепло уже есть Новости
Умерла от ожогов сестра трёхлетней девочки, погибшей с отцом в пожаре Новости
Долг в десятки тысяч рублей за наем жилья приписали в одном из домов 20 микрорайона Новости
Абонемент «Ежедневно» на скоростные «Ласточки» Москва-Крюково стал дешевле Новости
Библиотеку в 14 микрорайоне решили капитально отремонтировать. Когда начнутся работы, неизвестно Новости
Интересные лекции и мастер-классы в проекте «Университетские субботы» (онлайн) Афиша
Неизвестный спортсмен на городском пруду крутит тройное сальто на гидроцикле Жизнь
«Перекресток» закрывает гипсокартоном мозаичное панно на площади Юности. Оно признано объектом культурного наследия Новости
© 1997–2020 Зеленоград.ру