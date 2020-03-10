Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, запрещающий проведение на территории Москвы спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий с числом участников боле пяти тысяч человек. Срок действия запрета — до 10 апреля.

«Ситуация с распространением коронавирусной инфекции постепенно осложняется, — написал Собянин. — Мы видим и то, как развиваются события в Италии, Германии и у других наших европейских соседей. В этой связи требуется принять дополнительные ограничительные меры для защиты здоровья людей».

Уже отменен фестиваль «Крымская весна», включая празднование годовщины присоединения Крыма на Тверской, запланированное на 15 марта. Посещение спортивных мероприятий, включая хоккейные и футбольные матчи, также будет ограничено — не более пяти тысяч участников и болельщиков.

На момент публикации в Москве выявлено девять заболевших, один выздоровел.

Среди европейских стран по числу новых случаев коронавирусной инфекции лидирует Италия (+977 за прошедший день), затем Испания, Франция, Дания, Швейцария, Германия, Швеция, Норвегия, Нидерланды, Великобритания.