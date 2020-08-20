В школах, которые учатся по модульному режиму (пять недель учебы — одна неделя каникул) в наступающем учебном году все каникулы снова будут длиться с понедельника по воскресенье. До этого некоторые каникулы начинались со среды — два года назад их сократили, объясняя это объемной учебной программой.
Как минимум в семи зеленоградских школах с модульными каникулами (1151, 1194, 1353, 1912, 1557, 853 и 2045) утвердили одинаковый график каникул:
- 5-9 октября
- 16-20 ноября
- 31 декабря — 10 января
- 22-26 февраля
- 5-9 апреля
Официально в департаменте образования не называют причину этого, ссылаясь на решение самих школ. В ответ на запрос «Зеленоград.ру» о причине изменений в департаменте ответили, что определяют лишь примерные сроки каникул, а количество дней каждая школа выбирает самостоятельно при участии управляющего совета школы.
Источник в столичном образовании объяснил, что возможная причина в том, что перестала насаждаться необязательная деятельность по подготовке к участию в олимпиадах, конкурсах, ярмарках, благодаря чему учебный период сократился, а количество дней отдыха увеличилось. При этом нынешние изменения не гарантируют, что такой же график останется на будущий учебный год.
Письмо с рекомендуемым графиком каникул в новом учебном году департамент образования разослал по школам ещё в феврале, а в марте школы выпустили приказы о новом графике каникул. Утверждая график каникул, школы при этом сами следят за реализацией образовательных программ в полном объеме. Выбранный сейчас школами график отвечает требованиям Министерства просвещения РФ, что продолжительность каникул в течение учебного года должна составлять не менее 30 календарных дней, помимо лета.
Модульный режим обучения предложило в 2014 году правительство Москвы как альтернативу режиму учёбы по четвертям или триместрам с сохранением обычных осенних, зимних и весенних каникул. Изначально модульный режим формулировали как «пять недель учёбы — неделя каникул» (или «5+1»). Все три режима выставили на голосование, «модули» и «четверти» разделили людей примерно поровну, после чего власти Москвы решили оставить решение за школами: как проголосовали родители каждого конкретного учебного заведения, такие и утвердить каникулы.
В 2018 году модульные каникулы сократили до 3-4 рабочих дней, чем возмущались многие родители, которые голосовали именно за принцип пяти недель учебы и одной отдыха: «Мы считаем, что (новый) график не подходит для физического и психического здоровья наших детей. Учебная нагрузка на детей большая, учебная программа сложная и дети должны отдыхать достаточно. Просим вас установить на постоянной основе график каникул таким, какой он был ранее: пять недель учимся, одну неделю отдыхаем. Тем более, что этот график каникул был выбран общим голосованием родителей на портале Активный гражданин».
Петицию адресовали тогдашнему руководителю департамента образования Исааку Калине. После 30 тысяч подписей в департаменте ответили, что каникулы можно удлинить, но тогда придется заканчивать учебный год позднее, 5 июня, а не 28 мая, иначе школы не успеют с программой.
В июле 2020 года Собянин подписал указ, которым освободил Исаака Калину от должности министра правительства Москвы и руководителя столичного департамента образования и науки «по собственной инициативе в связи с переходом на другую работу». Он продолжает работу в должности советника мэра.