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«Ведогонь» покажет благотворительный спектакль с непрофессиональными актерами — сотрудниками зеленоградской компании 15.05.2018 ZELENOGRAD.RU

Спектакль «Метод» — психологический детектив о четырех кандидатах, пришедших на собеседование, — зеленоградский театр представит 15 июня. Собранные с продажи билетов деньги пойдут на приобретение спортивного инвентаря и материалов для творчества для зеленоградского Центра поддержки семьи и детства.

Корпоративный спектакль — когда сотрудники одной организации участвуют в постановке — может быть вариантом тимбилдинга, просто желанием сыграть на сцене настоящего театра или способом собрать деньги на благотворительные цели. «Метод» — это совместный проект благотворительного фонда «Лада», зеленоградской аудиторской консалтинговой группы «Диалир» и «Ведогонь-театра». Сотрудники «Диалира» сами пришли и предложили этот проект, рассказал Zelenograd.ru режиссер спектакля Артем Галушин. В частности, для того, чтобы новая команда компании нашла взаимопонимание через актерскую игру, получила навыки выступлений на сцене.

Такие спектакли можно будет ставить и с другими организациями, если они заинтересуются и если первый спектакль пройдет гладко. Это обоюдно интересный проект, отметил режиссер. Но основная цель спектакля «Метод» — благотворительная, отметил режиссер. Театр и «Диалир» на билетах не зарабатывают, только окупают расходы на постановку.

«Диалир» пришел в «Ведогонь-театр» с идеей спектакля об офисной среде еще в ноябре, репетиции начались в январе. Пьесу написала драматург Полина Бабушкина, с которой режиссер работал ранее над спектаклем «Умная собачка Соня».

Билеты можно заказать на timepad.ru, стоимость — 2500 рублей. Возрастное ограничение 16+.

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