С 1 июня в Москве откроют все непродовольственные магазины и часть бытовых услуг: смогут работать прачечные, химчистки, ремонтные мастерские «и так далее» (точный список неизвестен). Также разрешат прогулки с членами семьи по расписанию. Об этом мэр Москвы рассказал на встрече с президентом Владимиром Путиным.
С понедельника все жители, включая людей старше 65 лет и с хроническими заболеваниями, могут выходить из дома для прогулок и занятий спортом. Откроются все парки и зеленые территории. Детские и спортплощадки остаются закрытыми. При этом на улицах надо будет носить маску. Будет установлен определенный график прогулок. Заниматься спортом на свежем воздухе можно ежедневно до 9:00 утра. На пешие прогулки можно выходить с 9:00 до 21:00 не более трех раз в неделю — два раза в будни и один раз в выходной. График «прогулочных дней» для жителей каждого дома будет опубликован в интернете.
«Непростое решение, — сказал Собянин Путину. — Потому что если одновременно сказать: „Ну давайте, теперь гуляем, как хотим и где хотим“, — боюсь, что на улицах Москвы будет примерно, как на первомайской демонстрации. Поэтому мы предлагаем сделать это в тестовом режиме и сделать график, когда граждане, проживающие в тех или иных домах, могут выходить на прогулки. Сделать максимально простую и доступную схему, но всё-таки, чтобы не все враз. И вот так неделю-другую пожить, посмотреть, как ситуация будет развиваться» , — предложил Собянин.
Снятие ограничений началось 12 мая, когда открылись производственные предприятия и стройки. По словам Собянина, они рисковали, опасаясь новой вспышки эпидемии — по городу стало ездить больше людей, ежедневный поток вырос почти на миллион человек. Чтобы минимизировать риск, власти ввели обязательное ношение масок и перчаток в автобусах, магазинах и на рабочих местах, ужесточили требования к работодателям.
По оценке Собянина, эти меры дали «неплохой результат»: с 12 мая эпидемическая обстановка в Москве улучшилась, об этом говорит тот факт, что число госпитализированных с коронавирусом снизилось на 40%, количество больных ковидной пневмонией также уменьшилось на 40%. Поэтому стало можно говорить о следующих этапах послаблений.
Третье нововведение: часть выделенного под коронавирус коечного фонда переведут на плановую помощь. В заключение мэр сказал, что уверен в контроле ситуации и в ее дальнейшем улучшении.
Владимир Путин в ответ попросил Собянина направить бригады московских врачей в те регионы, где ситуация с коронавирусом остается сложной, м передать им часть накопленных ресурсов. Речь идет о Дагестане, Северной Осетии, Ингушетии, Забайкалье, а также Владимирской и Псковской областях. Собянин согласился с необходимостью такой помощи регионам и пообещал направить бригады в ближайшие два дня.