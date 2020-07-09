Учебный год начнётся с диагностики

«Мы планируем, что дети 1 сентября придут в школу, пройдут традиционные линейки», — заявил министр просвещения Сергей Кравцов в четверг, 9 июля, в эфире телеканала «Россия 24». Правда, ещё накануне он обмолвился, что школьные линейки пройдут «немножко в другом формате», не уточняя, в каком именно. Сам образовательный процесс начнётся в очной форме, при этом массовые мероприятия отменены Роспотребнадзором до 1 января 2021 года и новый учебный год будет организован согласно санитарным требованиям, сообщило Минпросвещения.

Одновременно о снятии с 13 июля ограничений на очную работу школ и других учреждений в Москве образования объявил мэр Сергей Собянин: «В обычный режим работы возвращаются общеобразовательные школы и колледжи. До начала августа в школах будет проходить ЕГЭ. Полноценный учебный год планируем начать, как обычно, в День знаний 1 сентября».

Учебный год начнётся с диагностики школьных знаний в начале сентября, предупредил Сергей Кравцов. «Мы не будем выставлять оценки, а просто посмотрим уровень знаний, — отметил министр. — Если возникнут пробелы, то у нас разработана программа, которая поможет ликвидировать пробелы и выровнять образовательные результаты».