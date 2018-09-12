Комментировать
EMEX. Автозапчасти вовремя.
Новая пекарня открылась в 4 микрорайоне. Горячий хлеб — по 19 рублей за буханку 12.09.2018 ZELENOGRAD.RU
Фото: hlebnoemesto.com

Пекаря «Хлебное место» открылась в торговом центре в корпусе 426А — справа от «Десяточки», где недолго проработал «ВкусВилл». Торгуют горячим хлебом, выпечкой, пирогами, чебуреками. Формовой хлеб — по 19 рублей.

Такие пекарни уже работают в корпусе 403А и Андреевке, напротив ТЦ «Волна». Пекут здесь каждые два часа. Хлеб продают горячим. Есть пирожки и чебуреки с разной начинкой, плюшки, ватрушки, чиабатта, штрудель. При входе висит объявление, что пекарня пока работает в тестовом режиме, то есть, ассортимент еще будет пополняться.

Реклама
«В гостях у белочки». Обзор новой площадки в 5 микрорайоне
Каким станет «Ведогонь-театр» после капитального ремонта за полмиллиарда рублей
Тренер — похититель клюшки, священник-насильник из прошлого, много ДТП. Обзор происшествий
Тысячу пицц по сто рублей продадут 23 сентября в зеленоградских пиццериях «Додо»
Площадь с фонтаном, фитнес с бассейном, залы для танцев, офисный и торговый центры: что еще построят в МЖК
Цветы с клумб фестиваля «Цветочный джем» растащили неизвестные
«Зельгрос» изнутри. Что и за сколько продают в новом зеленоградском гипермаркете
Кроссфит и функциональный тренинг в спорткомплексе «Космос» Объявления
Зеленоградская школа Ирландского танца приглашает на занятия взрослых и детей с 6 лет Объявления
Зеленоградская киношкола в центре «Эрудит» поможет сделать из ваших детей настоящих кинозвезд Объявления
Сдаются помещения в Андреевке от собственника Объявления
Шесть лет на карте: зеленоградец Александр Воробьёв стал двукратным чемпионом турнира EasyKart Russia
Выпущена монета с изображением усадьбы Середниково. У коллекционеров она уже стоит 5 тысяч
Зеленоград ставит рекорды - итоги выборов мэра
Десять школ Зеленограда вошли в рейтинг лучших школ Москвы
«Почему детей загнали в душный маленький зал?» Отец первоклассника — о сорванной праздничной линейке
«Любой ученик при правильном подходе добьется отличных баллов на ЕГЭ и поступит в вуз своей мечты»
Магнитно-резонансная томография в центре «МРТ Эксперт». Рассказывает главврач Наталия Емельянова
Библиотека умного досуга: книги, занятия, коворкинг, кафе и клубы по интересам
Дзюдо с трех лет. Призер Мира Роман Бузук — о зеленоградском клубе единоборств «Альянс»
Памятник герою Беслана установили в 23 микрорайоне
«У детей нет штампов о сложности классической музыки» Наталья Лаврова — о развитии ребенка через искусство
Занятия скалолазанием для детей и взрослых в Зеленограде Объявления
Курсы иностранных языков Language Expert: английский, итальянский, китайский и немецкий языки Объявления
"Клиника "Добромед" - качественное лечение для всей семьи. Объявления
Хедвиг — развивающие занятия и подготовка к школе Объявления
«Зелёный бор» на Заводском пруду. В 23 микрорайоне появилась новая зона отдыха
История турникетов в зеленоградских автобусах: от начала эксперимента до решения о ликвидации
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Реклама
"ДЕТСТВО Плюс"

8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00

 Реклама
Реклама
SELGROS

Уже открылся!
Доступно и близко!

 Реклама
Реклама
СТО Зеленоград

Всегда поможем
вашему авто !

Реклама
© 1997–2018 Зеленоград.ру
Скалолазание

Набор в группы
для взрослых и детей с 4 лет
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
СТО Зеленоград

Всегда поможем
вашему авто !

Реклама
EMEX. Автозапчасти вовремя.
Реклама
Реклама
SELGROS

Уже открылся!
Доступно и близко!
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама