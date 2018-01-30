Спектакль в жанре кабаре и в стиле театрального кафе поставил режиссер Артем Галушин. По сценическому решению «Кабаре Антоши Чехонте» похоже на постановку «А-ля Вуаля» — театрально-развлекательную программу с конферансье, столиками, напитками, представленную «Ведогонь-театром» в прошлом сезоне.

Но своеобразие «Кабаре» в сочетании драматического действа — сценок по ранним рассказам Чехова — и музыкально-танцевальных номеров. Короткие юмористичные, ироничные, иногда и саркастичные ранние рассказы Чехова редко ставят — это зарисовки, а не монументальные пьесы, и они не особенно сценичны. Тем интереснее посмотреть на их воплощение и вспомнить замечательные рассказы «Рыбья любовь», «Мститель», «Дочь Альбиона», «Советы по соблазнению чужих жен», «Роман доктора», «Загадочная натура».