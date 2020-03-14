Новые меры против коронавируса приняты в Москве: свободное посещение школ, расширение карантина, форс-мажор 14.03.2020 ZELENOGRAD.RU

Мэр Москвы подписал указ о введении дополнительных мер против распространения коронавирусной инфекции. Меры включают свободное посещение школ, расширение числа тех, кто должен отправиться на двухнедельный карантин, запрет работодателям пускать их на рабочее место, и признание этих ограничений обстоятельством непреодолимой силы в юридическом смысле. Рассказываем подробно.

Свободное посещение школ

Свободное посещение школ вводится с понедельника, 16 марта. Решать, продолжает ли ребенок ходить в школу или остается дома, будут родители. «Им в данном случае виднее, — пишет Собянин. — У каждой семьи могут быть свои обстоятельства, да и иммунитет у ребятишек разный».

Для детей, которых родители временно забрали из школы, администрации учебных заведений постараются обеспечить продолжение образования в дистанционной форме, объяснил Собянин.

Что значит «постараются», непонятно. В тексте указа это сформулировано тоже размыто: «обеспечить принятие решений о возможности свободного посещения». В любом случае, родители скорее всего должны сообщить в школу причину, по которой они не ходят: болезнь или объявленное свободное посещение.

При этом обычные занятия в школах будут продолжаться. Свободное посещение школ будет действовать до особого распоряжения.

О выдаче больничного листа родителям, которые остаются дома с детьми, не сообщается. Видимо, он им не полагается, как и в случае закрытия класса на карантин по ОРВИ/гриппу.

Режим свободного посещения также введён с понедельника в школах и детсадах Подмосковья. «Если нет возможности оставить ребёнка дома, то его будут ждать в школе или детском саду. Все образовательные организации продолжат свою работу в штатном режиме» , — рассказала министр образования Московской области.

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Режим обязательной самоизоляции на дому

Расширен режим самоизоляции. Теперь он касается только граждан, прибывшых из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции, но и тех, кто живет вместе с ними. Срок самоизоляции остается прежним – 14 дней.

Тем, кто вынужден оставаться дома на карантине, положен больничный даже если нет симптомов респираторных заболеваний. Для получения больничного надо позвонить по телефону 8-495-870-45-09, его привезет курьер.

Работодатели обязаны не пускать на рабочее место сотрудников на карантине

На работодателей (руководителей организаций и индивидуальных предпринимателей) возлагается обязанность не допускать на рабочее место и территорию организации работников, обязанных соблюдать режим самоизоляции на дому.

Собянин напоминает, что Трудовой кодекс обязывает работодателей обеспечивать безопасные условия труда и эта мера нужна для защиты здоровья других работников.

Коронавирус = форс-мажор

Ограничения, связанные с «режимом повышенной готовности» (то, что прописано в указе мэра 12-УМ, включая последующие изменения) официально признается обстоятельством непреодолимой силы.

Собянин считает, что «в сложившейся ситуации эта мера упростит разрешение споров, связанных с неисполнением обязательств».

Эти меры помогут?

Собянин говорит, что эти меры «позволят сдерживать» распространение инфекции. По состоянию на 13 марта, коронавирусная инфекция подтверждена у 24 жителей Москвы. За последние сутки число заболевших выросло на пять человек.

«Это немного, — считает Собянин. — Но есть новая тревожная тенденция. Коронавирус был диагностирован не только у людей, вернувшихся из Италии, но и у членов их семей, которые за границу не ездили. Таким образом, круг потенциальных носителей коронавируса начал расширяться».

Новые ограничения приняты мэром по рекомендации врачей, а свободное посещение школ — по просьбам родителей.

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Метки:
медицина, общеобразовательная школа, эпидемия, коронавирус
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