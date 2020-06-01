Роспотребнадзор опубликовал обновленные правила, при соблюдении которых общепит сможет начать работать в условиях эпидемии. Прежний вариант предполагал ограничивать число людей — рестораторы называли его «контрольным выстрелом в голову»: открывать для 20 человек заведение, изначально рассчитанное на посадку ста человек, абсолютно нерентабельно. В новых правилах больший упор делается на постоянную дезинфекцию, а не на маленькое количество людей:

расстояние между столиками в заведении должно быть 1,5 метра (изначально был один метр)

нет ограничений по площади заведения (изначально — не менее 50 кв. м. и не более 10 гостей)

на входе нужно установить дозаторы с антисептиками, сотрудникам перед началом смены будут измерять температуру

сотрудники должны быть обеспечены масками и перчатками, дезинфекция всех поверхностей — каждые 2-4 часа

лучше использовать одноразовую посуду — или мыть многоразовую специальными средствами

для закрытых мест постоянного пребывания сотрудников нужны приборы для обеззараживания воздуха (какие именно и какой мощности, не уточняется)

Работа в таких условиях будет возможна на втором этапе выхода из режима самоизоляции. На третьем разрешат банкеты и поминки, на четвертом ограничения снимут, останется только регулярная дезинфекция и измерение температуры сотрудников.

Свои правила безопасности посетителей придумали в «Макдоналдсе». Когда рестораны снова откроются, в них установят пластиковые экраны между столами и терминалами самообслуживания, выдача заказов будет производиться только за стол. При входе гостям предложат продезинфицировать руки.

Представители ресторанного бизнеса Зеленограда, к которым мы обратились, отказались или не смогли оперативно прокомментировать обновленные условия работы.

Сейчас рестораторы обсуждают с московским правительством возможность открытия летних веранд. Они предлагают сделать это с 15 июня, если заболеваемость ковид-19 будет снижаться.