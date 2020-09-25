Из-за роста числа заражений коронавирусом с 28 сентября в Москву возвращают некоторые ограничительные меры. Указ об этом 25 сентября подписал Сергей Собянин. Требования касаются только пожилых людей, компании просят перевести сотрудников на удаленку, а всем остальным напоминают о действующем правиле носить маски и перчатки в общественных местах.
Для граждан старше 65 лет и тех, у кого есть хронические заболевания, «возобновляется необходимость» не покидать место проживания, в том числе жилые и садовые дома, за исключением:
- обращения за медицинской помощью и случаев прямой угрозы жизни и здоровью;
- следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), за исключением тех, кто переведен на дистанционную работу, находится в отпуске, отправлен на больничный;
- передвижения к ближайшему магазину, месту выгула домашних животных, выноса отходов до ближайшего контейнера, прогулки и занятия физической культурой и спортом.
Работодателям рекомендуется перевести сотрудников на дистанционный режим работы и «предпринять меры, направленные на минимизацию очного присутствия работников на рабочих местах».
24 сентября число новых случаев болезни за сутки превысило тысячу человек впервые за три месяца. На утро 25 сентября зафиксирован рост в 1,5 раза — до 1560 человек.
В указе мэра отмечено, что продолжают действовать ограничения насчет публичных и массовых мероприятий, курения кальянов в общественных местах. Также сохраняется требование использовать маски и перчатки в транспорте, магазинах и иных общественных местах, соблюдать социальную дистанцию. На работе москвичам по-прежнему обязаны измерять температуру и не допускать людей с повышенной или признаками ОРВИ.
Введенные запреты и рекомендации Собянин назвал еще 18 сентября в формате просьбы к горожанам. Разговоры о том, что ковид стал протекать в более легких формах — это лишь ощущения врачей, а не реальная ситуация, сказал он в интервью телеканалу «Россия-24». Он рекомендовал руководителям предприятий продлить режим дистанционной работы для сотрудников, а пожилых москвичей попросил ограничить контакты: «Расслабляться ни в коем случае нельзя. Надо аккуратно себя вести, и я бы очень рекомендовал родным и близким пожилых людей беречь их. И самим москвичам старшего поколения беречь себя и оградить от внешних контактов. Ни в коем случае нельзя расслабляться и обнадеживаться, говоря о том, что теперь это не такая страшная болезнь, что люди старшего поколения могут вести себя более расслабленно».