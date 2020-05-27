Роспотребнадзор рассказал об условиях открытия фитнес-клубов: меньше людей, постоянная дезинфекция и никакой еды 27.05.2020 ZELENOGRAD.RU

Роспотребнадзор подготовил правила, по которым бассейны и фитнес-центры смогут работать после смягчения ограничений из-за коронавируса. Суть рекомендаций сводится к регулярной дезинфекции помещений, дистанцировании людей в залах и запрет на готовую еду и напитки.

Вот какие ограничения придется соблюдать фитнес-клубам, чтобы работать до окончательного снятия карантина:

  • Пускать посетителей только по предварительной записи, обязать их соблюдать дистанцию с другими посетителями в 1,5 метра — на человека должно приходиться по 4 кв.м.
  • Расставить тренажеры на расстоянии полутора метров друг от друга, для участников групповых занятий — нанести разметку на пол.
  • На каждого человека в бассейне должно быть не меньше 5 кв. м. площади зеркала воды или 10 кв. м. дорожки.
  • Проводить регулярную уборку с дезинфицирующими средствами.
  • Иметь пятидневный запас средств индивидуальной защиты для работников, поставить на входе санитайзеры для посетителей.
  • Продавать только бутилированную воду, чай и кофе под запретом, сотрудникам принимать пищу на рабочем месте запрещено.
  • Сотрудники обязаны носить маски, пользоваться антисептиками и измерять температуру перед сменой.
  • Обеззараживать воздух в помещениях с помощью специального оборудования, проветривать залы каждые два часа.

Полный текст правил доступен на сайте Роспотребнадзора в формате pdf.

В документе не прописаны параметры обеззараживания воздуха в помещениях. В дальнейшем эта нечеткость может стать причиной для дополнительных претензий со стороны надзорных органов.

Фитнес-клубы Зеленограда не смогли оперативно прокомментировать, выполнимы и применимы ли для них рекомендации Роспотребнадзора. Президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии России и главы World Gym в России Ольга Киселева сказала «РБК», что правила Роспотребнадзора учитывают предложения участников отрасли: «Там нет категорически невыполнимых требований, они сложны и затратны, но выполнимы».

Сейчас фитнес-клубы работают только в Татарстане, Сахалинской и Кировской областях, кто-то перешел на индивидуальные тренировки, чтобы «начать какое-то движение к открытию», часть спортзалов проводят тренировки онлайн.

С 12 мая в регионах России начали постепенно снимать карантинные меры, введенные в связи с эпидемией. Сергей Собянин с 25 мая открыл часть МФЦ и разрешил пользоваться каршерингом с некоторыми ограничениями. Следующими этапами послаблений станут открытие непродовольственных магазинов и предприятий сферы услуг. Точных сроков при этом не называется, но Роспотребнадзор считает Москву готовой к продолжению снятия ограничений. Ведомство оценило это по трем показателям: количество свободных коек в больницах, тестирование населения на инфекцию на 100 тысяч человек в день и индекс распространения ковид-19. Последний в Москве составляет 0,85 и должен быть меньше единицы в течение 70 дней.

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Метки:
коронавирус, фитнес, роспотребнадзор, спортивный клуб
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