Мэр Собянин объявил в своём блоге об очередном этапе возвращения к нормальной жизни. Он составил план «открытия» города на месяц вперёд — с 13 июля и с 1 августа, основываясь на «позитивных тенденциях».



Собянин отметил, что после предыдущих отмен ограничений, парада Победы 24 июня и голосования по поправкам в Конституцию «новых вспышек заболеваемости COVID-19 не произошло. Пандемия продолжает отступать». Но если эпидемиологическая ситуация ухудшится, работа отдельных объектов может возобновиться в более поздние сроки.

«Несмотря на неизбежные неудобства, в Москву начинает возвращаться не только привычный ритм жизни, но и добрая праздничная атмосфера», — заявил мэр.