Для многих родителей решение оставить детей дома вызвано их неизбежным контактом с людьми, находящимися в группе риска по коронавирусной инфекции. «В семье пожилой человек, ей не пережить, если что», написал один из родителей.

По статистике смертность у детей практически нулевая, но с возрастом она увеличивается — для людей старше 70 лет она составляет 8%, старше 80 лет — 15%. То есть проблема не в том, что могут заболеть сами дети, а в том, что они могут заразить взрослых. Самостоятельно проверить себя на наличие коронавирусной инфекции в Москве нельзя — анализ делают только тем, кто был в странах с большим числом заболевших или контактировал с носителем вируса.