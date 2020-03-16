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Пожилым и детям не выходить из дома, закрыть школы и кружки, ограничить массовые мероприятия - в Москве усилили меры против коронавируса 16.03.2020 ZELENOGRAD.RU

Мэр Москвы подписал указ о новых мерах против распространения коронавирусной инфекции.

Пожилым не выходить из дома

Мэр попросил москвичей старшего возраста, как наиболее уязвимых к распространению коронавирусной инфекции, максимально ограничить контакты с внешним миром и без необходимости не покидать квартиру. При малейших признаках ОРВИ им надо немедленно вызвать врача на дом.

Кроме того, приостановлены любые культурные и развлекательные мероприятия на базе городских центров социального обслуживания.

Закрыть школы и кружки

 Со вторника, 17 марта, режим свободного посе­щения распространяется на государственные учреждения дополнительного образования и спортивные школы.

С субботы, 21 марта (включительно), до воскресенья, 12 апреля (включительно), государственные общеобразовательные школы, спортивные школы и учреждения дополнительного образования будут закрыты.

По запросам родителей в школах будут организованы малые дежурные группы (не более 12 человек) с соблюдением санитарного режима для учащихся с 1 по 4 класс.

Родители, дети которых не посещают школы, не должны допускать их появления в торговых центрах, парках и других общественных местах. Закрытие школ означает не дополнительные каникулы, а добровольную самоизоляцию на дому.

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Ограничения для массовых мероприятий

Запрещены любые массовые мероприятия на улице, а в помещениях — с числом участников более 50 человек. Запрет временный — действует до 10 апреля.

Ограничение касается «досуговых мероприятий в сфере культуры, физи­ческой культуры и спорта, выставочной, развлекательной и просветительской деятельности».

В общественном транспорте отменяется продажа билетов водителями

В наземном транспорте (автобусах, троллейбусах, трамваях и электробусах) временно отменяется продажа билетов водителями в салонах транспортных средств. Эта мера снизит риски заражения водителей общественного транспорта.

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По словам мэра, вводимые сегодня ограничения являются абсолютно необходимыми и будут отменены немедленно после того, как эта необходимость отпадет. «Надеюсь на понимание, поддержку и чувство солидарности москвичей», сказал Собянин.

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Метки:
медицина, общеобразовательная школа, эпидемия, коронавирус, кружки и секции
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Обсуждение
Kill Digit
2 часа назад
Водителя изолировали.

А когда отключат кнопки, чтобы двери водитель открывал? Что бы контакты минимизировать.

Контролёры до завершения карантина тоже будут отменены? Что бы не носили вирусы туда сюда и не проверяли билеты которые всё равно не продаёт водитель.
Торопов
2 часа назад
Кто-то, на нагнетании всего этого маразма и фобии, обязательно заработает, как в общемировом, так и внутрироссийском масштабе. И отнюдь не только фарм-олигархи.
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