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Каким станет «Ведогонь-театр» после капитального ремонта за полмиллиарда рублей 12.09.2018 ZELENOGRAD.RU

Здание бывшего кинотеатра «Эра», ныне принадлежащее «Ведогонь-театру, будет ремонтироваться целиком, с заменой инженерных коммуникаций, окон, стен, полов и лестниц, благоустройством и озеленением прилегающей территории, устройством наружного освещения. Рассказываем, что запланировано в ходе ремонта.

Зачем ремонтировать? Большой зал — бывший кинозал — не приспособлен для театра, его ждет радикальная переделка. Его не ремонтировали с советских времен. В проектной документации говорится об общем состоянии здания: трещины на фасаде и в колоннах, коррозия стальных конструкций над залом и арматуры перекрывающих плит, отсыревшие стены подвала.

Единый вход и фойе сделают для зрителей со стороны улицы Юности. Существующий вход в фойе малого зала сохранят. Нынешние входы в театр сделают пожарными выходами и приспособят для служебных целей и разгрузки-выгрузки декораций. В подвале планируется сделать технические помещения и студию звукозаписи, склад декораций и реквизита. В процессе ремонта переделают лестницы во всем здании.

Асфальт около входа в театр заменят гранитной тротуарной плиткой. Территорию театра вместе с площадью перед ним и позади него огородят: с северной стороны живой изгородью из кизильника, с востока — металлической оградой, с запада — съемными парковочными столбиками. Возле главного входа в театр поставят фонари, скамейки и урны. Предусмотрено вертикальное озеленение жимолостью, а возле театра сделают цветники и газоны.

Заезд к театру сделают за его зданием — то есть, проложат дорогу поверх нынешнего, заросшего травой холма (сохранится ли возможность зимой съезжать с этой с горки, как любят местные дети, непонятно). По проекту, въезд на площадь перед театром будет с двух сторон. На площади сделают размеченную стоянку на 42 автомобиля.

Медиафасад с подсветкой во всю высоту здания сделают справа от центрального входа в театр (там, где сейчас новая сцена). Кроме того, будет новая вывеска с логотипом театра.

Стены здания облицуют анкерной плиткой под кирпич бежевого и терракотового оттенка, а цоколь — плитами серого гранита. Поставят новые витражные окна.

Ремонт продлится около полутора лет. На работы из бюджета выделено 520 миллионов рублей.

Театр не сможет работать в своем здании во время капитального ремонта— во всяком случае, в полном объеме. До определения подрядчика и точных сроков начала работ спектакли будут идти в стенах театра — по крайней мере, до ноября, — а что будет дальше, пока неизвестно. «В Зеленограде есть только одна подходящая площадка, находящаяся в ведении Департамента культуры, — это Культурный центр „Зеленоград“, — сказал в интервью Zelenograd.ru художественный руководитель „Ведогонь-театра“ Павел Курочкин. — Департамент должен будет принять официальные распоряжения по этому поводу. Так что мы в ожидании».

Ресторан «Дюшес», арендующий помещение между основной и новой сценой театра, пока остается в здании. Ресторан планировал переехать в новый развлекательный комплекс, который с переменным успехом строится возле городского пруда.

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