С четверга 22 декабря все зеленоградские школы закрыты на карантин в связи с эпидемией ОРВИ и гриппа. Об этом стало известно в среду и для родителей школьников это стало неожиданностью. Теперь им придётся отпрашиваться с работы, чтобы сидеть со здоровыми детьми — больничный из-за карантина в школе не положен.

Выдача листков нетрудоспособности регламентируется приказом Минздравсоцразвития №624, пояснили Zelenograd.ru в поликлинике №105. Если бы карантин объявили в детских садах, тогда педиатр имеет право выдать больничный родителю ребенка возрастом до семи лет, посещающего садик. Но родителям школьников больничный не положен. Придётся брать отпуск за свой счет.

Логика министерских чиновников — с семи лет ребенка вполне можно оставить дома одного. В школах, понимая проблему, организуют «дежурные группы» — чтобы дети из младших классов были под присмотром. От родителей известно, что такие группы будут в лицее №1557 и школе №1739. Правда, кормить детей в дежурных группах не будут — об этом извещают объявления в школах, — еду надо брать с собой.