Кто может выходить на прогулку? Практически все жители города, включая москвичей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями. Нельзя выходить, если вы на карантине по болезни или подозрению на коронавирус, или у вас признаки ОРВИ. Этот запрет касается и тех, кто с вами живет.

Нужен ли пропуск? Пропуск для прогулок и занятий спортом не нужен. При этом, если вы вышли погулять и заняться спортом, но вы не можете сесть в автобус или машину. То есть к месту прогулки нельзя поехать, если нет пропуска.

Нужно ли носить на улице маски и перчатки? Маски (респираторы или другие средства защиты органов дыхания) — да, перчатки — нет.

Как часто и как долго можно гулять? Будет установлен определенный график прогулок.

Заниматься спортом на улице можно ежедневно до 9:00 утра

На пешие прогулки можно выходить с 9:00 до 21:00 не более трех раз в неделю — два раза в будни и один раз в выходной

Все дома разделят на шесть групп, для каждой группы будет свой график «прогулочных дней», он будет опубликован на mos.ru, «Яндексе» и в мобильных приложениях.

Как будут отличать спортсменов от просто гуляющих, непонятно, в тексте указа это не определено.

Где можно гулять? Гулять и заниматься спортом можно на любых открытых городских пространствах: во дворах, парках, скверах, на улицах, но с несколькими ограничениями. Рекомендуется ограничить радиус прогулки до двух километров от места проживания (то есть, при занятиях спортом расстояние может быть любое). В случае скопления людей доступ на любые городские территории может быть ограничен. Информация о загруженности конкретных территорий будет публиковаться на «Яндексе».

Как следует вести себя во время прогулок и занятий спортом? Находясь на улице, нужно соблюдать безопасное расстояние в 1,5 метра. Нельзя пользоваться «элементами городской инфраструктуры»: лавочками, беседками и другими объектами, «прикосновение к которым может вызвать передачу инфекции». Детские и спортивные площадки останутся закрыты.

Можно ли использовать спортинвентарь? Во время прогулок и занятий спортом можно брать с собой велосипеды и самокаты (включая электрические), ролики, скейтборды, палки для скандинавской ходьбы и любой другой персональный спортинвентарь.

Нужно ли брать с собой документы? Соблюдение правил будут контролировать сотрудники полиции и административно-технической инспекции. Поэтому лучше иметь при себе документы, подтверждающие проживание по конкретному адресу (паспорт, свидетельство о собственности, договор аренды и т.п). Можно ограничиться копиями или фотографиями в телефоне.

Как долго продлится такой режим? Пока эти правила действуют с 1 до 14 июня.

Какой закон установил эти правила? Эти ограничения определяет указ мэра 12-УМ с изменениями, внесенными указом 61-УМ. Полный текст указа доступен на сайте мэрии в формате pdf (изменения выделены желтым цветом). Правила для прогулок содержатся в основном в приложении 7 к указу. Публикуем его здесь полностью.