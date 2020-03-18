Репетиция карантина

— Карантин в компании мы делали на один день, предпраздничный, 6 марта. Отправили сотрудников по домам, чтобы проверить, как у нас могут работать системы, звонки, у кого какие проблемы с техническим обеспечением, у кого есть удобное рабочее место. В течение первых трех часов этого рабочего дня как раз всплывали всякие проблемы: у кого-то не получалось настроить удаленный доступ, у кого-то звонки не приходили. К вечеру решили, что тест в целом прошел успешно, хотя проблемы были. Это была просто репетиция на случай настоящего карантина, был предпраздничный день, когда можно было этим заниматься — было не так много звонков от клиентов.

В процессе репетиции проблемы технические нашлись, много всяких вещей, которые на первый взгляд незаметны, несущественны, но они не давали работать.

Первый вывод, к которому мы пришли: так работать можно, и мы как раз размышляем, нужно ли нам иметь такой большой офис, важно ли нам всем работать в одном месте, насколько удобно коммуницировать, если каждый будет работать удаленно. Мы обсуждали это с сотрудниками: с одной стороны, вроде бы необязательно [работать всем вместе], с другой стороны, это важно, чтобы поддерживать корпоративный дух, нерабочие отношения — удаленная работа будет этому мешать.

Другой вывод в том, что технически мы готовы, и если грянет и мы будем все работать в карантине, то мы сможем продолжать работу без офиса, удаленно. Вопрос в том, как долго мы сможем так работать, не видя коллег, не общаясь на свободные темы — так можно просто развалить корпоративный дух.