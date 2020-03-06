Режим повышенной готовности из-за коронавируса объявлен в Москве 06.03.2020 ZELENOGRAD.RU

Указ о режиме повышенной готовности подписал в четверг мэр Москвы Сергей Собянин. Причина: угроза распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV). Основание для введения такого режима: федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». По этому закону, режим повышенной готовности предшествует режиму чрезвычайной ситуации. Рассказываем, что нужно делать согласно этому указу.

Измерять температуре на работе. Работодатели должны измерять температуру работникам на рабочих местах, а тех, у кого она окажется повышенной — отправлять домой. Также работадатели обязаны помогать работникам «в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому». Сложно сказать, что под этим подразумевается. Должен ли работадатель помочь организовать удаленную работу из дома, непонятно. Также по запросу Роспотребнадзора работодатели обязаны предоставлять информацию обо всех контактах конкретного работника и предоставить своё помещение дезинфекции.

Карантин 14 дней обязателен для тех, кто приехал из Китая, Южной Кореи, Италии, Ирана, Франции, Германии и Испании. Эти люди не должны ходить на работу или учебу и должны минимизировать посещение общественных мест. Им выпишут больничные листы. Список стран может быть расширен Роспотребнадзором.

Уведомлять о приезде из стран, где были случаи коронавируса. Карантин при этом не требуется, но нужно сообщить о поездке и свои контакты по телефону 8-495-870-45-09. А при появлении первых респираторных симптомов незамедлительно вызвать медицинскую помощь на дом; самому ходить в медицинские организации нельзя.

Приоритет при лечении будет оказан больным с повышенной температурой и респираторными симптомами старше 60 лет, а также тем, кто посещал места, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции.

На момент подписания указа в Москве зафиксирован один случай заболевания.

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Метки:
медицина, эпидемия, коронавирус, роспотребнадзор
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