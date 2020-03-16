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Треть зеленоградских родителей оставили детей дома после разрешения не ходить в школу из-за эпидемии коронавируса. Результаты опроса читателей «Зеленоград.ру» 16.03.2020 ZELENOGRAD.RU

36 процентов наших читателей, принявших участие в опросе, решили оставить детей дом в связи с возможностью свободного посещения школы. Опрос проводился на странице «Зеленоград.ру» ВКонтакте. В нем приняло участие более тысячи человек.

Указ о свободном посещении школ мэр Москвы Сергей Собянин подписал в субботу. В этот же об аналогичной мере объявили в Московской области.  Решать, продолжает ли ребенок ходить в школу или остается дома, будут родители. «Им в данном случае виднее, — пишет Собянин. — У каждой семьи могут быть свои обстоятельства, да и иммунитет у ребятишек разный».

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Для многих родителей решение оставить детей дома вызвано их неизбежным контактом с людьми, находящимися в группе риска по коронавирусной инфекции. «В семье пожилой человек, ей не пережить, если что», написал один из родителей.

По статистике смертность у детей практически нулевая, но с возрастом она увеличивается — для людей старше 70 лет она составляет 8%, старше 80 лет — 15%. То есть проблема не в том, что могут заболеть сами дети, а в том, что они могут заразить взрослых. Самостоятельно проверить себя на наличие коронавирусной инфекции в Москве нельзя — анализ делают только тем, кто был в странах с большим числом заболевших или контактировал с носителем вируса.

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Если для московских школ решение о свободном посещении было принято централизовано, то для вузам предложили решать этот вопрос самостоятельно. Министерство образования также рекомендовало вузам перейти на дистанционное образование, но пока ещё не все последовали этой рекомендации.

Зеленоградский МИЭТ на момент публикации не объявил об изменении режима обучение. В воскресенье студенты и аспиранты МИЭТа запустили петицию о переходе на дистанционное обучение — сейчас её подписало более 400 человек. Их аргументы: студенты добираются до вуза и общежитий на общественном транспорте и контактируют с сотнями людей по дороге и на учебе, к тому же значительная часть преподавательского состава — пожилые люди, которые особенно тяжело переносят заболевание.

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Метки:
медицина, общеобразовательная школа, эпидемия, коронавирус, карантин
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Обсуждение
Ольга Каплина
1 час назад
взрослые тоже добираются в транспорте и контактируют с другими, надо по максимуму закрыть организации, кроме магазинов с продуктами.
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