С 23 марта все школы Москвы перешли на дистанционное обучение, чтобы замедлить распространение новой коронавирусной инфекции. Карантины случались и раньше — мог закрыться один или несколько классов, а четыре года назад по домам отправили все школы, но только на неделю. Сейчас сидеть дома придётся дольше и школы сразу объявили: карантин не каникулы, учеба будет продолжаться из дома. Первые дни показала, что к удаленной работе готовы далеко не все ученики и учителя.
«Зеленоград.ру» попросил читателей рассказать о своем опыте и впечатлениях от дистанционного обучения. Затем мы проанализировали эти ответы и выделили восемь типичных проблем. Каждую проблему описали с помощью нескольких отзывов реальных людей. Чтобы сохранить анонимность, мы оставили только их имена.
В этом материале мы хотим только показать проблемы. Как их можно решить и что думают про это в школах — будем рассказывать позже. Если вас интересует эта тема, подпишитесь на новые публикации.
Приказ министра образования и науки как можно и нужно использовать дистанционные образовательные технологии в обучении действует с 2017 года.
Чиновники утверждают, что сегодня в каждом регионе есть платформы, на которых размещаются электронные дневники и журналы, есть приложения для смартфонов, через которые организуется связь с учеником и учителем, есть возможность через интернет отправить ребенку раздаточный материал и проследить, как он освоил ту или иную тему.
Действительно, в Москве и в Зеленограде все эти системы в каком-то виде существуют, но их ни разу не испытывали в «боевых условиях». Итак, вот о каких проблемах говорят читатели «Зеленоград.ру».
Похоже, школьные электронные сервисы не были рассчитаны на то, что на них разом придут все ученики. Система просто не выдерживает нагрузки.
Иногда войти в электронный дневник невозможно весь учебный день. С утра и до 13-14 часов показывается сообщение «система недоступна», говорит Жанна. Мама третьеклассника Марина находит время, когда сервис работает и заранее переписывает или распечатывает задания. Но этот способ работает, если учитель заранее эти задания выложит.
Из-за этого дети не успевают делать уроки днем и некоторые родители сидят с ними до ночи. Татьяна говорит, что такое образование никуда не годится и лучше вообще оставить детей в покое, дав им материалы для самостоятельной работы. С ней согласен Константин: «если они не в состоянии наладить работу, пусть не мучают детей».
По его мнению эти неполадки дискредитируют вообще все усилия московских властей: «миллионы родителей, слушая в новостях про великие свершения в области дистанционного обучения, сталкиваются дома с полной неработоспособностью системы и уже всерьёз не воспринимают слова мэра».
Некоторые родители не могут справиться со сложной системой совместной авторизации мос.ру и электронного дневника.
Анна говорит, что и в дневнике, и на мос.ру при входе постоянно выдает сообщение о неверном логине/пароле, хотя регистрация прошла без проблем.
У Александра с аккаунта одного из детей на мос.ру не получается зайти в электронный журнал — якобы не совпадают данные: почта, телефон, СНИЛС. Причем для аккаунта другого ребенка всё работает. Попытки решить вопрос через школу пока ни к чему не привели.
В школе 1557 для таких случаев есть специалист, который консультирует по телефону или к нему можно подъехать с ноутбуком, рассказала Елена. Её проблему решили за пять минут и она считает, что все организовано хорошо.
Анна предлагает сделать хотя бы пошаговую инструкцию и наладить оперативные консультации.
Единых требований к выбору программы для дистанционного обучения нет, и решение по использованию того или иного сервиса остается за школой или даже за конкретным учителем.
В Зеленограде для аудио- и видеоконференций используют Skype, Zoom и Freeconferencecall — эти программы упоминали наши читатели. Для онлайн уроков: «Московскую электронную школу» (МЭШ), «Российскую электронную школу» (РЭШ), «Яндекс.Учебник», «Учи.ру».
У каждого решения есть какие-то недостатки. Например, электронный журнал не адаптирован для мобильных устройств, а компьютеры и ноутбуки есть не у всех. Тесты в электронном журнале невозможно пройти со смартфона, говорит Евгения.
Почему школа выбирает тот или иной инструмент, непонятно. Например, в одной из школ выбрали Freeconferencecall, мотивируя это тем, что остальные платные, рассказал Александр. Хотя бесплатный тариф платформы Zoom, на которой работают многие учебные системы, позволяют проводить уроки всему классу.
Freeconferencecall скорей подходит для проведения совещаний в бизнесе, чем для обучения. Он бесплатный, но не слишком удобный. У Юлии подключение с телефона прошло почему-то через Германию и за две минуты на уроке со счета списалось сто рублей. Она так и не поняла почему — пришлось переустанавить приложение.
А вот Zoom у наших читателей претензий пока не вызвал. Александр считает, что для большой школы даже платная версия Zoom стоит не слишком дорого: «школа больше сэкономит на отсутствии учеников». Андрей говорит, что и работает хорошо, и ребенку нравится. Лора рассказала, что их учитель из школы 854 накануне помог настроить систему и первый дистанционный урок прошел как в школе, только учитель сидит по ту сторону экрана.
Кроме технических проблем на родителей свалились трудности с самими учебными материалами. «Тесты не протестированы», кратко описала эту ситуацию Светлана.
Запись урока по русскому языку в РЭШ оказалась не синхронизирована с текстом — ребенок видит одно, а слышит объяснение к другому фрагменту урока, пожаловалась Татьяна. А текст на экране бежит слишком быстро. А материалы на сервисе «Учи.ру» Елена описала как «поток неструктурированной информации».
Впрочем, и учебные платформы страдают от технических проблем. Татьяна вообще не смогла открыть урок по математике на РЭШ. А из-за зависаний на «Учи.ру» у ребенка Елены уходит время во время выполнения тестов — и задание считается невыполненным.
Неудобно также, когда материал урока складывается из разрозненных элементов: одно задание в журнале, другое в электронной почте, третье на онлайн-платформе и так далее. Ольга, мама второклассницы из школы 2045, говорит, что из-за этого приходится сидеть с уроками утра до вечера: «дочь рыдает, мозг кипит».
Санитарные нормы ограничивают время, которое ученики могут проводить на уроке за компьютером. Для начальной школы это 15 минут, для 5-7 классов — 20 минут, для 8-9 классов — 25 минут, для старшеклассников на первом часу занятий — 30 минут и на втором — 20 минут.
На деле получается так: в в средней и старшей школе этих ограничений не придерживаются, а в начальной стараются уложить в 15 минут так много материала, что дети не успевают его усвоить в режиме реального времени. Решением было бы высылать видеозапись проведенного урока для самостоятельного повтора, но никто не рассказал о том, что такая возможность предоставляется. Хотя некоторые платформы для видеоконференций позволяют вести запись.
Родителям малышей кажется, что на онлайн-уроке остаётся мало времени на выполнение заданий и их отдают для самостоятельной работы. Алексей говорит, что заданий так много, будто учителя решили пройти за две недели программу до конца года.
Но кроме общения с учителем надо заниматься и самостоятельно — и снова за компьютером. Наталья говорит «зверски красных глазах» своего ребенка из начальной школы. Ольга сказала, что для своей первоклассницы делает упор на задания из учебников и рабочих тетрадей, так как «долгое общение с компьютером сильно утомляет».
Хотя учебная программа не изменилась, но многие отмечают ощущение повысившейся нагрузки — и не только в начальной школе. Марина говорит, что ее ребенок «уже воет от количества заданий». При этом она говорит, что после работы ей приходится объяснять ему то, что обычно объясняли в школе. Так что, возможно, нагрузка повысилась не столько на детей, сколько на родителей.
Семь уроков подряд приходится сидеть перед экраном сыну Алёны, который учится в 8-м классе. А после этого он ещё делает домашнюю работу. Алена предлагает строить урок так: около 20 минут давать теорию или новую тему, а остальное время отдавать на самостоятельную работу. При этом сам по себе дистанционный формат её сыну нравится: не нужно слишком рано вставать, позавтракать можно на первой перемене, в любой момент можно попить воды или размяться.
У Татьяны трое детей, а единственный компьютер в ремонте. Других вариантов обучения в школе ей не предложили. Но даже в благополучной с виду ситуации возникают проблемы. Например, в семье двое школьников и два компьютера. Но есть ещё родители на удалённой работе, которым они тоже нужны. Приходится изворачиваться.
Дело не только в компьютерах. Кристина рассказала, что часть заданий высылают в форме тестов, которые для выполнения надо распечатывать — а принтер есть далеко не у всех.
Родители, перешедшие на работу из дома, жалуются, что им сложно сосредоточиться — домашняя обстановка расслабляет. Но тоже самое происходит с их детьми, особенно в начальной школе.
Марина, мама третьеклассника, рассказала, что ее ребенок сейчас «расслаблен и думает, что дома делать ничего не надо». Первые два дня ей приходилось контролировать сына, напоминать и координировать, чтобы он ничего не упустил и хорошо сделал всё сделал. У Марины это заняло два дня, но не у всех получается так хорошо. Валерия рассказывает, что когда она на работе, ребенок не справляется и отстаёт от программы.
Впрочем, чем старше школьник, тем меньше проблем. У Ирины трое детей учатся в школе 1150. Она рассказывает, что старшие (7 и 9 классы) занимаются самостоятельно, сами подключаются к вебинарам и сами отправляют учителям сделанные задания.
Анастасия учится в 10-м классе школы 853 и ей нравится дистанционное обучение, потому что оно позволяет самостоятельно распределять время, необходимое на каждый предмет: «физика у меня уже пройдена вперед, я лучше больше посижу над химией и порешаю математику». Учителя выкладывают в электронный журнал объемные задания по пройденным темам и составленные ими лекции в word-файлах по новым темам вместе с заданиями по их отработке.
Валентина, мама второклассника, говорит, что самостоятельно осваивать программу в этом возрасте ребенок не может, а родителей никто от работы не освобождал: «если бы я хотела учить своего ребёнка сама, я бы не отвела его в школу. С их стороны это просто не честно».
С ней согласна Кристина, которой после работы приходится сидеть с ребенком до полуночи, чтобы он справился с заданиями, которых стало больше.
Марине, у которой ребенок в средней школе, тоже тяжело даётся дистанционное обучение: «Заданий много, после работы нужно объяснять и помогать, времени на это всё не хватает, плюс все время виснет журнал».
В качестве эпилога приведем мнение Киры, матери троих детей (3, 7 и 10 классы): «Я самоизолировалась от их уроков. Для моей психики это могло стать последней каплей. В эти дни я даже как-то стала с удовольствием ходить на работу» :-)