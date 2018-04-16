Про «Раскольникова и старушку», «тварь дрожащую или право имеющую» все помнят со школьной скамьи. Тем интереснее посмотреть версию «Преступления и наказания» в постановке «Ведогонь-театра» — в ней не отступают от текста Достоевского, не оглушают публику шокирующими «сценическими находками», как сейчас модно, но вскрывают душу и заставляют думать.
Спектакль «Какой уж тут Миколка!» поставил актер Дмитрий Лямочкин — это его режиссерский дебют. Атмосферу для зрителей создают еще в фойе нового зала театра: здесь разложены письма и банкноты 19 века (состаренный реквизит), открыта маленькая чайная с баранками, звучат Шаляпин, Русланова, Петр Лещенко. А действие самого спектакля происходит в кабаке — распивочной, по Достоевскому. В основе постановки несколько сцен из «Преступления и наказания», монологи и диалоги героев — Родиона Раскольникова (актер Ярослав Шевалдов), Порфирия Петровича (Антон Васильев), Свидригайлова (Алексей Ермаков), Мармеладова (Павел Курочкин), Авдотьи Раскольниковой (Марина Бутова). Самого Раскольникова в спектакле немного, на первый план вышли как бы второстепенные персонажи романа. Есть еще один введенный режиссером герой — Половой (Сергей Зайцев). То ли черт, то ли провокатор, то ли, современно выражаясь, модератор.
Еще до начала спектакля зритель видит — если, конечно, заметит, — актеров, сидящих по четырем сторонам зала. Они образуют крест, что глубоко символично: крест — один из главных символов романа «Преступление и наказание». Это слово многократно повторяется в разных вариантах в самом романе, крестиками обмениваются герои. Это символ одновременно христианской веры, испытания страданием и надежды на чудо, спасение и обновление.
Достоевский удивительно современен. Откуда пошло мнение о его «корявом языке», никто не помнит, но его длинноты, повторы, витиеватые обороты и есть стилистическая особенность языка, его особый психологизм. В кинофильмах и сериалах по его романам порой увлекаются «Петербургом Достоевского» как отдельным гнетущим образом, чтобы усилить общее впечатление от психологического детектива. В современных театрах наблюдается тенденция использовать материал как основу для экспериментов, «модернизировать» и как бы осовременивать писателя. В спектакле «Ведогонь-театра» никаких «приправ» нет, а есть актерское мастерство и написанное Достоевским. Это подчеркивает самоценность текста и идей писателя.
Дмитрий Лямочкин выбрал для постановки особенно болезненные и глубокие монологи и сцены четырех очень разных персонажей: злодея и циника, неожиданно уставшего от всего и испытавшего угрызения совести Свидригайлова, ловкого и язвительного мастера психологических игр следователя Порфирия Петровича, жертвенной и одновременно темпераментной, как все героини Достоевского, Дуни. И, конечно, самого Раскольникова, по поводу которого все и собрались. «Был он очень беден и как-то надменно горд и несообщителен; как будто что-то таил про себя. Иным товарищам его казалось, что он смотрит на них на всех, как на детей, свысока, как будто он всех их опередил и развитием, и знанием, и убеждениями, и что на их убеждения и интересы он смотрит как на что-то низшее», говорил о своем герое Достоевский.
Отдельным — и, может быть, центральным персонажем — становится пропивший всё Мармеладов. Бывший титулярный советник, нищий, униженный и слабый человек. демонстративный в своем падении и ищущий не веселья, но скорби. «Во взгляде его светилась как будто даже восторженность, — пожалуй, был и смысл и ум, — но в то же время мелькало как будто и безумие». Жалеть его ещё сложнее, чем Раскольникова, но он хочет, чтобы его приняли таким, какой он есть. «Ведь надобно же, чтоб у всякого человека было хоть одно такое место, где бы и его пожалели!» Мармеладова блестяще играет заслуженный артист России Павел Курочкин. Монолог героя в его исполнении становится, пожалуй, самой сильной сценой спектакля.
«Спектакль задумывался как метафизика, исследование души, — рассказал Zelenograd.ru об идее „Миколки“ Дмитрий Лямочкин. — Каждый в своей жизни совершил если не преступление, то какой-то проступок, — а за это следует наказание. И мы исследуем, какое наказание несет каждый из героев Достоевского — тех, что на сцене».
Тем, кто любит Достоевского, спектакль будет, безусловно, интересен. Рекомендуется и школьникам, которые проходят «Преступление и наказание» в школе. Они увидят героев, которые, возможно, представляются им какими-то абстрактными старорежимными фигурами, а на самом деле это живые люди, такие же, как сейчас. Как бы ни изменилась жизнь за 150 лет, натура человеческая не меняется — её мучают те же вопросы и страсти, что и во времена Достоевского.
Юлия Кравченко
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