С 12 мая на территории Москвы и области вводится обязательное использование средств индивидуальной защиты. Разобрались, что именно требует от вас указ мэра и постановление губернатора.
В Москве граждане обязаны с 12 мая использовать маски или респираторы и перчатки в транспорте общего пользования или заказном, легковом такси, при посещении объектов торговли, а также на рабочих местах (п. 9.4 указа мэра Москвы №12-УМ в последней редакции с изменениями от 7 мая).
Контроль за выполнением этого требования возложен на контролёров в общественном транспорте (ГКУ «Организатор перевозок»), в такси и заказном транспорте — на дорожную инспекцию, в магазинах — на полицию и чиновников (УВД и департамент торговли и услуг).
В Подмосковье граждане обязаны с 12 мая использовать маски или респираторы (о перчатках речи нет) при нахождении в следующих местах общего пользования: на всех объектах розничной торговли, аптеках, общественном транспорте, в такси, на всех предприятиях, продолжающих свою работу, в медицинских организациях (пункт 5.7 постановления губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва в последней редакции с изменениями от 7 мая).
Получается, что это не обязательно. Общественные места, находящиеся на открытом воздухе — улицы, места отдыха, лесопарки и т. д. — отсутствуют в перечне мест, где использование масок и перчаток обязательно.
Однако те же документы устанавливают требование соблюдать дистанцию не менее 1,5 метра, в том числе в общественных местах и общественном транспорте (пункт 12.1 указа мэра Москвы и пункт 5.1 постановления губернатора Подмосковья).