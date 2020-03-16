«Для нашей общей безопасности мы просим администрацию МИЭТ временно перевести учебный процесс в дистанционный режим и отложить контрольные мероприятия», — предлагают авторы петиции. И аргументируют: студенты добираются до вуза и общежитий на общественном транспорте и контактируют с сотнями людей по дороге и на учебе, к тому же значительная часть преподавательского состава — пожилые люди, которые особенно тяжело переносят заболевание. Петиция появилась в воскресенье, за четыре часа её подписали более 200 человек.

Ещё до появления петиции проректор МИЭТ Дмитрий Коваленко сообщил «Зеленоград.ру», что сейчас уже отменяют или переносят культурно-массовые мероприятия (следуя рекомендациям из письма Минобрнауки от 12 марта 2020 года). «Дальше будем решать в ежедневном режиме».

К вечеру воскресенья стало известно, что Министерство науки и высшего образования РФ рекомендовало вузам организовать обучение студентов дистанционно в целях профилактики коронавируса начиная с 16 марта. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки: министр Валерий Фальков подписал приказ, в котором рекомендуется «организовать обучение студентов вне места нахождения вузов, в том числе обеспечить освоение ими образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий».

На официальном сайте ведомства не позднее 18 марта должны опубликован перечень онлайн-курсов. Вузам поручено обеспечить реализацию образовательных программ в полном объеме, организовать взаимодействие обучающихся и педагогов онлайн и даже предусмотреть возможность предоставления индивидуальных каникул студентам, в том числе путем перевода их на обучение по индивидуальному учебному плану.

В выходные обсуждали возможный карантин или переход на дистанционное обучение и в других московских университетах — вслед за школами и детскими садами, где родители получили право самостоятельно выбирать, будет ли ребёнок с 16 марта продолжать ходить в образовательное учреждение или начнёт учиться из дома при помощи технологий «Московской электронной школы».