Свободное посещение школ

Свободное посещение школ вводится с понедельника, 16 марта. Решать, продолжает ли ребенок ходить в школу или остается дома, будут родители. «Им в данном случае виднее, — пишет Собянин. — У каждой семьи могут быть свои обстоятельства, да и иммунитет у ребятишек разный».

Для детей, которых родители временно забрали из школы, администрации учебных заведений постараются обеспечить продолжение образования в дистанционной форме, объяснил Собянин.

Что значит «постараются», непонятно. В тексте указа это сформулировано тоже размыто: «обеспечить принятие решений о возможности свободного посещения». В любом случае, родители скорее всего должны сообщить в школу причину, по которой они не ходят: болезнь или объявленное свободное посещение.

При этом обычные занятия в школах будут продолжаться. Свободное посещение школ будет действовать до особого распоряжения.

О выдаче больничного листа родителям, которые остаются дома с детьми, не сообщается. Видимо, он им не полагается, как и в случае закрытия класса на карантин по ОРВИ/гриппу.

Режим свободного посещения также введён с понедельника в школах и детсадах Подмосковья. «Если нет возможности оставить ребёнка дома, то его будут ждать в школе или детском саду. Все образовательные организации продолжат свою работу в штатном режиме» , — рассказала министр образования Московской области.