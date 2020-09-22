Отопление в Москве включат раньше срока, чтобы люди не болели
С конца прошлой недели в Московской области к теплу подключают школы, детские сады, поликлиники. На этой неделе отопление планируют включить в многоквартирных домах.
Такое распоряжение дал глава региона Андрей Воробьев: «Мы видим прогноз на два-три дня — до 20 градусов днем, однако ночи — очень холодные. В связи с сезонной заболеваемостью ОРВИ необходимо включить отопление, чтобы не морозить людей».
В Москве в этом году также намерены включить тепло раньше, не дожидаясь, когда среднесуточная температура пять дней будет ниже +8 градусов. Однако пока официального старта отопительного сезона еще не было. 21 сентября «РИА Новости» сообщили, что тепло дали в отдельных районах Москвы, в частности, Таганском и Раменском.
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме
«Перекресток» закрывает гипсокартоном мозаичное панно на площади Юности. Оно признано объектом культурного наследия Новости
Частные приюты для бездомных животных могут получить помощь из бюджета Московской области. Один из них — зеленоградский центр «Мокрый нос». Мы поговорили с его руководителем Истории
Рабочие при замене асфальта перетащили машину на газон и оставили её там. Теперь владельцу придется платить штраф Истории
Потерявшийся ястреб сломал крыло. Хозяева нашли его по сообщению в интернете и вылечили. Теперь он заново учится летать Истории
На пешеходных дорожках в лесопарке 4-го микрорайона сняли хороший асфальт для замены на новый. Благоустройство лесных тропинок в городе запланировано до ноября Новости