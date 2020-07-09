Образование, театры, кино и детские развлекательные центры возвращаются к полноценной работе. Снятие ограничений с 13 июля и 1 августа 09.07.2020 ZELENOGRAD.RU

Мэр Собянин объявил в своём блоге об очередном этапе возвращения к нормальной жизни. Он составил план «открытия» города на месяц вперёд — с 13 июля и с 1 августа, основываясь на «позитивных тенденциях».

Собянин отметил, что после предыдущих отмен ограничений, парада Победы 24 июня и голосования по поправкам в Конституцию «новых вспышек заболеваемости COVID-19 не произошло. Пандемия продолжает отступать». Но если эпидемиологическая ситуация ухудшится, работа отдельных объектов может возобновиться в более поздние сроки.

«Несмотря на неизбежные неудобства, в Москву начинает возвращаться не только привычный ритм жизни, но и добрая праздничная атмосфера», — заявил мэр.

С 13 июля

Образование и детский отдых

  • Отменяются ограничения на очную работу образовательных учреждений. Студенты вновь могут посещать вузы, абитуриенты и выпускники — сдавать экзамены в очной форме. При этом выбор формы проведения испытаний — в очном или дистанционном варианте — остаётся за Министерством образования и науки и администрациями вузов.
  • Отменяется запрет на очные занятия в спортивных, музыкальных и художественных школах, других образовательных организациях и на курсах для детей и взрослых.
  • В обычный режим работы возвращаются общеобразовательные школы и колледжи. До начала августа в школах будет проходить ЕГЭ. Полноценный учебный год планируется начать, как обычно, в День знаний 1 сентября — однако в ином формате, как выяснил «Зеленоград.ру».
  • Могут вновь открыть свои двери детские лагеря и детские развлекательные центры.

Парки, кружки, развлечения

  • Снимаются ограничения на работу аттракционов, парков культуры и отдыха, культурных центров и организаций досугового типа.

    Возобновляют работу секции и кружки, дискотеки и так далее, но с условием, что количество посетителей не превысит 50% от максимальной вместимости площадок.

Услуги, предпринимательство, масочный режим

  • Снимаются все ограничения в сфере предпринимательства, предоставления услуг населению и иных видов деятельности, но с сохранением санитарных требований. Администрации предприятий и организаций могут самостоятельно решать вопрос о том, сохранять ли дистанционный режим работы или возвращать сотрудников в офисы.
  • Обязательный масочный режим на улицах будет отменен, но несмотря на это горожанам всё же рекомендуют использовать на улице маски, респираторы или иные средства защиты органов дыхания.

С 1 августа

  • Разрешается возобновить работу театров, кинотеатров и концертных залов, в которых имеется не более 3000 посадочных мест и с условием заполнения зрительного зала не более чем на 50%.

    Единственный в Зеленограде «Ведогонь-театр» находится на ремонте с ноября 2018 года, сейчас там идут отделочные работы. Подрядчик обещает открыть театр в конце июля 2020 года.

  • Число зрителей спортивных соревнований может быть увеличено с 10 до 50% от максимальной вместимости трибун.
  • Возобновляют свою работу кружки и секции программы «Московское долголетие», но при условии проведения занятий только на открытом воздухе.

Запреты и ограничения

  • Все вновь открываемые организации должны соблюдать санитарные требования, установленные Роспотребнадзором.
  • Под запретом остаются массовые зрелищные и культурно-досуговые мероприятия на открытом воздухе, «так как в этом случае невозможно обеспечить соблюдение социального дистанцирования». По этой же причине пока невозможно проведение публичных мероприятий.
  • Остаётся обязательным использование масок и перчаток в общественном транспорте, медицинских учреждениях, магазинах и иных общественных местах. Также сохраняются требования по соблюдению социального дистанцирования.

«Сроки отмены сохраняющихся ограничений будут объявлены, как только мы убедимся, что никаких изменений к худшему не происходит, а заболеваемость ковидом продолжает идти на спад», — уточнил мэр.

Соответствующие изменения зафиксированы в указе мэра от 9 июля 2020 года № 77-УМ.

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Метки:
театр, коронавирус, карантин, кино, Собянин Сергей Семенович, образование и обучение
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