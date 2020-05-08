В Москве

В Москве граждане обязаны с 12 мая использовать маски или респираторы и перчатки в транспорте общего пользования или заказном, легковом такси, при посещении объектов торговли, а также на рабочих местах (п. 9.4 указа мэра Москвы №12-УМ в последней редакции с изменениями от 7 мая).

Контроль за выполнением этого требования возложен на контролёров в общественном транспорте (ГКУ «Организатор перевозок»), в такси и заказном транспорте — на дорожную инспекцию, в магазинах — на полицию и чиновников (УВД и департамент торговли и услуг).