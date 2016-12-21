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Все школы Зеленограда закрыли на карантин 21.12.2016 ZELENOGRAD.RU

В округе эпидемия ОРВИ и гриппа — все общеобразовательные школы закрыты до 30 декабря, а потом будут каникулы — итого до 9 января. Детские сады пока работают. Также до 30 декабря отменены массовые спортивные и культурные мероприятия.

Карантин в школах введен постановлением исполняющей обязанности главного санитарного врача округа Ольги Ушаковой (копия есть у Zelenograd.ru). За прошедшую неделю ОРВИ и гриппом заболели около 3,5 тысяч жителей Зеленограда, более половины из них дети. Это на 312 человек больше, чем на позапрошлой неделе, говорится в документе. За три недели декабря выросло количество заболевших пневмонией, треть из них дети. Выросло количество больных ОРВИ, лечить которых надо в больнице. В целом ситуация оценивается как эпидемическая. Сколько людей заболели гриппом и каким именно, не уточняется.

Карантин не означает, что учеба завершена — школы перешли на дистанционное обучение. Это значит, что задания присылают ученикам или родителям на электронную почту или в электронный дневник. Детские сады пока работают, но новогодние утренники в них будут проходить без родителей.

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Документ вводит запрет на проведение массовых мероприятий в образовательных учреждениях, учреждениях социальной защиты. Кроме того, «руководителям предприятий, учреждений и организаций округа независимо от организационно-правовой формы обеспечить отмену массовых спортивных и культурных мероприятий». А это значит, что могут отменить новогодние «ёлки». Поликлиникам предписано закрыть дневные стационары.

Зеленоградские поликлиники в связи с подъемом заболеваемости продлили часы работы. Детские работают с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00, в субботу с 9:00 до 18:00, в воскресенье с 9:00 до 15:00. По тому же графику педиатры приходят по вызовам на дом. Вызовы принимаются в будни с 8:00 до 15:30, в субботу с 9:00 до 15:30, воскресенье — с 9:00 до 14:30. Отменена диспансеризация и профилактические приемы.

Взрослые работают с понедельника по субботу с 8:00 до 20:00, в воскресенье с 9:00 до 18:00. Вызовы на дом принимаются с понедельника по субботу с 8:00 до 20:30, в воскресенье — с 9:00 до 16:00. По вызовам врачи приходят до субботу включительно с 8:00 до 21:00, в воскресенье с 9:00 до 16:30.


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Обсуждение
Барри
Вчера, 14:43
Новую бациллу тестируют?
Math Math
Вчера, 16:41
А как вчера школьники на весь автобус радовались! Весело и громко обсуждали как они теперь до обеда спать будут. Спасибо санитарному врачу.
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