Мэр Москвы подписал указ о новых мерах против распространения коронавирусной инфекции.
Мэр попросил москвичей старшего возраста, как наиболее уязвимых к распространению коронавирусной инфекции, максимально ограничить контакты с внешним миром и без необходимости не покидать квартиру. При малейших признаках ОРВИ им надо немедленно вызвать врача на дом.
Кроме того, приостановлены любые культурные и развлекательные мероприятия на базе городских центров социального обслуживания.
Со вторника, 17 марта, режим свободного посещения распространяется на государственные учреждения дополнительного образования и спортивные школы.
С субботы, 21 марта (включительно), до воскресенья, 12 апреля (включительно), государственные общеобразовательные школы, спортивные школы и учреждения дополнительного образования будут закрыты.
По запросам родителей в школах будут организованы малые дежурные группы (не более 12 человек) с соблюдением санитарного режима для учащихся с 1 по 4 класс.
Родители, дети которых не посещают школы, не должны допускать их появления в торговых центрах, парках и других общественных местах. Закрытие школ означает не дополнительные каникулы, а добровольную самоизоляцию на дому.
Запрещены любые массовые мероприятия на улице, а в помещениях — с числом участников более 50 человек. Запрет временный — действует до 10 апреля.
Ограничение касается «досуговых мероприятий в сфере культуры, физической культуры и спорта, выставочной, развлекательной и просветительской деятельности».
В наземном транспорте (автобусах, троллейбусах, трамваях и электробусах) временно отменяется продажа билетов водителями в салонах транспортных средств. Эта мера снизит риски заражения водителей общественного транспорта.
По словам мэра, вводимые сегодня ограничения являются абсолютно необходимыми и будут отменены немедленно после того, как эта необходимость отпадет. «Надеюсь на понимание, поддержку и чувство солидарности москвичей», сказал Собянин.
А когда отключат кнопки, чтобы двери водитель открывал? Что бы контакты минимизировать.
Контролёры до завершения карантина тоже будут отменены? Что бы не носили вирусы туда сюда и не проверяли билеты которые всё равно не продаёт водитель.