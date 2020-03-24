Сколько людей с коронавирусом в Зеленограде? Объясняем, почему никто не может ответить на этот вопрос 24.03.2020 ZELENOGRAD.RU

Есть ли в Зеленограде больные COVID-19? Пожалуй, это самый частый вопрос, который получает наша редакция последнюю неделю. Рассказываем, как мы пытались получить ответ и почему у нас ничего не получилось.

Роспотребнадзор эти данные не публикует

За «эпидимиологическое благополучие» в России отвечает Роспотребнадзор. Однако, эта организация публикует только данные в целом по регионам. В нашем случае, мы знаем число болеющих по Москве (290 на момент публикации) и в Московской области (35). Данные отдельно по административным округам или районам не раскрываются.

Это же говорят и на горячей линии департамента здравоохранения Москвы, и на общероссийской горячей линии: сведения по Москве есть, а по конкретным округам — нет.

Так может этих данных вообще нет?

Конечно, эти данные есть. Людей с подозрением на ковид-19 обычно забирает «скорая помощь». Места, откуда их забирают, известны.

Например, паблик Mash опубликовал карту и список адресов для Москвы, откуда забирали в больницы людей с подозрением на коронавирус. Зеленограда там нет, но и данные явно не полные. В этом списке около ста адресов, тогда как заболевших в три раза больше, а ещё больше людей с подозрением.

А вы пытались получить эти данные?

Да. Ещё 16 марта редакция «Зеленоград.ру» отправила официальный запрос в Роспотребнадзор. Мы спрашивали сколько жителей округа обследовали на коронавирус, сколько уже прошли через домашний карантин и сколько находится в режиме самоизоляции сейчас.

В ответ ведомство прислало расплывчатый отчет на трех листах о «комплексе мероприятий, начатых в декабре» и сотнях выданных предписаний «об усилении дезинфекционного режима», но не ответило ни на один вопрос.

19 марта мы направили повторный запрос. В ответе на него также не было запрашиваемой информации (ответ в формате pdf).

А вообще законно скрывать такую информацию?

Скорее всего, нет. Во-первых, не отвечать на вопросы СМИ — это уже незаконно. В Роспотребнадзоре могли отказаться предоставить эту информацию, сославшись на какой-либо нормативно-правовой документ и указав конкретное должностное лицо, принявшее решение об отказе. Но этого сделано не было. Да и вряд ли такой документ существует.

Также сложно признать сведения о числе заболевших служебной тайной (то есть информацией для служебного пользования). Хотя определение служебной тайны в законодательстве размыто, но в постановлении правительства о порядке обращения со служебной информацией чётко сказано, что к ней не может быть отнесена санитарно-эпидемиологическая информация, необходимая для обеспечения безопасного существования граждан.

А как вы сами считаете: есть заболевшие в Зеленограде?

На этот вопрос есть два ответа, так как заболевшие могут быть явные и скрытые.

Человек, у которого подтвержден диагноз ковид-19, не может оставаться в Зеленограде — его помещают в инфекционную больницу в Москве, а не оставляют дома на карантине. Точно так же с теми, у кого есть подозрения на коронавирус, их тоже увозят в больницу для сдачи анализов и не отпускают до получения результатов. Поэтому выявленных людей с инфекцией или с подозрением на неё в Зеленограде нет.

С другой стороны, люди, болеющие ковид-19 в легкой форме или вообще бессимптомно могут не обращаться к врачу, оставаясь дома или даже ведя обычный образ жизни и заражая других. В том числе поэтому в Москве и в Зеленограде вводятся ограничительные меры — чтобы снизить скорость появления новых заболевших.

Поэтому мы не знаем точно, есть ли такие «скрыте» заболевшие в Зеленограде, но лучше исходить из того, что они есть и выполнять рекомендации врачей по снижению риска заразиться.

А сколько в Зеленограде людей на карантине после возвращения из других стран?

Данных о числе людей в самоизоляции также нет. Но, конечно, в Зеленограде есть люди, которые сейчас находятся на карантине — после контакта с заболевшими, или те, кто вернулся из-за границы и сообщил об этом.

Списки этих людей, возможно, есть у сотрудников разных ведомств. Например, один наш читатель узнал, что в его доме есть человек на карантине от соседа, работающего в МЧС. У того есть списки квартир с людьми на карантине. В списке только номера квартир — фамилий и причин нахождения на карантине там нет.

Фотография подобного списка ходит и в соцсетях. Он озаглавлен «Список адресов контактирующих с лицами зараженными COVID-19» — в нем 27 пунктов, номера корпусов и квартир из разных районов Зеленограда. Достоверный ли это список, неизвестно.

Многие и не скрывают своего нахождения на карантине. Например, директор одной зеленоградской IT-компании вернулся из Германии 14 марта и все ещё не выходит из дома — он рассказал нам о своем опыте.

Так что же делать?

Сейчас самое главное — не паниковать и выполнять рекомендации о сокращении социальных контактов и частой дезинфекции рук и рабочих поверхностей. Это снизит риск заразиться самому, если даже вокруг вас есть невыявленные заболевшие. Когда появится новая информация, мы сообщим об этом. Если вы что-то узнаете, пожалуйста, напишите нам.

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Метки:
эпидемия, коронавирус, роспотребнадзор
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