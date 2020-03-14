Мэр Москвы подписал указ о введении дополнительных мер против распространения коронавирусной инфекции. Меры включают свободное посещение школ, расширение числа тех, кто должен отправиться на двухнедельный карантин, запрет работодателям пускать их на рабочее место, и признание этих ограничений обстоятельством непреодолимой силы в юридическом смысле. Рассказываем подробно.
Свободное посещение школ вводится с понедельника, 16 марта. Решать, продолжает ли ребенок ходить в школу или остается дома, будут родители. «Им в данном случае виднее, — пишет Собянин. — У каждой семьи могут быть свои обстоятельства, да и иммунитет у ребятишек разный».
Для детей, которых родители временно забрали из школы, администрации учебных заведений постараются обеспечить продолжение образования в дистанционной форме, объяснил Собянин.
Что значит «постараются», непонятно. В тексте указа это сформулировано тоже размыто: «обеспечить принятие решений о возможности свободного посещения». В любом случае, родители скорее всего должны сообщить в школу причину, по которой они не ходят: болезнь или объявленное свободное посещение.
При этом обычные занятия в школах будут продолжаться. Свободное посещение школ будет действовать до особого распоряжения.
О выдаче больничного листа родителям, которые остаются дома с детьми, не сообщается. Видимо, он им не полагается, как и в случае закрытия класса на карантин по ОРВИ/гриппу.
Режим свободного посещения также введён с понедельника в школах и детсадах Подмосковья. «Если нет возможности оставить ребёнка дома, то его будут ждать в школе или детском саду. Все образовательные организации продолжат свою работу в штатном режиме» , — рассказала министр образования Московской области.
Расширен режим самоизоляции. Теперь он касается только граждан, прибывшых из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции, но и тех, кто живет вместе с ними. Срок самоизоляции остается прежним – 14 дней.
Тем, кто вынужден оставаться дома на карантине, положен больничный даже если нет симптомов респираторных заболеваний. Для получения больничного надо позвонить по телефону 8-495-870-45-09, его привезет курьер.
На работодателей (руководителей организаций и индивидуальных предпринимателей) возлагается обязанность не допускать на рабочее место и территорию организации работников, обязанных соблюдать режим самоизоляции на дому.
Собянин напоминает, что Трудовой кодекс обязывает работодателей обеспечивать безопасные условия труда и эта мера нужна для защиты здоровья других работников.
Ограничения, связанные с «режимом повышенной готовности» (то, что прописано в указе мэра 12-УМ, включая последующие изменения) официально признается обстоятельством непреодолимой силы.
Собянин считает, что «в сложившейся ситуации эта мера упростит разрешение споров, связанных с неисполнением обязательств».
Собянин говорит, что эти меры «позволят сдерживать» распространение инфекции. По состоянию на 13 марта, коронавирусная инфекция подтверждена у 24 жителей Москвы. За последние сутки число заболевших выросло на пять человек.
«Это немного, — считает Собянин. — Но есть новая тревожная тенденция. Коронавирус был диагностирован не только у людей, вернувшихся из Италии, но и у членов их семей, которые за границу не ездили. Таким образом, круг потенциальных носителей коронавируса начал расширяться».
Новые ограничения приняты мэром по рекомендации врачей, а свободное посещение школ — по просьбам родителей.
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