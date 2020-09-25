Что теперь нельзя

Для граждан старше 65 лет и тех, у кого есть хронические заболевания, «возобновляется необходимость» не покидать место проживания, в том числе жилые и садовые дома, за исключением:

обращения за медицинской помощью и случаев прямой угрозы жизни и здоровью;

следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), за исключением тех, кто переведен на дистанционную работу, находится в отпуске, отправлен на больничный;

передвижения к ближайшему магазину, месту выгула домашних животных, выноса отходов до ближайшего контейнера, прогулки и занятия физической культурой и спортом.

Работодателям рекомендуется перевести сотрудников на дистанционный режим работы и «предпринять меры, направленные на минимизацию очного присутствия работников на рабочих местах».

24 сентября число новых случаев болезни за сутки превысило тысячу человек впервые за три месяца. На утро 25 сентября зафиксирован рост в 1,5 раза — до 1560 человек.