Фото: hlebnoemesto.com
Пекаря «Хлебное место» открылась в торговом центре в корпусе 426А — справа от «Десяточки», где недолго проработал «ВкусВилл». Торгуют горячим хлебом, выпечкой, пирогами, чебуреками. Формовой хлеб — по 19 рублей.
Такие пекарни уже работают в корпусе 403А и Андреевке, напротив ТЦ «Волна». Пекут здесь каждые два часа. Хлеб продают горячим. Есть пирожки и чебуреки с разной начинкой, плюшки, ватрушки, чиабатта, штрудель. При входе висит объявление, что пекарня пока работает в тестовом режиме, то есть, ассортимент еще будет пополняться.
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