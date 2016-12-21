С четверга 22 декабря все зеленоградские школы закрыты на карантин в связи с эпидемией ОРВИ и гриппа. Об этом стало известно в среду и для родителей школьников это стало неожиданностью. Теперь им придётся отпрашиваться с работы, чтобы сидеть со здоровыми детьми — больничный из-за карантина в школе не положен.
Выдача листков нетрудоспособности регламентируется приказом Минздравсоцразвития №624, пояснили Zelenograd.ru в поликлинике №105. Если бы карантин объявили в детских садах, тогда педиатр имеет право выдать больничный родителю ребенка возрастом до семи лет, посещающего садик. Но родителям школьников больничный не положен. Придётся брать отпуск за свой счет.
Логика министерских чиновников — с семи лет ребенка вполне можно оставить дома одного. В школах, понимая проблему, организуют «дежурные группы» — чтобы дети из младших классов были под присмотром. От родителей известно, что такие группы будут в лицее №1557 и школе №1739. Правда, кормить детей в дежурных группах не будут — об этом извещают объявления в школах, — еду надо брать с собой.
- "ДЕТСТВО Плюс"
-
8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00
- Совсем рядом!
-
Клиника в Андреевке
8(495)765-89-14
- "МЕДКОМИССИЯ"
-
+7(499)210-03-00
+7(499)717-87-54
- Магазин "Я сама"
-
все для пэчворка
декупажа, украшений
А мне кажется, что просто учителя решили пораньше уйти на каникулы, воспользовавшись ситуацией
А в дежурных группах с детьми будут сидеть воспитатели, которые или привиты или едят чеснок каждый день )))))
Да мы в ужасе от происходящего. Это не первый карантин в нашей школе, программу проходить не успеваем. Приходится нагонять, оставлять детей после уроков. И, между прочим, нас никто на каникулы не отпускал. Работаем до 30-го, как и все. Даже ребята, у которых в этом году экзамены, сегодня реально расстроились. Не Роспотребнадзор за них ЕГЭ и ОГЭ сдавать будут.
Отредактировано: 22-12-2016, 09:40
Зашибись, и че получится, дети не учатся, родители не работают? И что, процветать будет такое общество от того, что все дома сидят (здоровые)?
Выдавать больничный только для того, чтобы контролировать своего недоросля дома - бред. В 7 лет уже прекрасно человек может сам о себе позаботиться. На обед еды оставили - и работать, связь по телефону. А дел опасных натворить ребенок и в школе может, и на прогулке.
Зашибись, и че получится, дети не учатся, родители не работают? И что, процветать будет такое общество от того, что все дома сидят (здоровые)?
Кто виноват? Учителя, конечно! :)
Действительно. На каникулы детей справедливо родителям не давать больничный, а в случае школьного карантина - ВДРУГ стало несправедливо. Смех, да и только.
Детей лично моих нет, но в семье за детьми продолжительно ухаживал. Знаю, что это такое. А из слияния эмоционального мамашкам лучше выходить. Иначе всем от этого плохо, и детям, и матери, и окружающим.
Можно поставить грубого человека на место и без унижений его достоинства.
Ну, дык, впереди ещё рабочая неделя, а каникулы с понедельника. С кем планируете деток оставлять? Школота, кстати, очень довольна дополнительными выходными.
Конец високосного года, ретроградный Меркурий, мир сошел с ума.
Как всё сложно в этой жизни! :)
И не манкируйте прививками!