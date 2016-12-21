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Обеды в офис от НормаФуд
Родителям учеников зеленоградских школ, закрытых на карантин, не дадут больничных 21.12.2016 ZELENOGRAD.RU

С четверга 22 декабря все зеленоградские школы закрыты на карантин в связи с эпидемией ОРВИ и гриппа. Об этом стало известно в среду и для родителей школьников это стало неожиданностью. Теперь им придётся отпрашиваться с работы, чтобы сидеть со здоровыми детьми — больничный из-за карантина в школе не положен.

Выдача листков нетрудоспособности регламентируется приказом Минздравсоцразвития №624, пояснили Zelenograd.ru в поликлинике №105. Если бы карантин объявили в детских садах, тогда педиатр имеет право выдать больничный родителю ребенка возрастом до семи лет, посещающего садик. Но родителям школьников больничный не положен. Придётся брать отпуск за свой счет.

Логика министерских чиновников — с семи лет ребенка вполне можно оставить дома одного. В школах, понимая проблему, организуют «дежурные группы» — чтобы дети из младших классов были под присмотром. От родителей известно, что такие группы будут в лицее №1557 и школе №1739. Правда, кормить детей в дежурных группах не будут — об этом извещают объявления в школах, — еду надо брать с собой.

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Обсуждение
Елена Енка
21 декабря
а чем посещение дежурной группы отличается с точки зрения распространения ОРВИ от посещения школы??
Ирина Горячева
21 декабря
а чем посещение дежурной группы отличается с точки зрения распространения ОРВИ от посещения школы??
Отличный вопрос!

А мне кажется, что просто учителя решили пораньше уйти на каникулы, воспользовавшись ситуацией

А в дежурных группах с детьми будут сидеть воспитатели, которые или привиты или едят чеснок каждый день )))))
Андрей Л*****
21 декабря
Мда, нынешние дети это кошмар какой-то, в семь лет один дома посидеть не может. Ну скоро в 16 лет грудью будут кормить. И так толку от мамаш на работе чуть, так еще и больничный им подавай. Тут не больничный нужен, тут отпуск светит по уходу за ребенком-инвалидом (а как еще можно назвать несамостоятельного семилетнего недоросля?).
Марина Антонова
21 декабря
У вас дети есть? На работу по статистике уходят в 7-8 и приходят оттуда тоже в 19-20. За 12 часов чего угодно наворотят - это во первых, а во вторых 21 век на дворе, как раз мужиков-лодырей хоть отбавляй, а женщины пашут по полной, тем более когда ребенок есть.
Машка Сашковна
Вчера, 00:22
"А мне кажется, что просто учителя решили пораньше уйти на каникулы, воспользовавшись ситуацией".

Да мы в ужасе от происходящего. Это не первый карантин в нашей школе, программу проходить не успеваем. Приходится нагонять, оставлять детей после уроков. И, между прочим, нас никто на каникулы не отпускал. Работаем до 30-го, как и все. Даже ребята, у которых в этом году экзамены, сегодня реально расстроились. Не Роспотребнадзор за них ЕГЭ и ОГЭ сдавать будут.
Абьенто Абьенто
Вчера, 07:59
У нас интересно чума или что? Дети теперь будут гулять без присмотра... а елки- наши дети остались без праздников, а бедные родители должны голову ломать как за детьми присматривать и работать-конец года- у кого-то отчеты, зачеты...
Марина Целяева
Вчера, 09:39
Я на время карантина ребенка на работу с собой в 1-2 классе брала. Правда мой КПД на работе был 50 %.

Отредактировано: 22-12-2016, 09:40
Марина Целяева
Вчера, 09:39
Свити ***
Вчера, 11:56
Где там они такую заболеваемость насчитали? В моем окружении, к примеру, никто не болеет. В классе у ребенка тоже порядок. Паникёры!
Айвенго 777
Вчера, 12:29
Я удивлен, что такой процент голосует за больничный для родителей в случае карантина в школе.
Зашибись, и че получится, дети не учатся, родители не работают? И что, процветать будет такое общество от того, что все дома сидят (здоровые)?
Выдавать больничный только для того, чтобы контролировать своего недоросля дома - бред. В 7 лет уже прекрасно человек может сам о себе позаботиться. На обед еды оставили - и работать, связь по телефону. А дел опасных натворить ребенок и в школе может, и на прогулке.
Lucky Angel
Вчера, 14:04
Айвенго 777, у вас есть дети?
Застрельщик Иванович
Вчера, 14:42
Я удивлен, что такой процент голосует за больничный для родителей в случае карантина в школе.
Зашибись, и че получится, дети не учатся, родители не работают? И что, процветать будет такое общество от того, что все дома сидят (здоровые)?
Как же так, такой повод, а на халяву лишний отпуск перед новым годом мамашкам не дают! Что же эти мамашки делают, когда у детей каникулы - великая тайна, лучше даже и не спрашивать.
Барри
Вчера, 14:48
Обнести город по периметру колючкой, расставить знаки Biohazard. На блок-посты спецназ в химзащите. Никого не впускать и не выпускать, тушёнку и макароны сбрасывать с вертолётов.
ирина иринова
Вчера, 14:51
А мне кажется, что просто учителя решили пораньше уйти на каникулы, воспользовавшись ситуацией
Главный сан. врач объявила карантин во всех зеленоградских школах.
Кто виноват? Учителя, конечно! :)
Барри
Вчера, 14:54
Если встретите на улице детей, брызгайте им в морду перцовым баллоном и орите, что не хотите умирать
Айвенго 777
Вчера, 16:12
Что же эти мамашки делают, когда у детей каникулы - великая тайна, лучше даже и не спрашивать.
+ 1.
Действительно. На каникулы детей справедливо родителям не давать больничный, а в случае школьного карантина - ВДРУГ стало несправедливо. Смех, да и только.
Айвенго 777, у вас есть дети?
Догадываюсь, что вопрос задан с целью использовать ответ как доказательство неправоты. Не получится. Утверждение не может быть неверным только из-за того, что тот, кто его произносит, подвержен или не подвержен каким-то обстоятельствам. Это элементарная логика. Я совершенно не математик, но если я скажу, что 2+2=4, неправильным-то оно от моей необразованности не станет.
Детей лично моих нет, но в семье за детьми продолжительно ухаживал. Знаю, что это такое. А из слияния эмоционального мамашкам лучше выходить. Иначе всем от этого плохо, и детям, и матери, и окружающим.
Ириска @@@
Вчера, 16:36
Мда, нынешние дети это кошмар какой-то, в семь лет один дома посидеть не может. Ну скоро в 16 лет грудью будут кормить. И так толку от мамаш на работе чуть, так еще и больничный им подавай. Тут не больничный нужен, тут отпуск светит по уходу за ребенком-инвалидом (а как еще можно назвать несамостоятельного семилетнего недоросля?).
Грубо. Своих детей нет и не будет уже. От таких не рожают.
Айвенго 777
Вчера, 16:58
Грубо. Своих детей нет и не будет уже. От таких не рожают.
Да, грубо) Но вы тоже бойкая, хоть и Ириска, но не сахар) Перешли на личности, вставили зачем-то откровенную спицу человеку, попытались ударить по самоуважению. Хотя лично вас никто не оскорблял, но вы отреагировали очень лично. Почему?
Можно поставить грубого человека на место и без унижений его достоинства.
Валерия """
Вчера, 17:53
Весь сыр-бор из-за двух дней? Больничных не дадут?)
Ну, дык, впереди ещё рабочая неделя, а каникулы с понедельника. С кем планируете деток оставлять? Школота, кстати, очень довольна дополнительными выходными.

Конец високосного года, ретроградный Меркурий, мир сошел с ума.
Как всё сложно в этой жизни! :)

И не манкируйте прививками!
Max Petrov
Вчера, 19:01
Да есть масса способов от взять отпуск до частных развивашек и нянь. Плати и пользуйся. И чего страшного - оставляли старшего с 7 - и ничего - есть комп, микроволновка, термопот - не помрет. Телефон для связи. Никому не открывать. Сидел без вопросов и не раз! Чего там по больничному платят? Говорят не сильно много. Потом ну что пооблема больничный взять? Чего никто в детстве больным не прикидывался чтобы в школу не ходить?)))) Пару кофею и к участковому - помираю Меркурий из предыдущего поста за марс зашел!))) Коробочку конфет к наступающему - и вуаля!)))
Барри
Вчера, 22:52
Ах вы социалисты. Заводы стоят, одни чахлые дети в стране!
Андрей Л*****
Вчера, 23:22
У вас дети есть?
Нет, я сам ребенком был, в семь лет спокойно оставался один, мог и пожрать себе приготовить и вообще мне было классно, целая квартира и ты один. Во взрослой жизни вполне пригодилась, могу постирать, убраться, готовлю лучше многих женщин, поэтому счастливо живу холостяком. А такие вот мамочкины сынки, которых в семь лет одних не оставишь потом быстренько (до 25 лет максимум) находят новую юбку, за которой можно ходить, которая и сопельки утрет, и попку подотрет.
Я на время карантина ребенка на работу с собой в 1-2 классе брала. Правда мой КПД на работе был 50 %.
Да у всего коллектива КПД стремился к нулю, ребенок в офисе хуже дикого животного. Устроили, блин, детский сад на выезде.
Грубо. Своих детей нет и не будет уже. От таких не рожают.
Спасибо за пожелание! Я тоже очень надеюсь, что обойдусь без своих детей (да и чужие не шибко нужны). А вы мне еще одну любезность не окажете? Я вам в личку периодически буду присылать ссылки вконтакте на девушек, с которыми встречаюсь, вы уж постарайтесь им объяснить, что от таких как я не рожают. А то ведь мне не верят и периодически пытаются от меня залететь (благо безуспешно, я тоже хитрый). Спасибо вам на добром слове! На самом деле очень приятно! Мерси!
Барри
14 минут назад
Мне это напоминает советское кино, где чрезмерно сознательные школьники знали Маркса лучше Маркса, озалупливали всех тупых взрослых, и вся их мечта была улететь однажды в далёкий советский Космос
Барри
9 минут назад
Улетели б***ь в 90-е
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