Пожилым не выходить из дома

Мэр попросил москвичей старшего возраста, как наиболее уязвимых к распространению коронавирусной инфекции, максимально ограничить контакты с внешним миром и без необходимости не покидать квартиру. При малейших признаках ОРВИ им надо немедленно вызвать врача на дом.

Кроме того, приостановлены любые культурные и развлекательные мероприятия на базе городских центров социального обслуживания.