Отопление в жилых домах Московской области включат на этой неделе 22.09.2020 ZELENOGRAD.RU

С конца прошлой недели в Московской области к теплу подключают школы, детские сады, поликлиники. На этой неделе отопление планируют включить в многоквартирных домах.

Такое распоряжение дал глава региона Андрей Воробьев: «Мы видим прогноз на два-три дня — до 20 градусов днем, однако ночи — очень холодные. В связи с сезонной заболеваемостью ОРВИ необходимо включить отопление, чтобы не морозить людей».

В Москве в этом году также намерены включить тепло раньше, не дожидаясь, когда среднесуточная температура пять дней будет ниже +8 градусов. Однако пока официального старта отопительного сезона еще не было. 21 сентября «РИА Новости» сообщили, что тепло дали в отдельных районах Москвы, в частности, Таганском и Раменском.

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Метки:
отопление, воробьев андрей
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