5. Непродуманная программа урока и много времени перед экраном

Санитарные нормы ограничивают время, которое ученики могут проводить на уроке за компьютером. Для начальной школы это 15 минут, для 5-7 классов — 20 минут, для 8-9 классов — 25 минут, для старшеклассников на первом часу занятий — 30 минут и на втором — 20 минут.

На деле получается так: в в средней и старшей школе этих ограничений не придерживаются, а в начальной стараются уложить в 15 минут так много материала, что дети не успевают его усвоить в режиме реального времени. Решением было бы высылать видеозапись проведенного урока для самостоятельного повтора, но никто не рассказал о том, что такая возможность предоставляется. Хотя некоторые платформы для видеоконференций позволяют вести запись.

Родителям малышей кажется, что на онлайн-уроке остаётся мало времени на выполнение заданий и их отдают для самостоятельной работы. Алексей говорит, что заданий так много, будто учителя решили пройти за две недели программу до конца года.

Но кроме общения с учителем надо заниматься и самостоятельно — и снова за компьютером. Наталья говорит «зверски красных глазах» своего ребенка из начальной школы. Ольга сказала, что для своей первоклассницы делает упор на задания из учебников и рабочих тетрадей, так как «долгое общение с компьютером сильно утомляет».

Хотя учебная программа не изменилась, но многие отмечают ощущение повысившейся нагрузки — и не только в начальной школе. Марина говорит, что ее ребенок «уже воет от количества заданий». При этом она говорит, что после работы ей приходится объяснять ему то, что обычно объясняли в школе. Так что, возможно, нагрузка повысилась не столько на детей, сколько на родителей.

Семь уроков подряд приходится сидеть перед экраном сыну Алёны, который учится в 8-м классе. А после этого он ещё делает домашнюю работу. Алена предлагает строить урок так: около 20 минут давать теорию или новую тему, а остальное время отдавать на самостоятельную работу. При этом сам по себе дистанционный формат её сыну нравится: не нужно слишком рано вставать, позавтракать можно на первой перемене, в любой момент можно попить воды или размяться.