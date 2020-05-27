Новый указ мэра обязал москвичей использовать с 1 июня маски и другие «средства индивидуальной защиты органов дыхания» в случаях «покидания места проживания (пребывания)». То есть, почти везде, кроме какого-то жилья.

Раньше маски нужны были только в общественном транспорте, магазинах, на вокзалах и рабочих местах (кроме случаев, когда в рабочем помещении никого, кроме вас нет).

Ещё одно новшество касается перчаток — их теперь нужно надевать, когда вы приходит в любое помещение, кроме своего жилья.

Место проживания и место пребывания, упомянутые в указе, отличаются тем, что в первом вы живете постоянно, а во втором — находитесь временно. В контексте карантина принципиальной разницы нет — речь в любом случае идет о вашем жилье. Оказаться в чьей-то чужой квартире (например, в гостях) на законных основаниях вы не можете — так называемая «самоизоляция» продлена до 14 июня.

Также с 1 июня мэр разрешил начать работу всем магазинам, оказывать некоторые бытовые услуги, а людям — выходить на улицу для прогулок и занятий спортом, но по расписанию.