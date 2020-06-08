В Москве снимают ограничения: маски, перчатки и социальная дистанция остаются 08.06.2020 ZELENOGRAD.RU

Маски, перчатки и социальное дистанцирование останутся обязательными после отмены основных ограничений в Москве.

Сергей Собянин объявил о снятии большей части ограничений с москвичей: с 9 июня отменят пропуски и самоизоляцию, каждую неделю будут открываться новые заведения: сначала — салоны красоты и каршеринг, потом — стоматологии, фитнесы, общепит и детсады. Несмотря на это, в указе мэра не отменяется решение о введении в столице масочного режима.

«Не будем забывать и о том, что вероятность заражения коронавирусом уменьшилась, но все еще существует. Мы должны постоянно контролировать ситуацию и не допустить новой вспышки эпидемии. Каждый из нас по-прежнему должен соблюдать режим самосохранения и бережного отношения к окружающим. А открытые предприятия — четко выполнять требования санитарных служб», — указал Собянин.

Поэтому при выходе на улицу по-прежнему нужно надевать маску и перчатки, носить их в магазинах, аптеках, на рабочем месте и в любых видах общественного транспорта, включая в такси. Также в силе остается требование о социальном дистанцировании.

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Метки:
коронавирус, карантин, Собянин Сергей Семенович, маски
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