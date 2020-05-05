Собянин: реальное число заболевших коронавирусом в Москве — два процента. Получается, что в Зеленограде их около пяти тысяч 05.05.2020 ZELENOGRAD.RU

В Москве — минимальный уровень заболеваемости ковид-19 среди мировых городов, поражённых пандемией. «По результатам скрининговых исследований различных групп населения, реальное количество заболевших составляет около 2% от общего количества жителей Москвы», — сообщил Собянин.

На момент заявления Собянина (2 мая) в столице было выявлено 62,5 тысячи человек с коронавирусом, то есть в четыре раза меньше, чем он заявил (два процента от населения Москвы — это чуть больше 250 тысяч человек). На какую статистику опирался мэр, говоря о двух процентах, не понятно.

Похоже, заболеваемость в Зеленограде не отличается от московской. Таким образом, если считать, что доля заболевших в Зеленограде такая же, то их в нашем городе около 5000. При таком уровне заболеваемости в подъезде 14-этажного типового дома (около ста квартир) будет в среднем две квартиры с заболевшими.

Собянин сказал также, что Москва вышла в мировые лидеры по выявляемости коронавируса — с начала пандемии этот показатель вырос почти в два раза. Благодаря новым технологиям и масштабам тестирования, получается купировать распространение инфекции на ранних стадиях. «Именно поэтому количество тяжело больных растет не так значительно, как могло бы быть при более плохом сценарии», — отмечает мэр.

За последние недели в столице значительно увеличили объёмы диагностики коронавируса с помощью компьютерной томографии — для этого были созданы 45 круглосуточных амбулаторных центров, референс-центр лучевой диагностики и система компьютерного распознавания коронавируса с помощью технологий искусственного интеллекта.

Выросли мощности федеральных лабораторий, расширены возможности городских лабораторий, к тестированию подключились частные лаборатории — всё это позволило увеличить количество лабораторных тестов в пять раз по сравнению с предыдущим месяцем, рассказывает Собянин.

С 30 апреля лабораторное тестирование увеличили ещё в два раза — до 40 тысяч исследований в сутки. С этого дня также вдвое увеличилась мощность референс-центров по перепроверке проведенных тестов. Кроме того, за последнюю неделю в десять раз увеличился объём экспресс-тестов на антитела.

«Тем не менее очевидно, что угроза пока нарастает. И я еще раз обращаюсь к вам, дорогие москвичи, с просьбой относиться к мерам самоизоляции максимально ответственно», — заключил мэр.

Ранее он говорил, что «в лучшем случае мы прошли четверть пути». При этом он допустил снятие ограничений в середине мая. «Я надеюсь, что по прошествии праздников мы подведем итоги, посмотрим динамику и примем те решения, которые необходимы. Если мы увидим позитивную динамику, возможности снятия каких-то ограничений, конечно, мы это сделаем. Но если нет — значит нет. Это не от нас зависит», — отметил Собянин.

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Метки:
коронавирус, Собянин Сергей Семенович, карантин, эпидемия
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