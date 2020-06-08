Мэр Москвы Сергей Собянин объявил об отмене с 9 июня пропусков и самоизоляции. Также с 9 июня каждую неделю будут открываться новые заведения: сначала — салоны красоты и каршеринг, потом — стоматологии, фитнесы, общепит и детсады. Вот как будут снимать ограничения:
- отменяются режим самоизоляции и пропускной режим, отменяется график прогулок,
- жители старше 65 лет и те, кто страдает хроническими заболеваниями, могут свободно выходить на улицу, ездить по своим делам и посещать общественные места,
- заработают социальные карты, и льготники смогут воспользоваться правом бесплатного проезда в общественном транспорте,
- могут возобновить работу парикмахерские, салоны красоты, фотоателье, ветеринарные клиники и агентства по трудоустройству, общественные организации, киностудии, студии звукозаписи и научные институты,
- отменяются ограничения на работу каршеринга, посещение городских кладбищ,
- театры, концертные организации и цирки могут проводить репетиции.
- снимаются ограничения на оказание плановой помощи в стоматологических клиниках,
- откроются библиотеки, риэлтерские конторы, службы проката, рекламные, консалтинговые и другие агентства, предоставляющие услуги гражданам и бизнесу,
- откроются музеи, выставочные залы и зоопарки. Посетить их можно будет по электронным билетам. Разрешается посещать и спортивные мероприятия, но пока при условии, что трибуны будут заполнены не более чем на 10%.
- разрешено работать летним верандам кафе и ресторанов.
- откроются стационарные заведения общепита, фитнес-клубы, бассейны и физкультурно-оздоровительные комплексы,
- возобновится пассажирская навигация по Москве-реке, можно будет прокатиться на речном трамвайчике,
- будут сняты ограничения на работу детских садов, включая негосударственные учреждения, общественной инфраструктуры. Станут снова доступны качели, уличные тренажеры и лавочки.
Мэр попросил москвичей соблюдать режим «самосохранения» и бережного отношения к окружающим, несмотря на снятие ограничений. Под вопросом пока остаются загсы для торжественных церемоний и возобновление фестивалей, концертов и уличных праздников.
«Исходя из того, как мы вышли из такого жесткого ограничительного режима, ничего плохого, скорее всего, не случится», — сказал Собянин в эфире телеканала «Россия-24». На своем сайте он похвалил городские власти за сбалансированные ограничительные меры, когда развитие эпидемии управляемо, а большинство предприятий работает и люди могут передвигаться по городу.
Меры и правила, разработанные Роспотребнадзором для профилактики и нераспространения коронавируса, при этом по-прежнему в силе.