Мэрия Москвы разработала список мер, которые помогут бороться с распространением коронавируса. План мер включает в себя три сценария. Сейчас, когда в Москве выявлен первый заболевший, выполняется план «Б». Если он не поможет, то может вступить в действие режим чрезвычайной ситуации.
Как пишут «Ведомости», документ за подписью заммэра Москвы и главы штаба по борьбе с коронавирусом в столице Анастасии Раковой еще не принят — он должен пройти согласование в федеральных органах власти.
У пассажиров международных рейсов измеряют температуру. При повышенной человека отводят на медпост и берут анализ на коронавирус, после чего могут госпитализировать или оставить под наблюдением на дому. Пассажиров из Китая, Ирана и Южной Кореи ставят на учет, берут анализы и говорят соблюдать изоляцию.
Также предусмотрена отмена всех международных спортивных, культурных, научных и общественных мероприятий в Москве. Правда, пока праздники в городе не отменяют: например, 15 марта запланирован фестиваль «Крымская весна».
Первый (и пока единственный) заболевший в Москве уже выявлен, поэтому сейчас, вероятно, может осуществляться план «Б».
Эти меры должны были включиться 1 марта. Заболевшего госпитализируют, опрашивают и смотрят по камерам видеонаблюдения и данным геолокации, с кем контактировал он сам и члены его семьи.
Предусматривается 14-дневный домашний карантин для родственников и соседей заболевшего, причем следить за этим будут сотрудники полиции.
В паблике «Омбудсмен полиции» сотрудники уже возмущались, что им не выдают средства защиты при работе с теми, у кого подозревается вирус: «Почему сотрудники [полиции] должны нести эту заразу к себе в дом и семью? Про маски пишут. Они созданы не для защиты того, кто их носит, а для защиты окружающих от носителя. Их врачи надевают, чтобы не дай бог их слюни и сопли в вас не летели, в ваши раны, рты и глаза, а не для того чтобы от вас не заразиться. На фото посмотрите. Врачи почему-то в экипировке, а постовые что? Мясо. Вот оно отношение».
Также власти должны провести дезинфекцию квартир тех, кто на карантине, и их рабочих мест. Если ребенок заболевшего ходил в школу, то ее на две недели закроют на карантин и дезинфицируют, а родители получат больничный и будут оставаться с детьми дома под медицинским наблюдением.
На этом же этапе автобусы, троллейбусы и другой наземный транспорт должны дезинфицировать в каждой конечной точке маршрута и в депо. В метро дезинфекцию проводят каждые четыре часа, а на станциях поставят бактерицидные установки. То же самое ждет вокзалы, аэропорты, такси и каршеринг, точки общественного питания, торговые центры.
Рассматривается возможность закрытие школ, музеев, кинотеатров, библиотек, торговых центров, рынков, парков, стадионов, спортплощадок. А если городской карантин затянется, власти готовы запасать магазины продуктами и вводить там особой режим работы.
К 12 марта власти Москвы планируют создать базу данных с информацией об опасных зонах распространения коронавируса, местах проживания и работы больных, а также начать смс-рассылку о случаях контакта или заражения.
Если вирус все равно будет распространяться, будет введен режим чрезвычайной ситуации. В городе закроют все предприятия и организации, кроме ответственных за жизнеобеспечение и экстренных служб. Прекратит работу транспорт, покидать Москву или въезжать в нее будет нельзя даже на личном транспорте. Введут комендантский час, а улицы будет патрулировать полиция и Росгвардия. Нарушителей будут задерживать.
Управляющий партнер юридической компании «Позиция права» Егор Редин пояснил «Ведомостям», что если в Москве и введут режим ЧС, то сначала на муниципальном или локальном уровне — в пределах отдельных организаций. «По всей Москве режим ЧС вводить не будут без крайней необходимости. Перекрытие дорог и транспортного сообщения внутри столицы — это событие очень маловероятное», — считает юрист.
2 марта коронавирус обнаружили у 29-летнего москвича, который был в Италии и еще там почувствовал себя плохо. Сейчас его состояние оценивается как удовлетворительное, заболевание протекает в легкой форме. Позднее на карантин поместили не только его, но и тех, кто контактировал с мужчиной после его приезда.
Сейчас в России официально выявлено шесть случаев заболевания коронавирусом. 31 января выявлены два первых случая заражения — в Тюмени и Забайкальском крае. Оба больных — граждане Китая. К середине февраля они выздоровели. 22 февраля заболевание подтвердилось у трех из восьми эвакуированных россиян с круизного лайнера Diamond Princess. Сейчас они на карантине в Казани. 3 марта коронавирус выявили еще у двоих россиян, они находятся в ОАЭ.
Общее число заболевших в мире по состоянию на 4 марта составляет более 95 тысяч, из них 54 тысячи выздоровели, 3287 умерли, остальные еще болеют. Общая смертность составляет 3,4%, в группе риска пожилые и люди с хроническими заболеваниями сердца, повышенным давлением, диабетом или проблемами с дыханием.
Несмотря на то что вирус вышел за границы Китая, общее число выздоровевших уже две недели превышает число новых случаев, смертность снижается, число больных в серьезном или критическом состоянии тоже снижается.
Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил изданию, что «все уже закончилось, главный очаг практически завершен». По его словам, коронавирусная инфекция — это природно-очаговое заболевание с конкретной привязкой к «природным резервуарам — летучим мышам, змеям, мелким животным, собакам». С ним соглашается военный микробиолог, полковник запаса медицинской службы Михаил Супотницкий: по его мнению, вирус не так заразен, как ему это приписывают, и при дальнейшей передаче он ослабевает все сильнее.
Сейчас в России в некоторых районах уже введены специальные режимы: в поселке Забайкальск на российско-китайской границе, в Приморье в Октябрьском и Хасанском районах. В Москве в городских стационарах расширяют мощности для больных. На базе НИИ имени Н. В. Склифосовского, ГКБ № 52 и больницы в Коммунарке сделают специализированные стационары-изоляторы по коронавирусу.
В последних числах февраля департамент образования Москвы приказал принять специальные меры против распространения ОРВИ и гриппа в период роста заболеваемости. Детей с признаками болезни изолируют и отправят домой, вызвав для этого родителей. По возможности должна быть отменена и кабинетная система, чтобы дети не переходили из кабинета в кабинет, а сидели в одном помещении (правда, в реальности они все равно выходят на перемены, ходят в столовую и физкультурный зал).
Во всех зданиях «в необходимом количестве» должны быть бесконтактные термометры, бактерицидные облучатели для обеззараживания воздуха и медицинские маски. На какой срок вводят эти меры, в текстах приказов не сообщается, а связываются они с профилактикой гриппа и ОРВИ.
Такая формулировка вызывает сомнения. Дело в том, что заболеваемость ОРВИ и гриппом снижается уже третью неделю подряд. А одновременно с предписаниями для школ по ОРВИ объявили об ограничениях, связанных с коронавирусом. Вопросы вызывает и то, что обычно во время сезонного подъема заболеваемостью ОРВИ принимают другие меры: например, в конце января и начале февраля школьников просто отправили на карантин.