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Собянин снимает карантин: с 9 июня отменяются пропуска и открываются парикмахерские, с 16 — летние веранды и стоматологии, с 23 — рестораны, фитнесы и детсады 08.06.2020 ZELENOGRAD.RU

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил об отмене с 9 июня пропусков и самоизоляции. Также с 9 июня каждую неделю будут открываться новые заведения: сначала — салоны красоты и каршеринг, потом — стоматологии, фитнесы, общепит и детсады. Вот как будут снимать ограничения:

C 9 июня

  • отменяются режим самоизоляции и пропускной режим, отменяется график прогулок,
  • жители старше 65 лет и те, кто страдает хроническими заболеваниями, могут свободно выходить на улицу, ездить по своим делам и посещать общественные места,
  • заработают социальные карты, и льготники смогут воспользоваться правом бесплатного проезда в общественном транспорте,
  • могут возобновить работу парикмахерские, салоны красоты, фотоателье, ветеринарные клиники и агентства по трудоустройству, общественные организации, киностудии, студии звукозаписи и научные институты,
  • отменяются ограничения на работу каршеринга, посещение городских кладбищ,
  • театры, концертные организации и цирки могут проводить репетиции.

С 16 июня

  • снимаются ограничения на оказание плановой помощи в стоматологических клиниках,
  • откроются библиотеки, риэлтерские конторы, службы проката, рекламные, консалтинговые и другие агентства, предоставляющие услуги гражданам и бизнесу,
  • откроются музеи, выставочные залы и зоопарки. Посетить их можно будет по электронным билетам. Разрешается посещать и спортивные мероприятия, но пока при условии, что трибуны будут заполнены не более чем на 10%.
  • разрешено работать летним верандам кафе и ресторанов.

С 23 июня

  • откроются стационарные заведения общепита, фитнес-клубы, бассейны и физкультурно-оздоровительные комплексы,
  • возобновится пассажирская навигация по Москве-реке, можно будет прокатиться на речном трамвайчике,
  • будут сняты ограничения на работу детских садов, включая негосударственные учреждения, общественной инфраструктуры. Станут снова доступны качели, уличные тренажеры и лавочки.

Мэр попросил москвичей соблюдать режим «самосохранения» и бережного отношения к окружающим, несмотря на снятие ограничений. Под вопросом пока остаются загсы для торжественных церемоний и возобновление фестивалей, концертов и уличных праздников.

«Исходя из того, как мы вышли из такого жесткого ограничительного режима, ничего плохого, скорее всего, не случится», — сказал Собянин в эфире телеканала «Россия-24». На своем сайте он похвалил городские власти за сбалансированные ограничительные меры, когда развитие эпидемии управляемо, а большинство предприятий работает и люди могут передвигаться по городу.

Меры и правила, разработанные Роспотребнадзором для профилактики и нераспространения коронавируса, при этом по-прежнему в силе.

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Метки:
коронавирус, карантин, Собянин Сергей Семенович
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Обсуждение
A T
23 минуты назад
Пропуска, штрафы и выгул населения по графику вирусу и так безразличны. Насчёт остального не знаю. Конечно, всем организациям нужна работа. Мы с родственниками и друзьями пока не планируем собираться, пользоваться спортплощадками и ОТ, посещать общепит, московские парки и пр. Так, гулять и кататься на великах.
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В Москве снимают ограничения: маски и социальная дистанция остаются Новости
Собянин снимает карантин: с 9 июня отменяются пропуска и открываются парикмахерские, с 16 — летние веранды и стоматологии, с 23 — рестораны, фитнесы и детсады Новости
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