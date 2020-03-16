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МИЭТовцы подписывают петицию о переходе на дистанционное обучение. То же самое в воскресенье рекомендовало вузам министерство образования 16.03.2020 ZELENOGRAD.RU

В воскресенье, 15 марта, студенты и аспиранты МИЭТа выступили с петицией о временном переходе на дистанционное обучение, которая адресована руководству вуза и министерству здравоохранения РФ. Миэтовцы обеспокоены распространением коронавирусной инфекции (COVID-19) в Москве.

«Для нашей общей безопасности мы просим администрацию МИЭТ временно перевести учебный процесс в дистанционный режим и отложить контрольные мероприятия», — предлагают авторы петиции. И аргументируют: студенты добираются до вуза и общежитий на общественном транспорте и контактируют с сотнями людей по дороге и на учебе, к тому же значительная часть преподавательского состава — пожилые люди, которые особенно тяжело переносят заболевание. Петиция появилась в воскресенье, за четыре часа её подписали более 200 человек.

Ещё до появления петиции проректор МИЭТ Дмитрий Коваленко сообщил «Зеленоград.ру», что сейчас уже отменяют или переносят культурно-массовые мероприятия (следуя рекомендациям из письма Минобрнауки от 12 марта 2020 года). «Дальше будем решать в ежедневном режиме».

К вечеру воскресенья стало известно, что Министерство науки и высшего образования РФ рекомендовало вузам организовать обучение студентов дистанционно в целях профилактики коронавируса начиная с 16 марта. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки: министр Валерий Фальков подписал приказ, в котором рекомендуется «организовать обучение студентов вне места нахождения вузов, в том числе обеспечить освоение ими образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий».

На официальном сайте ведомства не позднее 18 марта должны опубликован перечень онлайн-курсов. Вузам поручено обеспечить реализацию образовательных программ в полном объеме, организовать взаимодействие обучающихся и педагогов онлайн и даже предусмотреть возможность предоставления индивидуальных каникул студентам, в том числе путем перевода их на обучение по индивидуальному учебному плану.

В выходные обсуждали возможный карантин или переход на дистанционное обучение и в других московских университетах — вслед за школами и детскими садами, где родители получили право самостоятельно выбирать, будет ли ребёнок с 16 марта продолжать ходить в образовательное учреждение или начнёт учиться из дома при помощи технологий «Московской электронной школы».

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Например, Студенческий совет МГУ инициировал опрос, с результатами которого планирует обратиться к руководству вуза — в опросе голосуют за дальнейшее обучение дистанционно, полностью или частично, всем или по желанию, или даже объявление каникул на несколько недель. Высшая школа экономики разрешила всем своим студентам перейти на дистанционное обучение по желанию, обратившись в учебный офис и согласовав учебный план.

О переходе на свободный формат посещения уже объявили в конце завершившейся недели несколько столичных университетов, в том числе Сеченовский университет.

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Метки:
медицина, высшее образование, студенты и аспиранты, эпидемия, коронавирус, Коваленко Дмитрий, МИЭТ (Московский институт электронной техники)
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Обсуждение
A T
8 часов назад
Если это смогут организовать в МИЭТе, хорошо бы.
Но блин, ребят, какой Чейндж, что за детсадовские коменты типа "я английский на завтра не сделал"? У вас вроде есть кураторы, наверняка есть старосты. У вас есть институты с директорами - они быстрее и по существу достучатся до администрации. Например, до проректора по учебной работе. Обращайтесь организованно напрямую, это гораздо эффективнее и не страшно. Никто вас не сожрёт, и тем более, не отчислит - никому это не нужно.
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