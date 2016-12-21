В округе эпидемия ОРВИ и гриппа — все общеобразовательные школы закрыты до 30 декабря, а потом будут каникулы — итого до 9 января. Детские сады пока работают. Также до 30 декабря отменены массовые спортивные и культурные мероприятия.

Карантин в школах введен постановлением исполняющей обязанности главного санитарного врача округа Ольги Ушаковой (копия есть у Zelenograd.ru). За прошедшую неделю ОРВИ и гриппом заболели около 3,5 тысяч жителей Зеленограда, более половины из них дети. Это на 312 человек больше, чем на позапрошлой неделе, говорится в документе. За три недели декабря выросло количество заболевших пневмонией, треть из них дети. Выросло количество больных ОРВИ, лечить которых надо в больнице. В целом ситуация оценивается как эпидемическая. Сколько людей заболели гриппом и каким именно, не уточняется.

Карантин не означает, что учеба завершена — школы перешли на дистанционное обучение. Это значит, что задания присылают ученикам или родителям на электронную почту или в электронный дневник. Детские сады пока работают, но новогодние утренники в них будут проходить без родителей.