С 1 июня в Москве изменится ряд карантинных ограничений из-за эпидемии. В частности, можно будет выходить из дома для прогулок или занятий спортом, но по определенным, довольно жёстким правилам. О них мэр Сергей Собянин рассказал на своем сайте.
Кто может выходить на прогулку? Практически все жители города, включая москвичей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями. Нельзя выходить, если вы на карантине по болезни или подозрению на коронавирус, или у вас признаки ОРВИ. Этот запрет касается и тех, кто с вами живет.
Нужен ли пропуск? Пропуск для прогулок и занятий спортом не нужен. При этом, если вы вышли погулять и заняться спортом, но вы не можете сесть в автобус или машину. То есть к месту прогулки нельзя поехать, если нет пропуска.
Нужно ли носить на улице маски и перчатки? Маски (респираторы или другие средства защиты органов дыхания) — да, перчатки — нет.
Как часто и как долго можно гулять? Будет установлен определенный график прогулок.
- Заниматься спортом на улице можно ежедневно до 9:00 утра
- На пешие прогулки можно выходить с 9:00 до 21:00 не более трех раз в неделю — два раза в будни и один раз в выходной
- Все дома разделят на шесть групп, для каждой группы будет свой график «прогулочных дней», он будет опубликован на mos.ru, «Яндексе» и в мобильных приложениях.
Как будут отличать спортсменов от просто гуляющих, непонятно, в тексте указа это не определено.
Где можно гулять? Гулять и заниматься спортом можно на любых открытых городских пространствах: во дворах, парках, скверах, на улицах, но с несколькими ограничениями. Рекомендуется ограничить радиус прогулки до двух километров от места проживания (то есть, при занятиях спортом расстояние может быть любое). В случае скопления людей доступ на любые городские территории может быть ограничен. Информация о загруженности конкретных территорий будет публиковаться на «Яндексе».
Как следует вести себя во время прогулок и занятий спортом? Находясь на улице, нужно соблюдать безопасное расстояние в 1,5 метра. Нельзя пользоваться «элементами городской инфраструктуры»: лавочками, беседками и другими объектами, «прикосновение к которым может вызвать передачу инфекции». Детские и спортивные площадки останутся закрыты.
Можно ли использовать спортинвентарь? Во время прогулок и занятий спортом можно брать с собой велосипеды и самокаты (включая электрические), ролики, скейтборды, палки для скандинавской ходьбы и любой другой персональный спортинвентарь.
Нужно ли брать с собой документы? Соблюдение правил будут контролировать сотрудники полиции и административно-технической инспекции. Поэтому лучше иметь при себе документы, подтверждающие проживание по конкретному адресу (паспорт, свидетельство о собственности, договор аренды и т.п). Можно ограничиться копиями или фотографиями в телефоне.
Как долго продлится такой режим? Пока эти правила действуют с 1 до 14 июня.
Какой закон установил эти правила? Эти ограничения определяет указ мэра 12-УМ с изменениями, внесенными указом 61-УМ. Полный текст указа доступен на сайте мэрии в формате pdf (изменения выделены желтым цветом). Правила для прогулок содержатся в основном в приложении 7 к указу. Публикуем его здесь полностью.
1. В целях проведения эксперимента по обеспечению возможности покидания гражданами мест проживания (пребывания) в целях прогулки и занятия физической культурой и спортом (далее — эксперимент) в период с 1 июня 2020 г. по 14 июня 2020 г. (включительно):
1.1. Приостановить в отношении прогулок и занятий физической культурой и спортом действие запрета покидать места проживания (пребывания) в отношении граждан, в том числе граждан в возрасте старше 65 лет, а также граждан, имеющих заболевания, указанные в приложении 5 к настоящему указу, за исключением граждан, указанных в пункте 1.2 настоящего порядка.
1.2. Не вправе участвовать в эксперименте граждане, обязанные соблюдать режим изоляции (самоизоляции):
- указанные в пункте 9 настоящего указа (посещавшие территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), и совместно проживающие с ними лица);
- указанные в пункте 12.4 настоящего указа (с наличием новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) и совместно проживающие с ними лица);
- указанные в пунктах 12.5 и 12.6 настоящего указа (с подозрением на наличие новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), а также с 2 проявлениями острой респираторной вирусной инфекции и других острых респираторных заболеваний и совместно проживающие с ними лица).
1.3. Указанные в пункте 1.1 настоящего порядка граждане вправе покидать места проживания (пребывания) в целях прогулки и занятия физической культурой и спортом в соответствии с графиком, размещаемом с 29 мая 2020 г. на официальном сайте Мэра и Правительства Москвы и интернет-портале «Яндекс» (далее — график), без оформления цифрового пропуска, за исключением случаев передвижения к месту прогулки с использованием транспортного средства. Для передвижения к месту прогулки с использованием транспортного средства необходимо оформить в соответствии с Порядком оформления и использования цифровых пропусков для передвижения по территории города Москвы в период действия режима повышенной готовности в городе Москве, утвержденным указом Мэра Москвы от 11 апреля 2020 г. № 43-УМ, цифровой пропуск для передвижения по территории города Москвы в иных целях. Использование транспортного средства для передвижения к месту занятий физической культурой и спортом не допускается.
2. Граждане, зарегистрированные по месту жительства (пребывания) в городе Москве, вправе покидать места проживания (пребывания) для целей прогулки в соответствии с графиком, установленным для здания, в котором они зарегистрированы по месту жительства (пребывания), за исключением случаев, предусмотренных настоящим порядком. Граждане, не зарегистрированные по месту жительства (пребывания) в городе Москве, вправе покидать места проживания (пребывания) для целей прогулки в соответствии с графиком, установленным для здания, в котором они фактически проживают (пребывают), за исключением случаев, предусмотренных настоящим порядком.
3. График содержит адреса зданий, в которых проживают (пребывают) граждане, а также дни недели, в которые граждане, проживающие (пребывающие) в соответствующих зданиях, вправе покидать их в целях прогулки, и формируется с учетом следующих подходов:
3.1. Граждане вправе ежедневно покидать места проживания (пребывания) с 05:00 до 09:00 в целях занятия физической культурой и спортом.
3.2. Граждане, проживающие (пребывающие) в одном здании, вправе покидать места проживания (пребывания) с 09:00 до 21:00 в целях прогулки в течение трех дней в календарную неделю. При этом с понедельника по пятницу — два дня и один день в субботу или воскресенье.
4. При прогулках и занятиях физической культурой и спортом гражданам рекомендуется не покидать территорию, ограниченную радиусом два километра от места регистрации по месту жительства (пребывания), за исключением случаев, предусмотренных в пункте 5 настоящего порядка.
5. Граждане, фактически проживающие (пребывающие) не по месту регистрации по месту жительства (пребывания), вправе осуществлять прогулку и занятия физической культурой и спортом по месту фактического проживания (пребывания) с соблюдением графика, установленного для адреса регистрации по месту жительства (пребывания).
6. Граждане, являющиеся близкими родственниками (родители и дети, дедушки, бабушки и внуки, братья и сестры), супругами и фактически проживающие (пребывающие) совместно, вправе осуществлять прогулку и занятия физической культурой и спортом по месту фактического проживания (пребывания) с соблюдением графика, установленного для адреса фактического места проживания (пребывания) лица.
7. Для подтверждения регистрации по месту жительства (пребывания), родства с другими гражданами граждане обязаны предъявлять документы, удостоверяющие личность, подтверждающие регистрацию по месту жительства (пребывания), родство с другими гражданами, либо их копии в бумажном виде или в электронном виде на индивидуальном техническом устройстве (мобильный телефон или иное носимое устройство).
8. При прогулке и занятиях физической культурой и спортом граждане не вправе пользоваться автомобилями, мотоциклами, мопедами, а также использовать объекты городской инфраструктуры, в том числе детские, спортивные площадки, скамейки, беседки и иные объекты, предметы и оборудование, с которыми могли контактировать иные лица. При этом при передвижении к месту прогулки допустимо использование механических транспортных средств, оборудованных двигателями.
9. При прогулке и занятиях физической культурой и спортом граждане вправе использовать спортивный инвентарь, предназначенные для индивидуального использования, в том числе велосипеды, самокаты, роликовые коньки, оборудование для «скандинавской ходьбы».
10. При прогулке и занятиях физической культурой и спортом граждане обязаны соблюдать требования по социальному дистанцированию и использованию средств индивидуальной защиты дыхания (маски, респираторы), а также иные требования, установленные настоящим указом.
11. В случае если количество граждан, желающих посетить отдельные территории, не позволяет гарантировать соблюдение социального дистанцирования:
11.1. Может быть изменен ранее установленный график для отдельных зданий (групп зданий).
11.2. Может быть приостановлена возможность посещения гражданами отдельных территорий для прогулок и занятий физической культурой и спортом.
12. Запрещается использовать для целей прогулок и занятий физической культурой и спортом территорию парка Зарядье.
13. При планировании прогулки или занятия физической культурой и спортом гражданам рекомендуется руководствоваться информацией о графике и ограничениях, установленных в соответствии с пунктом 11 настоящего порядка, на официальном сайте Мэра и Правительства Москвы и интернет-портале «Яндекс» или по телефону +7 (495) 777-77-77.
14. Департаменту информационных технологий города Москвы:
14.1. Обеспечить возможность получения гражданами актуальной информации о графике и ограничениях, установленных в соответствии с пунктом 11 настоящего порядка, с использованием различных информационных технологий, в том числе специальных приложений для индивидуальных технических устройств (мобильный телефон или иное носимое устройство), подключенных к информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
14.2. Обеспечить сбор и обобщение информации о количестве граждан единовременно находящихся на отдельных частях территории города Москвы.