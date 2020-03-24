А как вы сами считаете: есть заболевшие в Зеленограде?

На этот вопрос есть два ответа, так как заболевшие могут быть явные и скрытые.

Человек, у которого подтвержден диагноз ковид-19, не может оставаться в Зеленограде — его помещают в инфекционную больницу в Москве, а не оставляют дома на карантине. Точно так же с теми, у кого есть подозрения на коронавирус, их тоже увозят в больницу для сдачи анализов и не отпускают до получения результатов. Поэтому выявленных людей с инфекцией или с подозрением на неё в Зеленограде нет.

С другой стороны, люди, болеющие ковид-19 в легкой форме или вообще бессимптомно могут не обращаться к врачу, оставаясь дома или даже ведя обычный образ жизни и заражая других. В том числе поэтому в Москве и в Зеленограде вводятся ограничительные меры — чтобы снизить скорость появления новых заболевших.

Поэтому мы не знаем точно, есть ли такие «скрыте» заболевшие в Зеленограде, но лучше исходить из того, что они есть и выполнять рекомендации врачей по снижению риска заразиться.