Мэр Собянин думает, что никаких массовых мероприятий в школах не будет, в том числе линеек. Так он заявил в эфире телеканала «Россия 24». Учебный процесс начнётся, как обычно, с 1 сентября, но с ограничениями и требованиями, выставленными Роспотребнадзором.

В школах ограничат передвижение между классами, то есть одна группа учеников должна учиться постоянно в одном помещении. Исключение только для специальных занятий, например, в кабинете физики или химии. В столовых тоже будут определённые ограничениями.

В числе требований — усиленная дезинфекция и наблюдение за состоянием учителей и учащихся. На входе в школу у них будут измерять температуру. (По требованиям Роспотребнадзора, если она окажется выше 37,1 оС, это должны записать в журнал и отправить домой.)

«Ну и ещё ряд мероприятий, которые будут доведены до родителей и учителей. Ничего такого кардинально страшного там происходить не будет», — сказал Собянин.

На волнующий многих вопрос, должны ли будут ученики в классе сидеть в масках, он ответил: не надо будет учащимся сидеть в масках. Если только сам ребёнок этого не хочет или настаивают родители.

В конце выступления мэр повторил, что линейки 1 сентября, массовые мероприятия в течение года и объединение классов, скорее всего, будут ограничены.

Все требования к организации работы в школах Роспотребнадзор утвердил постановлением 30 июня 2020 года. Новые санитарные правила будут действовать до 1 января 2021 года. По ним проведение массовых мероприятий в школах до этой даты включительно запрещено.

Большинство этих правил ведомство опубликовало ещё в середине мая в виде рекомендаций, когда Москва находилась на пике заболеваемости коронавирусом.