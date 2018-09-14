«Что будет, когда начнется ремонт, неизвестно». Художественный руководитель «Ведогонь-театра» Павел Курочкин о том, как совместить работу и капремонт

— В условиях неопределенности с началом капитального ремонта о других премьерах говорить не приходится?

— Пока да. Поскольку мы не знаем, как будет складываться наша жизнь, в каких условиях мы будем работать, пока отложили новые проекты, о которых думаем, и анонсировать их преждевременно. Думаю, до середины ноября прояснится ситуация с традиционным новогодним представлением. Но мы сейчас активно планируем различные поездки, готовим их и вперед на будущий год.

В конце сентября отправляемся на трехдневные гастроли в Брянск со спектаклями «Бесприданница», «Полнолуние в детской», «Женитьба Бальзаминова» и «Пришел мужчина к женщине». В 20-х числах октября со спектаклем «Васса» поедем на фестиваль «Минифест» в Ростов-на-Дону. С 7 по 9 ноября будем на посвященном Достоевскому фестивале в Великом Новгороде со спектаклем «Какой уж тут Миколка!»

А в конце ноября планируем фестиваль детских спектаклей у себя в Зеленограде — не знаю пока, на нашей ли площадке или на другой. Хотим в период каникул пригласить московские театры, представить их детские спектакли. Сейчас определяемся и с названием фестиваля и с его программой. Многие, очень хорошие московские театры подтвердили, что готовы приехать. Называть их пока не буду — расскажем отдельно, когда уже будет определенность.

— Судя по афише, в течение двух месяцев будут не только репертуарные спектакли, но и начатые в прежние годы проекты?

— Да. Это и экскурсии по театру, и спектакли для маленьких зрителей в новом зале, и встречи с актерами. А сейчас мы активно ведем переговоры с зеленоградскими библиотеками. Договорились, что наши проекты будут прокатываться и у них.

— В библиотеке в корпусе 1462 открылась гостиная театра и кино. Есть хорошее помещение, есть оборудование, а вот с содержанием, наполнением пока не густо.

— Мы на эту тему с ними как раз разговаривали, встречались и уже начали сотрудничать. В октябре в этой библиотеке покажем цикл из пяти игровых спектаклей, поставленных в жанре сторителлинг — «Сказки кота Мурлыки».

— В прошлом году у вас появились тематические абонементы.Они пользуются спросом?

— Они неплохо продавались, почти все разошлись. Но пока — опять-таки, из-за невозможности планировать на долгий срок, — такие абонемент не будем делать. Их же надо продавать на весь сезон, а таких обязательств на себя мы сейчас взять не можем.

— В прошлом сезоне был любопытный эксперимент — корпоративный спектакль для сотрудников компании «Диалир» на сцене «Ведогонь-театра». Каким он получился?

— Получилось хорошо. Сотрудники «Диалира» проделали огромную работу. И режиссер Артем Галушин, который с ними работал, тоже. Работа была очень сложная: это только на первый взгляд кажется, что выйти на сцену и говорить с неё какие-то слова просто. А это сложно — не просто выучить слова, ходить, говорить, а быть органичным и убедительным. Недаром же люди этому учатся — это профессия.

Тем не менее, сотрудники «Диалира» упорно работали над этим спектаклем, и надо сказать, многого добились, выполнили задачу, которую ставили перед собой. В общем, тимбилдинг такой, растянутый на полгода. Я слышал, что у них остались очень положительные впечатления, и они хотели бы продолжить.

— В данном случае был благотворительный проект, но, в принципе, театры практикуют такие корпоративные спектакли — есть заказчик, который готов платить за профессиональную работу с сотрудниками компании.

— Да, конечно. Но все-таки основной доход театру приносит продажа билетов на спектакли.

— Подорожают ли билеты в этом сезоне?

— В целом, нет. У нас всегда есть корректировка цен: какие-то спектакли становятся немного дешевле, какие-то чуть дороже. Обычно чуть выше стоимость билетов на премьерные спектакли.

— Актеры сейчас зарабатывают, как могут: снимаются в сериалах, рекламе, участвуют в различных мероприятиях. Как вы уживаетесь с этим? Могут ли актеры делать это в ущерб репетициям в театре?

— Мы, наверное, два сезона потратили на то, чтобы сформировать систему организации репетиций. Если у каждого актера будет свой график — просто работать будет невозможно, всё встанет. Если человек постоянно работает в театре, у него определенные обязательства как у работника коллектива, он должен их выполнять.

Другое дело, что мы с актерами всегда договариваемся о каких-то вещах, учитываем их в планировании. Понимая, что человеку нужно и творческое развитие, и дополнительный заработок, Есть определенные правила, определенная система, которая позволяет соблюдать трудовую дисциплину и в то же время иметь свободное время для других проектов.

— У нас было немало интервью с актерами «Ведогонь-театра». Одни любят рассказывать о каких-то неожиданностях, казусах или розыгрышах на сцене, другие нет…

— Да все время случаются какие-то неожиданности. Но я, и как актер тоже, не люблю о них говорить. Театр — это очень тонкое дело. Любой спектакль — это, собственно, экстремальная ситуация, эмоциональное и физическое напряжение. Да, бывает, что актер забывает текст, а потом рассказывает об этом с юмором. Но ничего смешного в этом нет, на самом деле это трудное переживание. Недаром многим артистам часто снятся сны, как они выходят на сцену и не помнят текст, или не знают, что делать на сцене. Когда актеры бравируют этим — я не очень их понимаю и принимаю. Мне кажется, это принижает саму профессию и дает повод другим людям, дилетантам, относиться к ней с таким же пренебрежением — «вы дурака валяете».

— Вы бываете в европейских театрах. Каковы тенденции, что там происходит в театральной жизни?

— Впечатления разные, потому что на разные спектакли попадаешь. Иногда на хорошие, иногда на плохие, иногда на никакие. И тенденции тоже разные, в зависимости от того, как в той или иной стране относятся к театру, культуре. Например, в Германии театр очень сильный и интересный, и он хорошо финансируется.

Не везде так в Европе. Во многих странах, наоборот, расходы на культуру урезаются, в том числе и на театр. Иногда театры в плачевном состоянии. И, конечно, не хочется, чтобы мы двигались в ту же сторону. А что касается впечатлений, они мне очень многое дают для того, чтобы ориентироваться в театральном пространстве, мировых тенденциях и развивать наш театр.

— Во время гастролей и фестивалей удается посмотреть спектакли в других городах? Можно ли сравнить их со столичными?

— У нас есть города с мощной театральной жизнью — Новосибирск, Красноярск, Екатеринбург, например, это навскидку. Ярославль. Спектакли разные, есть спорные — их принимаешь или не принимаешь. Но факт, что идет активная жизнь.

С Москвой другие российские города сравнивать было бы неправильно, потому что в столице огромное количество всего, в том числе театров. Театральную жизнь Москвы надо сравнивать с Берлином, Парижем, Лондоном. И еще вопрос, где интереснее.



Юлия Кравченко