«Перечитать» юморески Чехова вместе с артистами, посмеяться над «страстишками» и насладиться зажигательными песнями и танцами — всё это доступно зрителю «в одном флаконе» в новом спектакле «Кабаре Антоши Чехонте». Зрители сидят за столиками, а во время действия прямо в зале открыт бар.
Спектакль в жанре кабаре и в стиле театрального кафе поставил режиссер Артем Галушин. По сценическому решению «Кабаре Антоши Чехонте» похоже на постановку «А-ля Вуаля» — театрально-развлекательную программу с конферансье, столиками, напитками, представленную «Ведогонь-театром» в прошлом сезоне.
Но своеобразие «Кабаре» в сочетании драматического действа — сценок по ранним рассказам Чехова — и музыкально-танцевальных номеров. Короткие юмористичные, ироничные, иногда и саркастичные ранние рассказы Чехова редко ставят — это зарисовки, а не монументальные пьесы, и они не особенно сценичны. Тем интереснее посмотреть на их воплощение и вспомнить замечательные рассказы «Рыбья любовь», «Мститель», «Дочь Альбиона», «Советы по соблазнению чужих жен», «Роман доктора», «Загадочная натура».
В спектакле играют Ильдар Аллабирдин, Татьяна Мазур, Наталья Воеводина и Вячеслав Семеин — разные по «характерности», да и по возрасту актеры, но образующие в этом спектакле смешной, пластичный и красивый квартет. Другого от жанра и не требуется: театральное кабаре и должно быть легкомысленным, веселым и ярким. Кстати, зрители тоже могут танцевать!
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