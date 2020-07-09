Хотя число заболевших коронавирусной инфекцией в Москве постоянно снижается, многие говорят о второй волне эпидемии. А тут ещё министр просвещения сказал, что 1 сентября пройдет без традиционных линеек, но на следующий день сам себя опроверг. Рассказываем, как снимают ограничения в образовательных учреждениях, с чего начнётся новый учебный год и с каким изменениями, возможно, придется столкнуться школьникам.
«Мы планируем, что дети 1 сентября придут в школу, пройдут традиционные линейки», — заявил министр просвещения Сергей Кравцов в четверг, 9 июля, в эфире телеканала «Россия 24». Правда, ещё накануне он обмолвился, что школьные линейки пройдут «немножко в другом формате», не уточняя, в каком именно. Сам образовательный процесс начнётся в очной форме, при этом массовые мероприятия отменены Роспотребнадзором до 1 января 2021 года и новый учебный год будет организован согласно санитарным требованиям, сообщило Минпросвещения.
Одновременно о снятии с 13 июля ограничений на очную работу школ и других учреждений в Москве образования объявил мэр Сергей Собянин: «В обычный режим работы возвращаются общеобразовательные школы и колледжи. До начала августа в школах будет проходить ЕГЭ. Полноценный учебный год планируем начать, как обычно, в День знаний 1 сентября».
Учебный год начнётся с диагностики школьных знаний в начале сентября, предупредил Сергей Кравцов. «Мы не будем выставлять оценки, а просто посмотрим уровень знаний, — отметил министр. — Если возникнут пробелы, то у нас разработана программа, которая поможет ликвидировать пробелы и выровнять образовательные результаты».
Федеральный Роспотребнадзор выпустил рекомендации по организации работы школ всей страны в середине мая, когда Москва находилась на пике заболеваемости коронавирусом. Столичные школы ещё в марте ушли на карантин и дистанционные уроки, так и не вернувшись в классы до конца учебного года. Последние звонки и выпускные Москва также официально отмечала в интернете — с онлайн-участием детей, учителей и родителей. Поэтому случая применить санитарные рекомендации на практике у школ пока не было.
Среди рекомендуемых условий продолжения очного обучения — закрепление за каждым классом собственного кабинета, сокращение числа учеников в классах (по возможности, уточняет Роспотребнадзор), собственное время начала уроков и перемен для каждого класса.
Реальность выполнения этих мер вызывает больше всего вопросов. Рекомендовано также проведение спортивных занятий на открытом воздухе (при соответствующей погоде), утреннее измерение температуры, запрет на вечерние «дежурные группы из учеников разных классов» (возможно, речь идёт о группах продлённого дня). Перечислены и меры по дезинфекции и профилактике: уборка, проветривание, антисептики, маски и перчатки у работников столовых, мыло и туалетная бумага в санузлах).
Предписания Роспотребнадзора названы «рекомендациями», однако соблюдение подобных рекомендаций к предприятиям других отраслей в Москве являлось жёстким условием для возобновления их работы.
Меры призваны не допустить вспышек заболевания или распространения коронавируса, чтобы обеспечить безопасность и здоровье школьников и педагогов, отметил Сергей Кравцов. Все вновь открываемые организации должны соблюдать санитарные требования, установленные Роспотребнадзором, напомнил также мэр Москвы Сергей Собянин, разрешая с 13 июля очное образование.
Изменятся ли эти ограничения для столичных школ к 1 сентября вслед за изменениями в московской динамике заболеваемости коронавирусом — пока неизвестно.
Новости об эксперименте по внедрению модели цифровой образовательной среды в школах взбудоражили в июне и учителей, и родителей — был обнародован проект постановления правительства о его проведении в 2020—2022 годах, подготовленный Минпросвещением и Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций как часть глобальной работы в рамках нацпроекта «Образование» проекта «Цифровая образовательная среда». В образовательных кругах заговорили о том, что всё школьное образование готовятся перевести в онлайн-формат.
Минпросвещения эти выводы опровергло как безосновательные: цифровая образовательная среда (ЦОС) позволит «существенно расширить доступ учащихся к качественным программам обучения, при этом данные решения не подразумевают ухода от традиционных занятий в школах». Под этой средой понимают обеспечение школ качественным интернетом, компьютерной и сетевой техникой, сервисами для интерактивного обучения в дополнение к классно-урочной системе с использованием электронных ресурсов.
Апробировать ЦОС планируется в 14 регионах страны, в том числе в Московской области. Москва в списке пилотных регионов отсутствует, но, по сути, все те же усовершенствования в столичных школах уже вводились за последние десять лет под контролем департамента образования и департамента информационных технологий Москвы.
Сам опыт, полученный школами за время карантина и дистанционного обучения, также пригодится в традиционной учёбе, от которой никто не собирается отказываться, подтвердил Сергей Кравцов. В конце мая министр рассказал о создании специальной защищённой системы видео-конференц-связи для школ с использованием инфраструктуры ЕГЭ. Система нацелена на поддержку школьников, которые не могут посещать уроки очно — например, находясь на длительном лечении. Прототип также уже тестируют в Московской области и десятке других пилотных регионов, в перспективе он станет доступен всей стране через Единый портал госусулуг и войдёт в разрабатываемую российскую образовательную платформу «Моё просвещение» — его интегрируют с календарём образовательных событий, региональными электронными дневниками и журналами, системой предоставления доступа к электронному образовательному контенту.
«Коммуникативная структура платформы будет содержать набор сервисов для аудио- и видеосвязи, сопоставимых с крупнейшими зарубежными аналогами, включая Zoom», — сообщает Минпросвещения. Функции новой платформы позволят учителям проводить занятия в информационно-интерактивной форме, а ученики, которые отсутствуют в классе из-за болезни или по непредвиденным обстоятельствам, смогут посмотреть урок в классе в режиме онлайн или ранее сделанную видеозапись: материалы планируют хранить в личном кабинете ученика несколько дней.