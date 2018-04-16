Еще до начала спектакля зритель видит — если, конечно, заметит, — актеров, сидящих по четырем сторонам зала. Они образуют крест, что глубоко символично: крест — один из главных символов романа «Преступление и наказание». Это слово многократно повторяется в разных вариантах в самом романе, крестиками обмениваются герои. Это символ одновременно христианской веры, испытания страданием и надежды на чудо, спасение и обновление.

Достоевский удивительно современен. Откуда пошло мнение о его «корявом языке», никто не помнит, но его длинноты, повторы, витиеватые обороты и есть стилистическая особенность языка, его особый психологизм. В кинофильмах и сериалах по его романам порой увлекаются «Петербургом Достоевского» как отдельным гнетущим образом, чтобы усилить общее впечатление от психологического детектива. В современных театрах наблюдается тенденция использовать материал как основу для экспериментов, «модернизировать» и как бы осовременивать писателя. В спектакле «Ведогонь-театра» никаких «приправ» нет, а есть актерское мастерство и написанное Достоевским. Это подчеркивает самоценность текста и идей писателя.

Дмитрий Лямочкин выбрал для постановки особенно болезненные и глубокие монологи и сцены четырех очень разных персонажей: злодея и циника, неожиданно уставшего от всего и испытавшего угрызения совести Свидригайлова, ловкого и язвительного мастера психологических игр следователя Порфирия Петровича, жертвенной и одновременно темпераментной, как все героини Достоевского, Дуни. И, конечно, самого Раскольникова, по поводу которого все и собрались. «Был он очень беден и как-то надменно горд и несообщителен; как будто что-то таил про себя. Иным товарищам его казалось, что он смотрит на них на всех, как на детей, свысока, как будто он всех их опередил и развитием, и знанием, и убеждениями, и что на их убеждения и интересы он смотрит как на что-то низшее», говорил о своем герое Достоевский.