Маски, перчатки и социальное дистанцирование останутся обязательными после отмены основных ограничений в Москве.

Сергей Собянин объявил о снятии большей части ограничений с москвичей: с 9 июня отменят пропуски и самоизоляцию, каждую неделю будут открываться новые заведения: сначала — салоны красоты и каршеринг, потом — стоматологии, фитнесы, общепит и детсады. Несмотря на это, в указе мэра не отменяется решение о введении в столице масочного режима.

«Не будем забывать и о том, что вероятность заражения коронавирусом уменьшилась, но все еще существует. Мы должны постоянно контролировать ситуацию и не допустить новой вспышки эпидемии. Каждый из нас по-прежнему должен соблюдать режим самосохранения и бережного отношения к окружающим. А открытые предприятия — четко выполнять требования санитарных служб», — указал Собянин.

Поэтому при выходе на улицу по-прежнему нужно надевать маску и перчатки, носить их в магазинах, аптеках, на рабочем месте и в любых видах общественного транспорта, включая в такси. Также в силе остается требование о социальном дистанцировании.