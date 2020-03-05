Сценарий «А» — превентивные меры, до обнаружения первого заболевшего

У пассажиров международных рейсов измеряют температуру. При повышенной человека отводят на медпост и берут анализ на коронавирус, после чего могут госпитализировать или оставить под наблюдением на дому. Пассажиров из Китая, Ирана и Южной Кореи ставят на учет, берут анализы и говорят соблюдать изоляцию.

Также предусмотрена отмена всех международных спортивных, культурных, научных и общественных мероприятий в Москве. Правда, пока праздники в городе не отменяют: например, 15 марта запланирован фестиваль «Крымская весна».

Первый (и пока единственный) заболевший в Москве уже выявлен, поэтому сейчас, вероятно, может осуществляться план «Б».