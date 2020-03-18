Чтобы понять, насколько получается работать удаленно, сохраняя при этом весь функционал, зеленоградская IT-компания «Мико» протестировала переход на работу в карантине ещё в начале марта. А затем её директор Николай Бекетов уехал в отпуск в Германию и, вернувшись, попал в настоящий карантин. Он рассказал «Зеленоград.ру», что показал переход на работу из дома и о своем опыте реальной самоизоляции.
— Карантин в компании мы делали на один день, предпраздничный, 6 марта. Отправили сотрудников по домам, чтобы проверить, как у нас могут работать системы, звонки, у кого какие проблемы с техническим обеспечением, у кого есть удобное рабочее место. В течение первых трех часов этого рабочего дня как раз всплывали всякие проблемы: у кого-то не получалось настроить удаленный доступ, у кого-то звонки не приходили. К вечеру решили, что тест в целом прошел успешно, хотя проблемы были. Это была просто репетиция на случай настоящего карантина, был предпраздничный день, когда можно было этим заниматься — было не так много звонков от клиентов.
В процессе репетиции проблемы технические нашлись, много всяких вещей, которые на первый взгляд незаметны, несущественны, но они не давали работать.
Первый вывод, к которому мы пришли: так работать можно, и мы как раз размышляем, нужно ли нам иметь такой большой офис, важно ли нам всем работать в одном месте, насколько удобно коммуницировать, если каждый будет работать удаленно. Мы обсуждали это с сотрудниками: с одной стороны, вроде бы необязательно [работать всем вместе], с другой стороны, это важно, чтобы поддерживать корпоративный дух, нерабочие отношения — удаленная работа будет этому мешать.
Другой вывод в том, что технически мы готовы, и если грянет и мы будем все работать в карантине, то мы сможем продолжать работу без офиса, удаленно. Вопрос в том, как долго мы сможем так работать, не видя коллег, не общаясь на свободные темы — так можно просто развалить корпоративный дух.
— Ограничений по встречам с партнерами, клиентами у нас нет. Я написал сотрудникам письмо на этой неделе, попросил всех, кто ездит на работу на общественном транспорте, кто ездит издалека, на электричке, на метро, на автобусе, оставаться дома. С клиентами мы часто общаемся по скайпу, поэтому особых проблем нет.
В письме я разрешил сотрудникам свободное посещение с уведомлением непосредственного руководителя. Не все были согласны с этим, и мы решили, что 2-3 дня обязательно собираемся в офисе. Остальные дни — свободное посещение, потому что еще надо как-то координироваться, пока ситуация позволяет.
Мы думали об обязательном измерении температуры сотрудников, но мы это не ввели, я просто рекомендовал сотрудникам при малейших признаках не выдвигаться на работу. У нас не так много сотрудников, все достаточно ответственные — не думаю, что кто-то из них самоотверженно поедет на работу с температурой. Геройствующей молодежи у нас нет.
Со склада мы достали аэрозольные антисептики, я сказал протирать ими клавиатуру, столы. В туалете повесили инструкцию, как правильно мыть руки — что надо это делать долго, вместо сушилок у нас бумажные полотенца.
— Мы ездили в небольшой отпуск в Германию с 8 по 14 число. С той стороны все выглядело достаточно спокойно, никаких людей в масках, последний раз я видел человека в маске именно в Домодедово, когда двигался в сторону Евросоюза. Уже в Европе я никаких людей в масках не видел, все достаточно спокойно относятся. Тем не менее, в общественных местах мало людей, в электричках мало людей и сам самолет был практически пустой.
По возвращении наш рейс несколько раз переносили, потому что появился запрет на перелеты из некоторых стран. Когда прилетели в Домодедово, нас задержали, взяли паспорта, попросили написать обязательсто о карантине и анкету. Там была всего одна девушка, которая всем этим занималась, и она была в абсолютном раздрае, маска у нее сползла на шею. Она была явно не готова к тому количеству людей, которые ей задавали вопросы. По сравнению с тем, что я вижу в Шереметьево на картинках, совсем несерьезно все.
В общем, кого успели — задерживали, кого не успели — не задерживали. Мы с женой проходили через разные контрольные пункты, разных таможенников, и вот меня задержали, а ее свободно пропустили в Россию. Я спросил у девочки, которая меня задержала, почему не задержали жену, и только тогда она взяла и ее паспорт тоже. То есть очень несерьезный контроль на входе, а иностранцев я вообще не видел, чтобы задерживали — спокойно пускали в Россию, они так и ехали в метро без всяких ограничений.
— Сразу по прибытии мы позвонили на горячую линию, попросили оформить нам больничные листы на время карантина. Нам пообещали привезти их в течение трех дней, но пока еще не привезли. Сказали обязательно позвонить им в случае каких-то жалоб на здоровье. С тех пор мы ни с кем не контактировали, нам никто не звонил из депздрава и больничный лист так и не привезли.
Когда мы звонили по поводу больничного, спрашивали, какие рекомендации, что нам сейчас делать. Первая рекомендация — в масках доехать до дома, хотя маски никто не предоставлял. Они у нас были, но если бы не было, мы ехали бы без них. В субботу было очень много людей в метро, и никого в масках. Возможностей передать инфекцию — миллион.
По поводу ограничений нам сказали так: если вы люди разумные, то и поступайте разумно. Вы можете ходить в магазин, выносить мусор либо рано утром, либо поздно вечером, используя маску. То есть максимально сократить количество контактов. То есть не совсем строго, как пишут, про контроль через видеокамеры: ничего такого не было, просто на свой разум надейтесь, сказали.
Наши соседи не знают, что мы на карантине, мы, в принципе, достаточно редко с ними пересекаемся, встречаемся. Родственники знают, детей мы заранее отправили вместе с родителями в другой город. Коллеги все знают, у нас идет обычный рабочий процесс, мы общаемся удаленно в обычном режиме. Как репетировали, так и получилось. Единственно, трудно понять, когда кончается рабочий день и начинается свободное время. Например, вчера до 11 вечера общались в видеоконференции.