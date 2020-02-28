Департамент образования приказал принять специальные меры против распространения ОРВИ и гриппа в период роста заболеваемости. Детей с признаками болезни изолируют и отправят домой, вызвав для этого родителей. Также отменили любые выездные мероприятия и занятия в бассейнах. Аналогичный приказ выпустил департамент культуры, он касается музыкальных и художественных школ.
В пятницу эти приказы (65 департамента образования и 117 департамента культуры) поступили в школы и в тот же день информацию начали доводить до родителей.
«Дети с признаками заболевания и повышенной температурой будут изолироваться в медицинский кабинет. Мы незамедлительно свяжемся с вами для сопровождения детей домой. Информация о случаях заболеваний будет направляться в поликлинику. Просим вас с пониманием отнестись к данной мере и не отправлять ребят в школу, если они нездоровы», пересказывают текст приказа в одном из родительских чатов.
По возможности должна быть отменена и кабинетная система. То есть дети не переходят из кабинета в кабинет на разные предметы, а сидят в одном помещении, учителя к ним приходят сами (в реальности они выходят на перемены, ходят в столовую и физкультурный зал).
Во всех зданиях «в необходимом количестве» должны быть бесконтактные термометры, бактерицидные облучатели для обеззараживания воздуха и медицинские маски.
На какой срок вводят эти меры, в текстах приказов не сообщается.
Заболеваемость ОРВИ и гриппом снижается. Приказы выпущены на основании предписания главного санитарного врача 27 и 28 февраля соответственно. При этом Роспотребнадзор 27 февраля выпустил очередную сводку о ситуации по ОРВИ и гриппу за неделю 17 по 23 февраля, где отметил улучшение: снижение числа заболевших в городе на 8% и 18% соответственно. В предыдущую неделю также было отмечено снижение почти на 9%.
Данных за последнюю неделю пока нет. Действительно ли в городе случился такой резкий рост заболеваемости, что стали необходимы такие радикальные ограничение, неизвестно. Однако известно, что предписание Роспотребнадзора, на основании которого департаменты образования и культуры выпустили свои приказы, датировано 21 февраля, когда уже почти две недели заболеваемость снижалась.
Одновременно с предписаниями для школ по ОРВИ объявили об ограничениях, связанных с коронавирусом. В этот же день, 21 февраля, Роспотребнадзор выпустил ещё одно предписание — для комитета туризма. И оно касалось в первую очередь не гриппа и ОРВИ, а «новой коронавирусной инфекцией, вызванной 2019-nСoV», то есть того самого вируса, который в конце января массово появился в Китае.
В тот же день мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге рассказывал о дополнительных мерах по недопущению проникновения коронавирусной инфекции. Тогда ввели запрет на въезд для граждан Китая, а также ограничения для всех людей, прибывающих из Китая — им выдают постановление о двухнедельной изоляции по месту жительства, даже если нет симптомов. Кроме того, мэр сказал, что более тщательно будут дезинфицировать общественный транспорт, включая такси и машины каршеринга.
Обычно во время сезонного подъема заболеваемостью ОРВИ принимают другие меры. В конце января и начале февраля десятки классов в зеленоградских школах отправили на карантин. Эту меру применяют, если заболели 20% учеников в классе или воспитанников в группе детсада. Карантин объявляется на семь дней.
Тогда департамент образования опроверг информацию о закрытии всех московских школы и подчеркнул, что сезонная заболеваемость ОРВИ и гриппом «не имеет никакого отношения к коронавирусной инфекции».
Карантин по гриппу и ОРВИ объявляют в школах и детсадах регулярно. При этом иногда, действительно, закрывают все школы в городе. Так было в начале февраля 2011 года. Десятки классов закрывали в 2016 году.
Связаны ли нынешние «фильтры» на входе в школы и отмены выездных мероприятий с коронавирусом, неизвестно.
На момент публикации в мире 84 тысячи человек заболели, из них 37 тысяч выздоровели, 2876 умерли, остальные 44 тысячи пока болеют, из них восемь тысяч (18%) в тяжелом или критическом состоянии. Вероятность умереть тем выше, чем старше заболевший — для людей младше 50 лет они меньше одного процента. Причем, число болеющих снижается, начиная с 18 февраля.
В России было два заболевших человека, оба выздоровели. В Москве ни одного больного не нашли (единственный случай оказался ошибкой анализа).