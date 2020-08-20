В школах, которые учатся по модульному режиму (пять недель учебы — одна неделя каникул) в наступающем учебном году все каникулы снова будут длиться с понедельника по воскресенье. До этого некоторые каникулы начинались со среды — два года назад их сократили, объясняя это объемной учебной программой.

Как минимум в семи зеленоградских школах с модульными каникулами (1151, 1194, 1353, 1912, 1557, 853 и 2045) утвердили одинаковый график каникул:

5-9 октября

16-20 ноября

31 декабря — 10 января

22-26 февраля

5-9 апреля

Официально в департаменте образования не называют причину этого, ссылаясь на решение самих школ. В ответ на запрос «Зеленоград.ру» о причине изменений в департаменте ответили, что определяют лишь примерные сроки каникул, а количество дней каждая школа выбирает самостоятельно при участии управляющего совета школы.

Источник в столичном образовании объяснил, что возможная причина в том, что перестала насаждаться необязательная деятельность по подготовке к участию в олимпиадах, конкурсах, ярмарках, благодаря чему учебный период сократился, а количество дней отдыха увеличилось. При этом нынешние изменения не гарантируют, что такой же график останется на будущий учебный год.

Письмо с рекомендуемым графиком каникул в новом учебном году департамент образования разослал по школам ещё в феврале, а в марте школы выпустили приказы о новом графике каникул. Утверждая график каникул, школы при этом сами следят за реализацией образовательных программ в полном объеме. Выбранный сейчас школами график отвечает требованиям Министерства просвещения РФ, что продолжительность каникул в течение учебного года должна составлять не менее 30 календарных дней, помимо лета.