Почему официальная причина вызывает сомнения

Заболеваемость ОРВИ и гриппом снижается. Приказы выпущены на основании предписания главного санитарного врача 27 и 28 февраля соответственно. При этом Роспотребнадзор 27 февраля выпустил очередную сводку о ситуации по ОРВИ и гриппу за неделю 17 по 23 февраля, где отметил улучшение: снижение числа заболевших в городе на 8% и 18% соответственно. В предыдущую неделю также было отмечено снижение почти на 9%.

Данных за последнюю неделю пока нет. Действительно ли в городе случился такой резкий рост заболеваемости, что стали необходимы такие радикальные ограничение, неизвестно. Однако известно, что предписание Роспотребнадзора, на основании которого департаменты образования и культуры выпустили свои приказы, датировано 21 февраля, когда уже почти две недели заболеваемость снижалась.

Одновременно с предписаниями для школ по ОРВИ объявили об ограничениях, связанных с коронавирусом. В этот же день, 21 февраля, Роспотребнадзор выпустил ещё одно предписание — для комитета туризма. И оно касалось в первую очередь не гриппа и ОРВИ, а «новой коронавирусной инфекцией, вызванной 2019-nСoV», то есть того самого вируса, который в конце января массово появился в Китае.

В тот же день мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге рассказывал о дополнительных мерах по недопущению проникновения коронавирусной инфекции. Тогда ввели запрет на въезд для граждан Китая, а также ограничения для всех людей, прибывающих из Китая — им выдают постановление о двухнедельной изоляции по месту жительства, даже если нет симптомов. Кроме того, мэр сказал, что более тщательно будут дезинфицировать общественный транспорт, включая такси и машины каршеринга.

Обычно во время сезонного подъема заболеваемостью ОРВИ принимают другие меры. В конце января и начале февраля десятки классов в зеленоградских школах отправили на карантин. Эту меру применяют, если заболели 20% учеников в классе или воспитанников в группе детсада. Карантин объявляется на семь дней.

Тогда департамент образования опроверг информацию о закрытии всех московских школы и подчеркнул, что сезонная заболеваемость ОРВИ и гриппом «не имеет никакого отношения к коронавирусной инфекции».

Карантин по гриппу и ОРВИ объявляют в школах и детсадах регулярно. При этом иногда, действительно, закрывают все школы в городе. Так было в начале февраля 2011 года. Десятки классов закрывали в 2016 году.

Связаны ли нынешние «фильтры» на входе в школы и отмены выездных мероприятий с коронавирусом, неизвестно.