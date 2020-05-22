Объявление с запретом входить без маски и перчаток в супермаркет «Перекрёсток» в корпусе 1549 заменили более мягким предупреждением. Теперь формулировка такая: «Вход в магазин без маски и перчаток не рекомендован».
Такие же изменения заметили горожане и в объявлениях на дверях «Пятёрочек». Объявления в «Дикси» и «Верном» и раньше не запрещали, а лишь строго рекомендовали носить маску в магазине и сообщали, что её можно купить. Про перчатки ничего не писали — наверное, потому что их нет в ассортименте.
Некоторые сетевые магазины: «Атак», «Пятёрочка», «Перекрёсток» — перестали обслуживать клиентов без средств защиты, после того как в городе ввели масочно-перчаточный режим. С 12 мая жителей столицы обязали носить маски и перчатки в общественном транспорте и в торговых точках, нарушителей обещали штрафовать.
Следом в мэрии обсуждали вероятность изменения правовых актов, которое обяжет все магазины не впускать покупателей без масок и перчаток, рассказал руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
Не исключено, что руководителей магазинов предупредили о планируемых штрафах за покупателей без средств защиты. Но, возможно, сетевики сами решили перестраховаться.
В одном из таких магазинов корреспондент «Зеленоград.ру» слышал разговор кассира со знакомой: «Мне всё равно, в маске и перчатках человек или нет. Но если оштрафуют магазин на большую сумму, то вычтут в первую очередь из нашей зарплаты».
Что заставило «Перекрёстки» и «Пятёрочки» сменить ультиматум с отказом обслуживать нарушителей на предупреждение «вход без маски и перчаток не рекомендован», неизвестно. Причин может быть несколько. В любом случае штраф за отсутствие маски и перчаток у покупателя в торговом зале возлагается на самого покупателя. В указах мэра ничего не говорилось о наказании магазинов, допускающих внутрь нарушителей.
Впрочем, в Зеленограде таких мало. Меньше 15% читателей «Зеленоград.ру», участвуя в нашем опросе, ответили, что видели в магазинах покупателей без масок или перчаток.