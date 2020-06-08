Мэр попросил москвичей соблюдать режим «самосохранения» и бережного отношения к окружающим, несмотря на снятие ограничений. Под вопросом пока остаются загсы для торжественных церемоний и возобновление фестивалей, концертов и уличных праздников.

«Исходя из того, как мы вышли из такого жесткого ограничительного режима, ничего плохого, скорее всего, не случится», — сказал Собянин в эфире телеканала «Россия-24». На своем сайте он похвалил городские власти за сбалансированные ограничительные меры, когда развитие эпидемии управляемо, а большинство предприятий работает и люди могут передвигаться по городу.

Меры и правила, разработанные Роспотребнадзором для профилактики и нераспространения коронавируса, при этом по-прежнему в силе.