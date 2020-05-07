Собянин ввел масочно-перчаточный режим в общественном транспорте с 12 мая 07.05.2020 ZELENOGRAD.RU

С 12 мая в Москве нужно будет обязательно носить маски и перчатки в общественном транспорте. Об этом сказал мэр Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24». За их отсутствие людей будут штрафовать.

Штраф для пассажиров общественного транспорта в столице за отсутствие масок и перчаток составит пять тысяч рублей, а за появление без них в других общественных местах — четыре тысячи, сказал позже начальник главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков. Он уточнил, что это предусмотрено КоАП Москвы.

Введение «масочно-перчаточного» режима связано с тем, что со вторника в Москве возобновят работу промышленные предприятия. При этом власти понимают, что «увеличится количество передвижений на транспорте, количество людей, которые общаются друг с другом».

«Надо это каким-то образом компенсировать, — сказал Собянин. — Поэтому вводим дополнительный режим самоизоляции на метрополитене, более жесткие требования, обязательно ношение масок, перчаток в общественном транспорте».

О том, что с 12 мая в столице снова начнут работать промышленные предприятия и стройки, мэр заявил накануне, 6 мая, на совещании с президентом. Путин поддержал.

А вот работу предприятий сферы услуг возобновлять пока не планируют — здесь велик риск заражения коронавирусом из-за плохой контролируемости контактов. По словам мэра, на промышленных предприятиях можно обеспечить контроль за состоянием работников и санитарные нормы, в отличие от сферы услуг.

Собянин отметил также, что, по скрининговым исследованиям, реальное число заболевших в Москве — 2-2,5% от всего населения столицы, то есть около 300 тысяч человек. Раньше он также говорил, что в Москве минимальное число заболевших по сравнению с мировыми городами, поражёнными пандемией. Однако если исходить из официальной статистики от оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, то число заболевших в Москве в четыре раза меньше. Впрочем, упоминалось, что реальная статистика выше официальной.

Мы собираем информацию о том, где купить маски и перчатки в Зеленограде и окрестностях и по какой цене. Если знаете — делитесь информацией. Эту информацию мы будем собирать на странице zelenograd.ru/news/maski.

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В Подмосковье также ввели масочный режим с 12 мая. Вместе с этим глава соседнего с Зеленоградом Солнечногорья опубликовал список аптек и магазинов, где в округе можно приобрести маски.

При этом Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует использовать перчатки для предотвращения передачи ковид-19. Эксперты ВОЗ считают, что ношение перчаток может привести к самозаражению или передаче инфекции другим людям в результате прикосновения к зараженным поверхностям, если после этого не снимать перчаток и не дезинфицировать руки. Поэтому в общественных местах, таких как супермаркеты, ВОЗ рекомендует, помимо соблюдения безопасной дистанции, устанавливать санитайзеры на входе и выходе.

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Метки:
общественный транспорт, коронавирус, карантин, эпидемия
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