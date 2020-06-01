Роспотребнадзор изменил условия открытия кафе и ресторанов: больше расстояние между столиками и без ограничений по площади 01.06.2020 ZELENOGRAD.RU

Роспотребнадзор опубликовал обновленные правила, при соблюдении которых общепит сможет начать работать в условиях эпидемии. Прежний вариант предполагал ограничивать число людей — рестораторы называли его «контрольным выстрелом в голову»: открывать для 20 человек заведение, изначально рассчитанное на посадку ста человек, абсолютно нерентабельно. В новых правилах больший упор делается на постоянную дезинфекцию, а не на маленькое количество людей:

  • расстояние между столиками в заведении должно быть 1,5 метра (изначально был один метр)
  • нет ограничений по площади заведения (изначально — не менее 50 кв. м. и не более 10 гостей)
  • на входе нужно установить дозаторы с антисептиками, сотрудникам перед началом смены будут измерять температуру
  • сотрудники должны быть обеспечены масками и перчатками, дезинфекция всех поверхностей — каждые 2-4 часа
  • лучше использовать одноразовую посуду — или мыть многоразовую специальными средствами
  • для закрытых мест постоянного пребывания сотрудников нужны приборы для обеззараживания воздуха (какие именно и какой мощности, не уточняется)

Работа в таких условиях будет возможна на втором этапе выхода из режима самоизоляции. На третьем разрешат банкеты и поминки, на четвертом ограничения снимут, останется только регулярная дезинфекция и измерение температуры сотрудников.

Свои правила безопасности посетителей придумали в «Макдоналдсе». Когда рестораны снова откроются, в них установят пластиковые экраны между столами и терминалами самообслуживания, выдача заказов будет производиться только за стол. При входе гостям предложат продезинфицировать руки.

Представители ресторанного бизнеса Зеленограда, к которым мы обратились, отказались или не смогли оперативно прокомментировать обновленные условия работы.

Сейчас рестораторы обсуждают с московским правительством возможность открытия летних веранд. Они предлагают сделать это с 15 июня, если заболеваемость ковид-19 будет снижаться.

Читайте также
Роспотребнадзор рассказал об условиях открытия фитнес-клубов: меньше людей, постоянная дезинфекция и никакой еды
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме



E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Пора ли уже открывать рестораны и кафе?
Да, уже можно
Нет, пока рано
Только на улице
Проголосовали 40 человек
Метки:
бизнес, коронавирус, рестораны и кафе, карантин, роспотребнадзор
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Последний день голосования по поправкам в Конституцию — среда, 1 июля — будет выходным Новости
Началось обсуждение проекта реконструкции территории «Ангстрема». Здесь снесут всё старое и построят новое Новости
На Пятницком шоссе отремонтировали шесть километров дороги Новости
Роспотребнадзор изменил условия открытия кафе и ресторанов: больше расстояние между столиками и без ограничений по площади Новости
Девочке с ДЦП из Зеленограда Вике Цыгановой собирают деньги на реабилитацию. На государственную медицину мама не рассчитывает Новости
Врачи зеленоградской больницы уехали в другие регионы для борьбы с коронавирусом Новости
Последствия «тропического» ливня и грозы: оползень, потопы, сломанные деревья. Фото и видео Истории
История зеленоградского Крюково: три версии названия и за что собирались биться на кулаках пятьсот лет назад Истории
Мэрия решила построить в 11 микрорайоне некапитальные спортплощадки. Что это будет, на каких условиях и чего хотят жители, неизвестно Новости
Губернатор Подмосковья обещал с 3 июня открыть парикмахерские. Пойдут ли зеленоградцы стричься через дорогу? Новости
Москвичей начнут бесплатно тестировать на иммунитет к коронавирусу. Будут доступны результаты отдельно по Зеленограду Новости
«Леруа Мерлен» в Ржавках открылся, но ограничил одновременное число покупателей Новости
Путин объявил нерабочим день проведения парада Победы и салюта 24 июня — с сохранением заработной платы Новости
Двойную молнию над городом «поймали» на видео Жизнь
На сайте мэрии появилась карта с расписанием прогулок Новости
Дворникам закупают тележки для вывоза мусора. Без них отходы из мусоропровода попадают в бак для вторсырья Новости
После потери сына семья из Зеленограда закрыла сбор на лечение трех детей Новости
В ЖК «Новый Зеленоград» появились изобретения Леонардо Да Винчи Новости
Маски станут обязательными с 1 июня. Везде, кроме квартир и личных помещений на работе Новости
Правила прогулок: как, когда, где и с кем можно выходить на улицу с 1 июня (и полный текст указа) Истории
© 1997–2020 Зеленоград.ру