Тепло начало поступать в зеленоградские школы и детские сады. Отопление уже дали в некоторых из них в 8, 10, 11, 16-м микрорайонах. Там, где отопления нет, дети мёрзнут и уже ходят с насморком, жалуются родители. В домах тоже мёрзнут, но на этой неделе обещают температуру на улице выше 20 градусов. Узнали также, что и в зеленоградском стационаре включили отопление: в перинатальном центре — в пятницу, в больнице — в понедельник.

Московская объединённая энергетическая компания подключает садики, школы, больницы и другие социальные объекты по прямым заявкам от учреждений. Процесс этот обычно стартует до официального объявления отопительного сезона, в нынешнем году он начался в минувшие выходные.



Также в конце прошлой недели тепло стали подавать на социальные объекты Подмосковья, а на этой обещают подать в жилые дома. «Мы видим прогноз на два-три дня — до 20 градусов днем, однако ночи очень холодные, — объяснил своё решение губернатор Андрей Воробьёв. — В связи с сезонной заболеваемостью ОРВИ необходимо включить отопление, чтобы не морозить людей».

В Москве тоже обещают подключить жилые дома к отоплению раньше обычного, но когда именно — неизвестно. В целом к началу отопительного сезона в столице всё готово. «Тепловые сети успешно прошли гидравлические испытания. На ТЭЦ накоплены необходимые запасы резервного топлива: 369,8 тысячи тонн мазута, 476,5 тысячи тонн угля и 25,7 тысячи тонн дизельного топлива», — говорят в мэрии.

«Мы будем следить за погодой и, как только почувствуем ухудшение, похолодание серьезное, сразу будем включать отопление», — сказал мэр Сергей Собянин.

По прогнозам, в ближайшую пятницу температура воздуха днём в Зеленограде поднимется до 23 градусов, потом пойдёт на снижение и в понедельник опустится с 20 до 15 градусов. Ощутимо похолодает в первые выходные октября, показывает сервис «Яндекс.Погода».