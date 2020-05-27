«Непростое решение, — сказал Собянин Путину. — Потому что если одновременно сказать: „Ну давайте, теперь гуляем, как хотим и где хотим“, — боюсь, что на улицах Москвы будет примерно, как на первомайской демонстрации. Поэтому мы предлагаем сделать это в тестовом режиме и сделать график, когда граждане, проживающие в тех или иных домах, могут выходить на прогулки. Сделать максимально простую и доступную схему, но всё-таки, чтобы не все враз. И вот так неделю-другую пожить, посмотреть, как ситуация будет развиваться» , — предложил Собянин.

Снятие ограничений началось 12 мая, когда открылись производственные предприятия и стройки. По словам Собянина, они рисковали, опасаясь новой вспышки эпидемии — по городу стало ездить больше людей, ежедневный поток вырос почти на миллион человек. Чтобы минимизировать риск, власти ввели обязательное ношение масок и перчаток в автобусах, магазинах и на рабочих местах, ужесточили требования к работодателям.

По оценке Собянина, эти меры дали «неплохой результат»: с 12 мая эпидемическая обстановка в Москве улучшилась, об этом говорит тот факт, что число госпитализированных с коронавирусом снизилось на 40%, количество больных ковидной пневмонией также уменьшилось на 40%. Поэтому стало можно говорить о следующих этапах послаблений.