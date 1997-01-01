Тема преступления и наказания, страдания и возмездия вечна и всегда современна. Поэтому, в частности, Федор Михайлович Достоевский — один из самых известных писателей и мыслителей не только в России, но и на Западе — по количеству театральных и кинопостановок что здесь, что там, с ним, пожалуй, не сравнится ни один из русских классиков. Сцену Порфирия Петровича с Родионом Раскольниковым по мотивам Достоевского в постановке Дмитрия Лямочкина зеленоградские зрители увидели еще в 2015 году, на творческом вечере актера. Теперь из неё вырос полноценный спектакль. Миколка Дементьев — персонаж романа, которого подозревали в убийстве старухи-процентщицы вместо Раскольника и который пытался взять вину на себя, — «страдание принять». Но самого Миколки в спектакле нет. Персонажи постановки — Родион Раскольников (актер Ярослав Шевалдов), Аркадий Свидригайлов (Алексей Ермаков), Семен Мармеладов (заслуженный артист РФ Павел Курочкин), Порфирий Петрович (Антон Васильев, Наталья Тимонина), Авдотья Раскольникова (Марина Бутова), Половой (Сергей Зайцев). Действие происходит в кабаке, персонажи сидят за столом и разговаривают.



«Спектакль задумывался как метафизика, исследование души, — рассказал Zelenograd.ru об идее спектакля Дмитрий Лямочкин. — Каждый в своей жизни совершил если не преступление, то какой-то проступок, — а за это следует наказание. И мы исследуем, какое наказание несет каждый из героев Достоевского — тех, что на сцене». Несмотря на метафизику, отступлений от текста романа нет, разве что сцены сокращены. И это понятно: монологи персонажей в романе очень длинные — например, сцена с Мармеладовым занимает 14 страниц.

Интересно, что следователя Порфирия Петровича играют Антон Васильев и — неожиданно — Наталья Тимонина. «Бывают такие вот женщины на мужской работе, и их зовут „Порфирий Петрович“. И логика у неё мужская должная быть, и поступки мужские, — объяснил режиссер свой выбор. — И еще — она как мать может ему [Раскольникову] помочь: наставить на путь истинный, прийти к богу, обрести веру». А введенный в список персонажей половой — не просто слуга, а некий чёрт или смотрящий.

Билеты на спектакль можно забронировать на сайте «Ведогонь-театра». Билет стоит 700 рублей.